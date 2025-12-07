Magyarországra irigykednek a Balkánon, a válogatott még akár ki is juthat a vb-re, Von der Leyen pedig megint megkapta a magáét

Magyarországról üzentek Von der Leyennek: ezt egy életre meg fogja jegyezni az Európai Bizottság elnöke
„Nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra. Sem Brüsszelből, sem Berlinből” – mondta Szijjártó Péter.
Összeszedtük a hét legolvasottabb híreit. A magyar válogatott sorsa továbbra is sokakat érdekel, főleg, hogy egyesek szerint nem veszett el minden remény.
A magyar válogatott egy diplomáciai zűrzavar miatt akár mégis kijuthat a világbajnokságra; Szijjártó Péter alaposan helyretette Brüsszelt; a Balkánon többen azt szeretnék, amit a magyarok elértek Trumpnál; lengyelek is részt vettek Erdély Romániához csatolásának megünneplésén Bukarestben – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat a héten.
Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat, a kormány döntéseit a nemzeti érdekek határozzák meg – – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a bejegyzésében, hogy olvassa „a háborúpárti európai politikusok frusztrált nyilatkozatait” az előző napi moszkvai tárgyalásról, és ezzel kapcsolatban most el kell oszlatnia egy súlyos félreértést:
nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra sem Brüsszelből, sem Berlinből,
sem sehonnan egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem”. „Mi szuverén külpolitikát folytatunk, döntéseinket a nemzeti érdekek határozzák meg. Ha tetszik Brüsszelben, ha nem...” – szögezte le.
Az egyik magyar portál megtalálta az utolsó lehetőséget, hogy Marco Rossi csapata részt vegyen a jövő évi tornán. Szerintük Donald Trump amerikai elnök miatt egy válogatott visszaléphet a labdarúgó-világbajnokságtól, így jöhetne képbe Magyarország.
Marco Rossi és csapata reménykedhet, egy válogatott lemondhatja a világbajnoki szereplést Donald Trump miatt
– jelzi cikke címében a Promotions.hu, majd a leadben is megerősítik, hogy Magyarország ugyan „elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet”.
Hogy ez miként lehetséges, arról itt olvashat bővebben.
Orbán Viktor novemberben minden követ megmozgatott, hogy az alacsony energiaárak megmaradjanak. Magyarország komoly eredményeket ért el, melyet déli szomszédjaink is megirigyeltek.
Az amerikai és az uniós energetikai szankciók komoly kihívás elé állítják a Balkán térségét és Közép-Európát. Orbán Viktor sokszor felhívta a döntéshozók figyelmét, hogy mivel Magyarországnak nincs tengerpartja, nem tud máshonnan nagy mennyiségben, elérhető áron energiahordozókat behozni az országba. A rezsicsökkentés megvédése érdekében látogatott el a miniszterelnök Washingtonba és Moszkvába, mely egyeztetések sikerrel zárultak. A térség országai viszont nem voltak ennyire szerencsések, a fejleményeket a Mestertervben is kielemeztük.
Több mint 3000 román és szövetséges katona részvételével rendezték meg hétfőn Bukarestben a hagyományos katonai díszszemlét a Román Királyság és Erdély egyesülését egyoldalúan kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés 107. évfordulója, Románia nemzeti ünnepe alkalmából.
A közszolgálati televízió és számos más médium által élőben közvetített felvonuláson a hadsereg és a védelmi minisztérium 2900 fegyverese,
valamint
Óriási felvonulás volt Bukarestben.
