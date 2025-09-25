Gyászol a sportvilág: edzés közben rosszul lett, meghalt a Stockholm Maraton győztese

Elhunyt Sajdik Ferenc, Pom Pom és Gombóc Artúr megalkotója
Tragikus hír rázta meg az atlétika világát. Edzés közben rosszul lett Shewarge Alene hosszútávfutó, és az életét már nem tudták megmenteni.
Harmincéves korában meghalt Shewarge Alene etióp hosszútávfutó, mindössze négy hónappal azután, hogy idén májusban megnyerte a Stockholm Maratont – számolt be a Blikk.
Az etióp hölgy egy edzésen lett rosszul, amelyet követően egy Addisz-Abeba melletti kórházba szállították, ott azonban már nem tudták megmenteni az életét.
A hírt a Stockholm Maraton hivatalos Instagram-oldala közölte.
„Nagy fájdalommal és mély megrendüléssel értesültünk Shewarge Alene, az idei verseny győztesének halálhíréről ma reggel. Gondolataink a családjával, és a szeretteivel vannak” – írták a verseny szervezői.
Alene sportpályafutása alatt 27 versenyen indult maratoni futásban, ezekből 12-t nyert meg. Egyéni rekordját 2023 októberében állította fel, amikor 2 óra 27 perc, 26 másodperc alatt teljesítette a 42,195 km-es távot Fokvárosban, Dél-Afrikában. Viszont kétségkívül a legnagyobb eredménye, amit elért a már említett svédországi győzelem volt. Korábban nyert már versenyeket Bangokban, Izmirben, és Mexikóban is, ahol élt is egy ideig, illetve azelőtt New Yorkban is lakott. Nemrég tért vissza szülőföldjére, a tragikus eseményig ott edzett. Olimpián vagy világbajnokságon nem szerepelt – írja a Blikk, amely hozzátette: egy névtelen etióp futóedző elmondta, hogy az ország nem csupán egy nagyszerű sportolót veszített el, de egy példaképet is a fiatal lányok számára.
Fotó: Yuri Cortez/AFP