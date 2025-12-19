Legutóbb sírás lett a vége – az írek után ezzel a csapattal találkozhat a magyar válogatott

Ennyi volt a varázs: a magyar válogatott visszaesett a B-ligába
A török válogatott meg feljutott az A ligába.
Görögországi értesülések szerint a hellén válogatott márciusban felkészülési találkozót játszik a mieink ellen. Méghozzá Magyarországon.
A görög futballügyekben jártas Hellas Football közösségi felületein tette közzé friss információját, miszerint válogatottjuk jövő márciusban a mieinkkel vívhat felkészülési mérkőzést, méghozzá Magyarországon. Mindkét nemzet szurkolói egyetértenek abban, hogy az edzőmeccs jó erőpróba lenne a válogatottak számára, hiszen Görögország története során idén először jutott fel a Nemzetek Ligája élvonalába, az A-divízióba, míg mi hosszabb idő után sajnos éppen onnan estünk ki tavasszal a törökök elleni kettős vereséggel.
Ezt is ajánljuk a témában
A török válogatott meg feljutott az A ligába.
Legutóbb jó három éve, 2022 novemberében mérkőztünk meg Görögországgal, akkor szintén egy felkészülési mérkőzésen 2–1-re győztünk a Puskás Arénában Sallai Roland és Kalmár Zsolt találatával. Érdekesség, hogy az volt Dzsudzsák Balázs válogatottbeli búcsúmérkőzése: a debreceni ikon akkor
109. alkalommal ölthette magára a címeres mezt, ezzel csúcstartóvá lépett elő a nemzeti együttes történetében, második félidei lecserélésekor könnyek között köszönt el társaitól és a magyar drukkerektől.
(Nyitókép: MTI/Mónus Márton)