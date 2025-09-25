Ft
maraton gyász atlétika

Gyászol a sportvilág: edzés közben rosszul lett, meghalt a Stockholm Maraton győztese

2025. szeptember 25. 19:37

Tragikus hír rázta meg az atlétika világát. Edzés közben rosszul lett Shewarge Alene hosszútávfutó, és az életét már nem tudták megmenteni.

2025. szeptember 25. 19:37
null

Harmincéves korában meghalt Shewarge Alene etióp hosszútávfutó, mindössze négy hónappal azután, hogy idén májusban megnyerte a Stockholm Maratont – számolt be a Blikk.

Az etióp hölgy egy edzésen lett rosszul, amelyet követően egy Addisz-Abeba melletti kórházba szállították, ott azonban már nem tudták megmenteni az életét.

A hírt a Stockholm Maraton hivatalos Instagram-oldala közölte.


„Nagy fájdalommal és mély megrendüléssel értesültünk Shewarge Alene, az idei verseny győztesének halálhíréről ma reggel. Gondolataink a családjával, és a szeretteivel vannak” – írták a verseny szervezői.

Alene sportpályafutása alatt 27 versenyen indult maratoni futásban, ezekből 12-t nyert meg. Egyéni rekordját 2023 októberében állította fel, amikor 2 óra 27 perc, 26 másodperc alatt teljesítette a 42,195 km-es távot Fokvárosban, Dél-Afrikában. Viszont kétségkívül a legnagyobb eredménye, amit elért a már említett svédországi győzelem volt. Korábban nyert már versenyeket Bangokban, Izmirben, és Mexikóban is, ahol élt is egy ideig, illetve azelőtt New Yorkban is lakott. Nemrég tért vissza szülőföldjére, a tragikus eseményig ott edzett. Olimpián vagy világbajnokságon nem szerepelt – írja a Blikk, amely hozzátette: egy névtelen etióp futóedző elmondta, hogy az ország nem csupán egy nagyszerű sportolót veszített el, de egy példaképet is a fiatal lányok számára.

Fotó: Yuri Cortez/AFP

 

