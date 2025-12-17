Megtörte a csendet az egyik játékos, aki a drámai magyar–ír legvégén állt be

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Redzic Damir fantasztikus szezonon van túl, remekelt ősszel a DAC-ban, és harcban vannak a szlovák bajnoki címért. Közben pedig bemutatkozhatott a magyar válogatottban is – bár az nem volt a legszerencsésebb.
Egy magyar labdarúgó számára gyerekkori álmai megvalósulását szokta jelenteni, ha bemutatkozhat a válogatottban. Így volt ez Redzic Damirral is, akinek azonban felemásra sikerült a premierje, hiszen a 93. percben állt be Mocsi Attilával együtt a sorsdöntő Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában.
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Nem sokkal azután, hogy ők ketten pályára léptek, az írek gólt szereztek, az addig nyeregben lévő magyar válogatott 3–2-re kikapott és így nem vehet részt tavasszal a pótselejtezőn. Persze a debütáló Redzicet senki nem hibáztatta a vereségért, inkább Marco Rossira és Mocsi Attilára húzták rá sokan a vizes lepedőt. Előbbire a csere miatt, utóbbira pedig, mert lemaradt a gólnál – Juhász Roland azonban éppen a Mandiner hasábjain állt ki a védő mellett.
Juhász Roland szerint nem Mocsi Attilára kell ráhúzni a vizes lepedőt.
Szegény Mocsi Attilát elő is vette mindenki a döntő gól miatt, holott ilyen óriási nyomásnál beállva szinte lehetetlen egyből felvenni azt a ritmust és hőfokot, amelyen a meccs éppen pörög.”
Na de vissza Redzicre: a DAC légiósa az M4 Sportnak nyilatkozott a 2025-ös évéről – természetesen a debütálásról is.
Sajnos nem volt a legszerencsésebb bemutatkozás, de soha nem fogom elfelejteni. Nagyon jó érzés volt ott lenni a srácokkal Telkiben, együtt készülni velük. Nagyon sok tapasztalattal tértem vissza, aminek nagyon örülök, ezt próbálom magammal továbbvinni.”
Nem csoda, hogy a nemzeti csapat tagja lett, hiszen kiváló évadot fut Dunaszerdahelyen: a 22 éves támadó 14 mérkőzésen lépett pályára eddig az idényben, hét gól mellett egy gólpasszt jegyzett, a csapat szurkolói pedig megválasztották az ősz legjobb labdarúgójának.
„Számítottam a szavazatokra, mert amikor a stadionban kifutunk a pályára, többen kiabálnak nekem. Arra viszont nem számítottam, hogy nyerni fogok, úgyhogy nagyon örülök, és motivációt ad a folytatásra” – fűzte hozzá.
A dunaszerdahelyiek a második helyről várják a tavaszi szezont mindössze egyetlen ponttal a Slovan Bratislava mögött, így harcban vannak történetük első bajnoki címéért. Az esélyeiket csak növeli, hogy a VAR bevezetése óta már nem tudnak annyi hátrányos ítéletet hozni a szlovák játékvezetők a magyarságát nyíltan vállaló klub ellen.
Már Pozsonyban is rúghattak tizenegyest.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor