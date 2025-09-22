Mohamed Katir: csalt a „budapesti csata” egyik résztvevője, súlyos büntetést kapott

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította Mohamed Katir spanyol atléta ez év elején benyújtott fellebbezését, akinek így érvényben maradt 2028. februárig szóló eltiltása – tudatta a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Mohamed Katir emlékezetes csatát vívott Jakob Ingebrigtsennel Budapesten / Fotó: Jewel Samad / AFP

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a CAS egyidejűleg elutasította a sportági világszövetség, a World Athletics (WA) kérelmét is, hogy a jogi testület további egy évvel hosszabbítsa meg a Katirra 2024 decemberében kiszabott szankciót.

A 27 éves, marokkói születésű futónak – aki a 2023-as budapesti világbajnokságon ezüstérmes volt ötezer méteren – tavaly februárban függesztették fel a versenyzési jogát, miután tizenkét hónapon belül három doppingtesztet is elmulasztott, majd két évre eltiltották az úgynevezett holléti szabályok megsértése miatt.

Azért duplázta meg a büntetését a WA fegyelmi ügyekben eljáró testülete, mert kiderült: Mohamed Katir dokumentumot hamisított, megpróbálva alibit gyártani, hogy miért nem találták őt a mintaadásra általa megadott időpontban és helyen a doppingellenőrök. A bizonyítékok manipulálása a doppingellenes szabályzat értelmében súlyos jogsértésnek minősül. A csalás leleplezése után hosszabbították meg az eredeti büntetést, amely 2024 februárjától 2026 februárjáig szólt, a szigorítás nyomán viszont 2028 februárjáig nem versenyezhet Katir.