Pocsékul sikerült Sallai visszatérése – angol végezte ki az angolokat

Rendhagyó módon a csütörtök este is a labdarúgó Bajnokok Ligája jegyében telt, ráadásul a szerda esti Liverpool–Atlético Madrid csata után ezúttal is szurkolhattunk magyar játékosnak. Visszatért Németországba és 8 év után ismét pályára léphetett a legrangosabb klubsorozatban Sallai Roland.

A magyar válogatott támadója ezúttal is a Galatasaray védelmének jobboldalán kezdett,

csapata pedig már a 8. percben megszerezte a vezetést Frankfurtban. A hazaiak azonban még a szünet előtt fordítottak, aztán tovább mélyítették a különbséget a két gárda között. Sallainak sem volt jó meccse, az osztályzatok alapján lefelé lógott ki a csapatából.