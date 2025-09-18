Pocsékul sikerült Sallai visszatérése – angol végezte ki az angolokat

Liverpool–Atlético: Szalah korai parádéjára Llorrente-dupla, de Szoboszlai megint a túlórában adott győztes gólpasszt jubileumi BL-meccsén!
Kerkez Milos ezúttal a hajrára állt be Andy Robertson helyére.
Erling Haaland újabb rekordot döntött meg. Ilyen volt a csütörtöki BL-este.
Rendhagyó módon a csütörtök este is a labdarúgó Bajnokok Ligája jegyében telt, ráadásul a szerda esti Liverpool–Atlético Madrid csata után ezúttal is szurkolhattunk magyar játékosnak. Visszatért Németországba és 8 év után ismét pályára léphetett a legrangosabb klubsorozatban Sallai Roland.
A magyar válogatott támadója ezúttal is a Galatasaray védelmének jobboldalán kezdett,
csapata pedig már a 8. percben megszerezte a vezetést Frankfurtban. A hazaiak azonban még a szünet előtt fordítottak, aztán tovább mélyítették a különbséget a két gárda között. Sallainak sem volt jó meccse, az osztályzatok alapján lefelé lógott ki a csapatából.
A Newcastle United otthonába látogatott a Barcelona. Érdekesség, hogy a Manchester United kölcsönjátékosaként szereplő Marcus Rashford duplája döntött a második félidőben. Az angol csatárnak megvan a helyismerete Angliában, nem véletlen, hogy kezdőcsapatba jelölte Newcastle-ben Hansi Flick, meg is szerezte első góljait tétmeccsen a katalánok mezében!
A játéknap másik nagy rangadóján Kevin De Bruyne Manchesterbe való visszatérése szolgáltatott beszédtémát a szurkolóknak, ám sokáig nem élvezhette a City és új csapata, a Napoli találkozóját, Di Lorenzo kiállítása miatt edzője már a 26. percben lekapta a pályáról. A hazaiak végül Haaland és Doku góljával 2–0-ra nyertek.
A norvég óriásnak mindössze 49 meccsre volt szüksége. hogy elérje az 50 BL-gólt!
Bajnokok Ligája, csütörtöki eredmények
Fotó: Daniel Roland/AFP