Hírek
Vélemények
Hetilap
atlétikai vb 2023 Budapesti atlétikai vb 2023 atlétikai vb CAS

Mohamed Katir: csalt a „budapesti csata” egyik résztvevője, súlyos büntetést kapott

2025. szeptember 22. 15:08

Csalás miatt 2028 februárjáig nem versenyezhet a magyar fővárosban ezüstérmet szerző spanyol atléta. Mohamed Katir dokumentumot hamisított, megpróbálva alibit gyártani, hogy miért nem találták őt a mintaadásra általa megadott időpontban és helyen a doppingellenőrök.

2025. szeptember 22. 15:08
null

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította Mohamed Katir spanyol atléta ez év elején benyújtott fellebbezését, akinek így érvényben maradt 2028. februárig szóló eltiltása – tudatta a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Mohamed Katir
Mohamed Katir emlékezetes csatát vívott Jakob Ingebrigtsennel Budapesten / Fotó: Jewel Samad / AFP

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a CAS egyidejűleg elutasította a sportági világszövetség, a World Athletics (WA) kérelmét is, hogy a jogi testület további egy évvel hosszabbítsa meg a Katirra  2024 decemberében kiszabott szankciót. 

A 27 éves, marokkói születésű futónak – aki a 2023-as budapesti világbajnokságon ezüstérmes volt ötezer méteren – tavaly februárban függesztették fel a versenyzési jogát, miután tizenkét hónapon belül három doppingtesztet is elmulasztott, majd két évre eltiltották az úgynevezett holléti szabályok megsértése miatt.

Azért duplázta meg a büntetését a WA fegyelmi ügyekben eljáró testülete, mert kiderült: Mohamed Katir dokumentumot hamisított, megpróbálva alibit gyártani, hogy miért nem találták őt a mintaadásra általa megadott időpontban és helyen a doppingellenőrök. A bizonyítékok manipulálása a doppingellenes szabályzat értelmében súlyos jogsértésnek minősül. A csalás leleplezése után hosszabbították meg az eredeti büntetést, amely 2024 februárjától 2026 februárjáig szólt, a szigorítás nyomán viszont 2028 februárjáig nem versenyezhet Katir. 

  • A 2022-es szabadtéri világbajnokságon 1500 méteren bronzérmes, 
  • fedett pályán 3000 méteren világcsúcstartó, 
  • szabadtéren 5000 méteren Európa-rekorder, 
  • Eb-ezüstérmes 

Mohamed Katir múlt év decemberében jelezte közleményben, hogy fellebbez eltiltása ellen.

Mint emlékezetes, a spanyol és a norvég Jakob Ingebrigtsen ádáz csatát vívott a 2023-as budapesti világbajnokság ötezer méteres döntőjében. Körülbelül egy körrel a vége előtt az európai csúcstartó Katir megelőzte etióp riválisait, akik nem tudtak reagálni a gyorsaságára. Ugyanakkor ezzel egy időben Ingebrigtsen is megindult, majd a harangszó pillanatában Mohamed Katir vállához ért.

A páros elszakadt a mezőnytől, Katir vezetett, de 

az elszánt norvég közvetlenül a cél előtt lehajrázta őt,

így utóbbi sorozatban másodszor is aranyérmet szerzett a versenyszámban, 13:11.30-as szezoncsúccsal átszelve a célvonalat.

Nyitókép: Andrej Isakovic / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hunyadyt
2025. szeptember 22. 16:12
Mohamed a spanyol. :) De, legalább nem nők között induló férfi. Már ez is valami az arabustól.
1
0
Egyszeriember
2025. szeptember 22. 15:15
Mohamed Katir, spanyol atléta... Kell ehhez még bármit hozzáfűzni? Jó, hogy nem francia atléta, különben ő is megkapta volna az ISIS felhívását autók, kések és tűz egyéb lehetséges felhasználási módjával kapcsolatban.
0
0
