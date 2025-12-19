Legutóbb sírás lett a vége – az írek után ezzel a csapattal találkozhat a magyar válogatott

A görög futballügyekben jártas Hellas Football közösségi felületein tette közzé friss információját, miszerint válogatottjuk jövő márciusban a mieinkkel vívhat felkészülési mérkőzést, méghozzá Magyarországon. Mindkét nemzet szurkolói egyetértenek abban, hogy az edzőmeccs jó erőpróba lenne a válogatottak számára, hiszen Görögország története során idén először jutott fel a Nemzetek Ligája élvonalába, az A-divízióba, míg mi hosszabb idő után sajnos éppen onnan estünk ki tavasszal a törökök elleni kettős vereséggel.