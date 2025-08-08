Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mocsi Attila Galatasaray Szalai Attila Sallai Roland

„A magyar C. Ronaldo” – Sallai Roland a törököktől kapta meg élete legnagyobb dicséretét

2025. augusztus 08. 11:12

Sallai Roland nem fog kiszorulni a Galatasaray csapatából Leroy Sané érkezése miatt – véli egy török sportújságíró. Három magyarral péntek este rajtol a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság.

2025. augusztus 08. 11:12
null

Pénteken rajtol a török első osztályú labdarúgó-bajnokság, amit még talán soha nem követtek ennyire kiemelt figyelemmel Magyarországról, hiszen egyszerre három honfitársunk is vitézkedhet a sorozatban. Sallai Roland a második idényét kezdi a címvédő Galatasaray csapatában, Szalai Attila két év után tér vissza a Süper Ligbe és a Kasimpasában építheti újra magát, míg Mocsi Attila már 2023 óta a Rizespor játékosa.

Ezt is ajánljuk a témában

A „magyaros” liga indulásának apropójából a Magyar Nemzet Muhammet Dumant török újságíróval beszélgetett.

A kolléga szerint hiába igazolt a Galata Sallai eredeti posztjára egy akkora világsztárt, mint Leroy Sané, a magyar többet fog játszani, mint az előző évadban.

Ezt is ajánljuk a témában

„Még ha Sané a jobb szélen játszik is, szerintem Sallait a bal oldalon vagy Osimhen mellett láthatjuk a támadósorban. Úgy gondoljuk, hogy Sallai több játékidőt kap majd, mint tavaly. Lehetséges, hogy Sallai jobbhátvédként is pályára lép, de tudjuk, hogy ő inkább a támadósor szélén szeret játszani. 

Ebben a szezonban mindenki meg fogja érezni Sallai hatását, ehhez kétség sem fér. 

A Galatasaray célja idén sem lehet más, mint minél több trófeát nyerni. Noha Sallai eredeti posztjára érkezett a Manchester Cityt és Bayern Münchent is megjárt Sané, így is bőven megvan az esélye, hogy kezdjen, sőt. Sallai jó formában várja a szezon kezdetét, a vezetőedző bízik benne.”

A török újságíró hozzátette: a sajtó egyöntetűen remek véleménnyel van a magyar válogatott játékosáról.

„Mindig is bizonyította, hogy kiváló futballista. 

A szakmán belül csak magyar C. Ronaldónak hívjuk technikai képességei, gyorsasága és fizikai ereje miatt.

Első szezonjában Sallai kiváló kapcsolatot épített ki csapattársaival és Okan Buruk edzővel. Nagy szerencséjük van, hogy ilyen játékos van a magyar válogatottban! Sallai még mindig csak 28 éves, minden megvan benne, hogy újra Európa legerősebb bajnokságaiban játsszon.”

Dumant szerint Sallai „hű katona”, és ezt a török szurkolók imádják, a fanatikusok megőrülnek érte.

Szalai Attila még a Fenerbahce színeiben hagyott nyomot a török labdarúgásban, aztán a Hoffenheimbe igazolt, de Németországban megrekedt a karrierje. A Kasimpasánál most új esélyt kapott.

„A Fenerbahce még soha nem rendelkezett olyan védővel, mint Szalai, ő mindig is példamutató karakternek bizonyult, ő volt a gárda legmegbízhatóbb és legszilárdabb védője” – mondta róla a török sportújságíró. – „Öröm lesz őt újra itt látni! Az elmúlt évek teljesítményét tekintve elengedhetetlen volt, hogy új csapatba igazoljon. Hiszek benne, hogy itt újra a régi lesz, minden adott ehhez! 

Nem lepne meg, ha Szalai hamarosan ismét a Fenerbahcében játszana. Mourinho mindig is csodálta a Szalaihoz hasonló stílusú játékosokat, és nem utolsósorban a szurkolók is imádják. Kell ennél több?”

A török bajnokság péntek este fél 9-kor a Gaziantep–Galatasaray mérkőzéssel rajtol el. Sallai Rolandék találkozóját a Sport 2 élőben közvetíti.

Fotó: Bunyamin Celik / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2025. augusztus 08. 11:25
Na majd ha C. Ronaldo lesz a portugál Sallai.... különben sok sikert neki, és még véletlenül se' legyen egy CR-féle narcisztikus drámakirálynő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!