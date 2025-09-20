Egy fotó miatt megismételtetnék a Liverpool tizenegyesét – kínos közjáték a sportág csúcseseményén

Természetesen a futam magyar résztvevője, a remek hajrával és 44.94 másodperces idővel végül ötödikként célba vágtató Molnár Attila sem volt elragadtatva a közjátéktól, a döntőről lemaradó Európa-bajnokunk utóbb így nyilatkozott:

Őszintén szólva ilyen hibát, mint ami itt volt a futam előtt, én még nem láttam világbajnokságon. De ez van.... Fejben erős voltam, így nem zavart meg, viszont fizikailag kivett belőlem, mert gyakorlatilag másfélszer rajtoltam el feleslegesen, mivel én az elsőnél is beindultam a hangra.

Egy biztos, a szervezők nem lehetnek büszkék magukra: az ilyesmi egy megyei ifiversenyen is kínos lenne, nem még a sportág csúcseseményén...

Semmi sem szent: még az össznemzeti futballélményt is beáldozzák a profitért

A komplett BL-idény egyik legjobban várt mérkőzése volt a Premier Leauge-címvédő és -listavezető Liverpool bemutatkozása, főleg, hogy a végső győzelemre is esélyesnek tartott angolok rögtön egy komoly rangadóval indítottak a kétszeres döntős spanyol Atlético Madrid ellen. Magyarországon is kettőzött figyelem irányult (volna) a presztízsmeccsre, hiszen válogatottunk csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik jelenleg egész Európa egyik legjobb formában lévő világsztárja, aki az elmúlt hetekben pozíciótól függetlenül a hátán cipeli a Vörösöket. Nos,