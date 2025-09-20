Ft
09. 20.
szombat
magyar válogatott FIFA Liverpool Atlético Madrid atlétika Molnár Attila Sallai Roland Diego Simeone Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Egy fotó miatt megismételtetnék a Liverpool tizenegyesét – kínos közjáték a sportág csúcseseményén

2025. szeptember 20. 06:35

Nem elég, hogy rengeteg honfitársunk volt kénytelen lemaradni Szoboszlai Dominik újabb katarzist eredményező gólpasszáról, a magyar drukkerek még Sallai Roland miatt is szomorkodhattak. És akkor még az atlétikai vb-n meggyötört Molnár Attiláról nem is szóltunk... Ezek voltak a hét legolvasottabb sporthírei a Mandineren.

2025. szeptember 20. 06:35
null

Nem boldogok a Liverpool rivális szurkolói mostanság, hiszen a Premier League-címvédő eddig akadozó játékkal is behúzta idénybeli mind a négy bajnokiját, így egyedüli százszázalékos csapatként vezeti a tabellát az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A legutóbbi fordulóban, a Burnley otthonában egy kiállításra és egy utolsó pillanatos tizenegyesre is szükségük volt Szoboszlai Dominikéknak, de megoldották: a magabiztos ítéletvégrehajtó Mohamed Szalah 93. perces büntetőjével ismét a végjátékban kaparta be a kulcsfontosságú három pontot a bajnokcsapat. Ez pedig már sok volt az ellendrukkereknek, akik kerestek és találtak: egy szerintük perdöntő fotót arról, hogy a tizenegyes elvégzése közben az azt kiharcoló Jeremie Frimpong beszaladt a büntetőterületre, így a szigorú szabályok értelmében újra kellett volna rúgatnia Michael Oliver játékvezetőnek. 

Liverpool
Mohamed Szalahot és a Liverpoolt megtalálták az ellendrukkerek – csak irigység, vagy van alapja? / Fotó: AFP/Oli Scarff

Ezt is ajánljuk a témában

A legvehemensebbek odáig mentek, hogy a Vörösöket bírói segítséggel vádolva gúnyosan átkeresztelték a klubot LiVARpoolra, s közölték, a játékvezetők nélkül az együttes éllovas pozíció helyett jó esetben is csak az ötödik hely környékén vesztegelne... 

Lábjegyzet: egyrészt a tizenegyest megelőző kezezés vitathatatlan volt, másrészt Szalah szokásához híven annyira magabiztosan és védhetetlenül bombázta be a jogos büntetőt, hogy ezek fényében teljesen irreleváns, hogy a semmilyen vizet nem zavaró Frimpong történetesen egy fél ütemmel hamarabb mozgott be a tizenhatos területére. Íme:

Roppant kínos közjáték a sportág csúcseseményén

Komoly blamázs vezette fel a férfi 400 méteres síkfutás keddi elődöntős futamát a tokiói atlétikai világbajnokságon. 

  • Az első rajtnál ugyanis a vigyázznál állították fel a feszülten koncentráló versenyzőket, 
  • a másodiknál pedig már elsült a rajtpisztolyt, amikor visszalőtték a futamot. 
  • A harmadik rajt előtt aztán már teljes volt a káosz a pályán:

a futókat egészen addig várakoztatták, amíg a magasugrókat keresztben átengedték a kanyarban. Az eredetileg kiírtnál így hét(!) perccel később indulhattak csak el a sprinterek, ami érthetően alaposan megzavarta a fejeket. 

Természetesen a futam magyar résztvevője, a remek hajrával és 44.94 másodperces idővel végül ötödikként célba vágtató Molnár Attila sem volt elragadtatva a közjátéktól, a döntőről lemaradó Európa-bajnokunk utóbb így nyilatkozott: 

Őszintén szólva ilyen hibát, mint ami itt volt a futam előtt, én még nem láttam világbajnokságon. De ez van.... Fejben erős voltam, így nem zavart meg, viszont fizikailag kivett belőlem, mert gyakorlatilag másfélszer rajtoltam el feleslegesen, mivel én az elsőnél is beindultam a hangra.

