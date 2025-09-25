Gyászol a sportvilág: edzés közben rosszul lett, meghalt a Stockholm Maraton győztese

Harmincéves korában meghalt Shewarge Alene etióp hosszútávfutó, mindössze négy hónappal azután, hogy idén májusban megnyerte a Stockholm Maratont – számolt be a Blikk.

Az etióp hölgy egy edzésen lett rosszul, amelyet követően egy Addisz-Abeba melletti kórházba szállították, ott azonban már nem tudták megmenteni az életét.

A hírt a Stockholm Maraton hivatalos Instagram-oldala közölte.



„Nagy fájdalommal és mély megrendüléssel értesültünk Shewarge Alene, az idei verseny győztesének halálhíréről ma reggel. Gondolataink a családjával, és a szeretteivel vannak” – írták a verseny szervezői.