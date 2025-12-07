Magyarországra irigykednek a Balkánon, a válogatott még akár ki is juthat a vb-re, Von der Leyen pedig megint megkapta a magáét

A magyar válogatott egy diplomáciai zűrzavar miatt akár mégis kijuthat a világbajnokságra; Szijjártó Péter alaposan helyretette Brüsszelt; a Balkánon többen azt szeretnék, amit a magyarok elértek Trumpnál; lengyelek is részt vettek Erdély Romániához csatolásának megünneplésén Bukarestben – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat a héten.

Egyesek szerint egy diplomáciai zűrzavar miatt akár mégis kijuthat a magyar válogatott világbajnokságra (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Magyarországról üzentek Von der Leyennek: ezt egy életre meg fogja jegyezni az Európai Bizottság elnöke

Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat, a kormány döntéseit a nemzeti érdekek határozzák meg – – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.