Egy biztos, a szervezők nem lehetnek büszkék magukra: az ilyesmi egy megyei ifiversenyen is kínos lenne, nem még a sportág csúcseseményén...

Semmi sem szent: még az össznemzeti futballélményt is beáldozzák a profitért

A komplett BL-idény egyik legjobban várt mérkőzése volt a Premier Leauge-címvédő és -listavezető Liverpool bemutatkozása, főleg, hogy a végső győzelemre is esélyesnek tartott angolok rögtön egy komoly rangadóval indítottak a kétszeres döntős spanyol Atlético Madrid ellen. Magyarországon is kettőzött figyelem irányult (volna) a presztízsmeccsre, hiszen válogatottunk csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik jelenleg egész Európa egyik legjobb formában lévő világsztárja, aki az elmúlt hetekben pozíciótól függetlenül a hátán cipeli a Vörösöket. Nos, 

ettől az élménytől sikerült megfosztania az RTL-nek több millió honfitársunkat, a közvetítési jogokat birtokló társaság ugyanis nemes egyszerűséggel közölte, lineárisan, vagyis a televízióban nem közvetíti a mérkőzést, amely így kizárólag a külön előfizetős RTL+ streamingplatformon volt látható. 

Ezt is ajánljuk a témában

A profithajhász kereskedelmi csatorna – amely az előző idénytől szerezte meg három évre a BL közvetítési jogait –, nem először húzza ki a gyufát inkorrekt üzletpolitikájával: tavaly a második fordulótól kezdve már egyáltalán nem adta az európai kupameccseket a lineáris csatornáján, csak online; ráadásul a saját előfizetőiket is megvezették, hiszen ígéretük ellenére végül mégsem közvetítették az alapszakasz összes mérkőzését. Úgy látszik, ez van: pénz beszél, kutya ugat...

A gól már sok volt: valami elpattant a különc edzőzseninél

Márpedig akik lemaradtak, bánhatták: a Liverpool nagyszerű meccsen, éppen Szoboszlai 93. perces szögletéből nyerte meg az összecsapást 3–2-re a csapatkapitány Virgil van Dijk fejesével. Ez pedig már Diego Simeonénak is sok volt. Az Atléti mestere a demoralizáló találat után 

majdnem nekiment a liverpooli szurkolóknak, csak az Anfield biztonsági személyzete akadályozta meg, hogy ténylegesen tettlegességbe keveredjen az őrjöngő hazai drukkerekkel.

A kirohanásáért ráadásul piros lapot is kapó argentin mester a sajtótájékoztatóra sem tudott lehiggadni, amikor az esetről kérdezték, inkább nemes egyszerűséggel kisétált a teremből. Utóbb azért elpanaszolta, a mögötte álló fanatikusok egész meccs alatt szidalmazták és sértegették, a gól utáni káoszban így végleg elvesztette a fejét. Kár volt: a fájó vereség mellé ezzel még egy jó kis eltiltást is begyűjtött...

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt kár volna szépíteni: pocsék hír a hét zárásaként

Pénteken aztán olyan hírt kaptunk, amit nagyon nem szerettünk volna: az MLSZ közölte, a FIFA fegyelmi testülete nem egy-, hanem kétmeccses eltiltással sújtotta az írek elleni vb-selejtezőn azonnali pirossal kiállított Sallai Rolandot, 

válogatottunk alapembere így még az örmények elleni „hatpontos” összecsapáson sem állhat Marco Rossi rendelkezésére.

A Galatasaray klasszisának amúgy sem ez élete hete: az ítéletet megelőző napon csapatával nagyon csúnya pofonba szaladt bele a Bajnokok Ligájában, az Eintracht Frankfurt öt gombóccal tömte ki őket kezdésként...

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Darren Staples / AFP

