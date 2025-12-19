Ft
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország válogatott Nemzetek Ligája Dzsudzsák Balázs Görögország

Legutóbb sírás lett a vége – az írek után ezzel a csapattal találkozhat a magyar válogatott

2025. december 19. 17:23

Görögországi értesülések szerint a hellén válogatott márciusban felkészülési találkozót játszik a mieink ellen. Méghozzá Magyarországon.

2025. december 19. 17:23
null

A görög futballügyekben jártas Hellas Football közösségi felületein tette közzé friss információját, miszerint válogatottjuk jövő márciusban a mieinkkel vívhat felkészülési mérkőzést, méghozzá Magyarországon. Mindkét nemzet szurkolói egyetértenek abban, hogy az edzőmeccs jó erőpróba lenne a válogatottak számára, hiszen Görögország története során idén először jutott fel a Nemzetek Ligája élvonalába, az A-divízióba, míg mi hosszabb idő után sajnos éppen onnan estünk ki tavasszal a törökök elleni kettős vereséggel. 

 

SZOBOSZLAI Dominik török magyar
A magyar válogatott a törökök elleni fájó kettős vereséggel búcsúzott idén az NL A-divíziójától / Fotó: MTI/Purger Tamás

A magyar–görög volt Dzsudzsák búcsúmeccse is

Legutóbb jó három éve, 2022 novemberében mérkőztünk meg Görögországgal, akkor szintén egy felkészülési mérkőzésen 2–1-re győztünk a Puskás Arénában Sallai Roland és Kalmár Zsolt találatával. Érdekesség, hogy az volt Dzsudzsák Balázs válogatottbeli búcsúmérkőzése: a debreceni ikon akkor 

109. alkalommal ölthette magára a címeres mezt, ezzel csúcstartóvá lépett elő a nemzeti együttes történetében, második félidei lecserélésekor könnyek között köszönt el társaitól és a magyar drukkerektől. 

DZSUDZSÁK Balázs
109: Dzsudzsák Balázs 2022 novemberében éppen a görögök ellen búcsúzott a válogatottól, csúcstartóként / Fotó: MTI/Mónus Márton

(Nyitókép: MTI/Mónus Márton)

reakcio1969
2025. december 19. 18:13
Nagyszerű. Akkor normális válogatottat még nem sikerült szerezni.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 19. 17:54
elég volt a megaláztatásból elég volt a szánalmas vereségekből --- ne játszunk senkivel -- minden szar semmirevaló focista menjen haza és játsszon otthon a faszával
