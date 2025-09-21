Elképesztő hajrá: az utolsó kör előtt csak 12. volt, végül mégis megnyerte a világbajnoki döntőt (VIDEÓ)

Férfi 5000 méteren hajráverseny döntött az érmekről, és abban az 1500-on tavaly olimpiai bajnok Cole Hocker elégtételt vett, amiért a fő távján kizárták az elődöntőben. Az amerikai versenyző végig tartotta a tempót az élen futókkal, de az utolsó kör kezdetekor még csak a 12. helyen haladt, ám ezután felzárkózott a közvetlen élmezőnyre, a célegyenesben pedig könnyedén megelőzött mindenkit.

A pirossal bekarikázott úriember nyerte meg a versenyt

A futódöntők a két 4x100-zal zárultak. A szervezők minden bizonnyal azért a férfiak versenyét tették a program végére, mert abban bíztak, hogy élvezetes csatában dől majd el az arany sorsa az amerikaiak és a jamaicaiak között.