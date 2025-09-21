Ft
atlétikai vb atlétikai világbajnokság atlétika futás

Elképesztő hajrá: az utolsó kör előtt csak 12. volt, végül mégis megnyerte a világbajnoki döntőt (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 18:32

Az amerikai Cole Hocker úgy nyerte meg a férfi 5000 métert a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság záró napján, hogy az utolsó kör kezdetekor még csak a 12. helyen futott.

2025. szeptember 21. 18:32
null

Férfi 5000 méteren hajráverseny döntött az érmekről, és abban az 1500-on tavaly olimpiai bajnok Cole Hocker elégtételt vett, amiért a fő távján kizárták az elődöntőben. Az amerikai versenyző végig tartotta a tempót az élen futókkal, de az utolsó kör kezdetekor még csak a 12. helyen haladt, ám ezután felzárkózott a közvetlen élmezőnyre, a célegyenesben pedig könnyedén megelőzött mindenkit.

 

A pirossal bekarikázott úriember nyerte meg a versenyt

A futódöntők a két 4x100-zal zárultak. A szervezők minden bizonnyal azért a férfiak versenyét tették a program végére, mert abban bíztak, hogy élvezetes csatában dől majd el az arany sorsa az amerikaiak és a jamaicaiak között. 

Az élet azonban ezt keresztülhúzta, pontosabban az elődöntőben Jamaica utolsó váltása, amelynél az egyéni ezüstérmes Kishane Thompson kezéből kiesett a bot.

A döntőben a 200-as bajnok, 100-on bronzérmes Noah Lylesszal és a félkörön második, százon negyedik Kenneth Bednarekkel felálló tengerentúli kvartett végül 37.29 másodperccel győzött a kanadai és a holland négyes előtt.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

 

yalaelnok
2025. szeptember 21. 19:57
Mert csak egy győzhet.
yalaelnok
2025. szeptember 21. 19:57
Tehát nagy hajrá volt, de messze nem elképesztő vagy kivételes,hanem olyan, ami gyakori ezen a távon.
yalaelnok
2025. szeptember 21. 19:56
mindössze 10 méterrel volt lemaradva, ami 50 méteren belül is behozható akkora tempókülönbségnél, amit a végén produkált
yalaelnok
2025. szeptember 21. 19:51
Hocker 12 körön keresztül futott legbelül, minimális távot megtéve, és csak az utolsó kanyarban váltott nagyobb ívre, hogy előzni tudjon. A többieknek voltak olyan körei, ahol plusz 5-6 métert futottak.
