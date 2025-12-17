Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Rendkívüli!

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mocsi Attila Redzic Damir válogatott

Megtörte a csendet az egyik játékos, aki a drámai magyar–ír legvégén állt be

2025. december 17. 17:10

Redzic Damir fantasztikus szezonon van túl, remekelt ősszel a DAC-ban, és harcban vannak a szlovák bajnoki címért. Közben pedig bemutatkozhatott a magyar válogatottban is – bár az nem volt a legszerencsésebb.

2025. december 17. 17:10
null

Egy magyar labdarúgó számára gyerekkori álmai megvalósulását szokta jelenteni, ha bemutatkozhat a válogatottban. Így volt ez Redzic Damirral is, akinek azonban felemásra sikerült a premierje, hiszen a 93. percben állt be Mocsi Attilával együtt a sorsdöntő Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában.

válogatott
Redzic Damir Dunaszerdahelyről lett magyar válogatott / Fotó: DAC

Ezt is ajánljuk a témában

Nem sokkal azután, hogy ők ketten pályára léptek, az írek gólt szereztek, az addig nyeregben lévő magyar válogatott 3–2-re kikapott és így nem vehet részt tavasszal a pótselejtezőn. Persze a debütáló Redzicet senki nem hibáztatta a vereségért, inkább Marco Rossira és Mocsi Attilára húzták rá sokan a vizes lepedőt. Előbbire a csere miatt, utóbbira pedig, mert lemaradt a gólnál – Juhász Roland azonban éppen a Mandiner hasábjain állt ki a védő mellett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szegény Mocsi Attilát elő is vette mindenki a döntő gól miatt, holott ilyen óriási nyomásnál beállva szinte lehetetlen egyből felvenni azt a ritmust és hőfokot, amelyen a meccs éppen pörög.”

Na de vissza Redzicre: a DAC légiósa az M4 Sportnak nyilatkozott a 2025-ös évéről – természetesen a debütálásról is.

Sajnos nem volt a legszerencsésebb bemutatkozás, de soha nem fogom elfelejteni. Nagyon jó érzés volt ott lenni a srácokkal Telkiben, együtt készülni velük. Nagyon sok tapasztalattal tértem vissza, aminek nagyon örülök, ezt próbálom magammal továbbvinni.”

Ezért lett Redzic válogatott

Nem csoda, hogy a nemzeti csapat tagja lett, hiszen kiváló évadot fut Dunaszerdahelyen: a 22 éves támadó 14 mérkőzésen lépett pályára eddig az idényben, hét gól mellett egy gólpasszt jegyzett, a csapat szurkolói pedig megválasztották az ősz legjobb labdarúgójának.

„Számítottam a szavazatokra, mert amikor a stadionban kifutunk a pályára, többen kiabálnak nekem. Arra viszont nem számítottam, hogy nyerni fogok, úgyhogy nagyon örülök, és motivációt ad a folytatásra” – fűzte hozzá.

A dunaszerdahelyiek a második helyről várják a tavaszi szezont mindössze egyetlen ponttal a Slovan Bratislava mögött, így harcban vannak történetük első bajnoki címéért. Az esélyeiket csak növeli, hogy a VAR bevezetése óta már nem tudnak annyi hátrányos ítéletet hozni a szlovák játékvezetők a magyarságát nyíltan vállaló klub ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!