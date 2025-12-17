Megtörte a csendet az egyik játékos, aki a drámai magyar–ír legvégén állt be

Nem csoda, hogy a nemzeti csapat tagja lett, hiszen kiváló évadot fut Dunaszerdahelyen: a 22 éves támadó 14 mérkőzésen lépett pályára eddig az idényben, hét gól mellett egy gólpasszt jegyzett, a csapat szurkolói pedig megválasztották az ősz legjobb labdarúgójának.

„Számítottam a szavazatokra, mert amikor a stadionban kifutunk a pályára, többen kiabálnak nekem. Arra viszont nem számítottam, hogy nyerni fogok, úgyhogy nagyon örülök, és motivációt ad a folytatásra” – fűzte hozzá.

A dunaszerdahelyiek a második helyről várják a tavaszi szezont mindössze egyetlen ponttal a Slovan Bratislava mögött, így harcban vannak történetük első bajnoki címéért. Az esélyeiket csak növeli, hogy a VAR bevezetése óta már nem tudnak annyi hátrányos ítéletet hozni a szlovák játékvezetők a magyarságát nyíltan vállaló klub ellen.