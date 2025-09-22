Mohamed Katir: csalt a „budapesti csata” egyik résztvevője, súlyos büntetést kapott
2025. szeptember 22. 15:08
Csalás miatt 2028 februárjáig nem versenyezhet a magyar fővárosban ezüstérmet szerző spanyol atléta. Mohamed Katir dokumentumot hamisított, megpróbálva alibit gyártani, hogy miért nem találták őt a mintaadásra általa megadott időpontban és helyen a doppingellenőrök.
2025. szeptember 22. 15:08
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította Mohamed Katir spanyol atléta ez év elején benyújtott fellebbezését, akinek így érvényben maradt 2028. februárig szóló eltiltása – tudatta a Magyar Távirati Iroda (MTI).
Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a CAS egyidejűleg elutasította a sportági világszövetség, a World Athletics (WA) kérelmét is, hogy a jogi testület további egy évvel hosszabbítsa meg a Katirra 2024 decemberében kiszabott szankciót.
A 27 éves, marokkói születésű futónak – aki a 2023-as budapesti világbajnokságon ezüstérmes volt ötezer méteren – tavaly februárban függesztették fel a versenyzési jogát, miután tizenkét hónapon belül három doppingtesztet is elmulasztott, majd két évre eltiltották az úgynevezett holléti szabályok megsértése miatt.
Azért duplázta meg a büntetését a WA fegyelmi ügyekben eljáró testülete, mert kiderült: Mohamed Katir dokumentumot hamisított, megpróbálva alibit gyártani, hogy miért nem találták őt a mintaadásra általa megadott időpontban és helyen a doppingellenőrök. A bizonyítékok manipulálása a doppingellenes szabályzat értelmében súlyos jogsértésnek minősül. A csalás leleplezése után hosszabbították meg az eredeti büntetést, amely 2024 februárjától 2026 februárjáig szólt, a szigorítás nyomán viszont 2028 februárjáig nem versenyezhet Katir.
A 2022-es szabadtéri világbajnokságon 1500 méteren bronzérmes,
fedett pályán 3000 méteren világcsúcstartó,
szabadtéren 5000 méteren Európa-rekorder,
Eb-ezüstérmes
Mohamed Katir múlt év decemberében jelezte közleményben, hogy fellebbez eltiltása ellen.
Mint emlékezetes, a spanyol és a norvég Jakob Ingebrigtsen ádáz csatát vívott a 2023-as budapesti világbajnokság ötezer méteres döntőjében. Körülbelül egy körrel a vége előtt az európai csúcstartó Katir megelőzte etióp riválisait, akik nem tudtak reagálni a gyorsaságára. Ugyanakkor ezzel egy időben Ingebrigtsen is megindult, majd a harangszó pillanatában Mohamed Katir vállához ért.
A páros elszakadt a mezőnytől, Katir vezetett, de
az elszánt norvég közvetlenül a cél előtt lehajrázta őt,
így utóbbi sorozatban másodszor is aranyérmet szerzett a versenyszámban, 13:11.30-as szezoncsúccsal átszelve a célvonalat.
