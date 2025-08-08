„A magyar C. Ronaldo” – Sallai Roland a törököktől kapta meg élete legnagyobb dicséretét

„Még ha Sané a jobb szélen játszik is, szerintem Sallait a bal oldalon vagy Osimhen mellett láthatjuk a támadósorban. Úgy gondoljuk, hogy Sallai több játékidőt kap majd, mint tavaly. Lehetséges, hogy Sallai jobbhátvédként is pályára lép, de tudjuk, hogy ő inkább a támadósor szélén szeret játszani.

Ebben a szezonban mindenki meg fogja érezni Sallai hatását, ehhez kétség sem fér.

A Galatasaray célja idén sem lehet más, mint minél több trófeát nyerni. Noha Sallai eredeti posztjára érkezett a Manchester Cityt és Bayern Münchent is megjárt Sané, így is bőven megvan az esélye, hogy kezdjen, sőt. Sallai jó formában várja a szezon kezdetét, a vezetőedző bízik benne.”

A török újságíró hozzátette: a sajtó egyöntetűen remek véleménnyel van a magyar válogatott játékosáról.

„Mindig is bizonyította, hogy kiváló futballista.

A szakmán belül csak magyar C. Ronaldónak hívjuk technikai képességei, gyorsasága és fizikai ereje miatt.

Első szezonjában Sallai kiváló kapcsolatot épített ki csapattársaival és Okan Buruk edzővel. Nagy szerencséjük van, hogy ilyen játékos van a magyar válogatottban! Sallai még mindig csak 28 éves, minden megvan benne, hogy újra Európa legerősebb bajnokságaiban játsszon.”

Dumant szerint Sallai „hű katona”, és ezt a török szurkolók imádják, a fanatikusok megőrülnek érte.

Szalai Attila még a Fenerbahce színeiben hagyott nyomot a török labdarúgásban, aztán a Hoffenheimbe igazolt, de Németországban megrekedt a karrierje. A Kasimpasánál most új esélyt kapott.

„A Fenerbahce még soha nem rendelkezett olyan védővel, mint Szalai, ő mindig is példamutató karakternek bizonyult, ő volt a gárda legmegbízhatóbb és legszilárdabb védője” – mondta róla a török sportújságíró. – „Öröm lesz őt újra itt látni! Az elmúlt évek teljesítményét tekintve elengedhetetlen volt, hogy új csapatba igazoljon. Hiszek benne, hogy itt újra a régi lesz, minden adott ehhez!

Nem lepne meg, ha Szalai hamarosan ismét a Fenerbahcében játszana. Mourinho mindig is csodálta a Szalaihoz hasonló stílusú játékosokat, és nem utolsósorban a szurkolók is imádják. Kell ennél több?”

A török bajnokság péntek este fél 9-kor a Gaziantep–Galatasaray mérkőzéssel rajtol el. Sallai Rolandék találkozóját a Sport 2 élőben közvetíti.

Fotó: Bunyamin Celik / ANADOLU / Anadolu via AFP