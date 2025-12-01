Bevitték Magyarországnak a kegyelemdöfést a lengyelek: ők is részt vettek Erdély elcsatolásának ünnepén

Segélykiáltás érkezett Romániából: ha minden így folytatódik, szinte teljesen kiürül az ország
Komoly bajban vannak a románok.
Óriási felvonulás volt Bukarestben.
Több mint 3000 román és szövetséges katona részvételével rendezték meg hétfőn Bukarestben a hagyományos katonai díszszemlét a Román Királyság és Erdély egyesülését egyoldalúan kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés 107. évfordulója, Románia nemzeti ünnepe alkalmából.
A közszolgálati televízió és számos más médium által élőben közvetített felvonuláson a hadsereg és a védelmi minisztérium 2900 fegyverese,
valamint 240 francia, észak-macedóniai, moldovai, lengyel, portugál spanyol és amerikai katona vonult át díszlépésben,
illetve harci járművei fedélzetén a román hadsereg első világháborús véráldozata és katonai sikerei előtt tisztelgő diadalív alatt. A NATO francia parancsnokság alatt Romániában szolgálatot teljesítő harccsoportja három Leclerc tankkal, három VBCI csapatszállító páncélossal és egy 155 milliméteres kaliberű Caesar önjáró tűzérségi löveggel képviseltette magát a parádén.
A díszszemle alkalmával a bukaresti I. Mihály király sugárút mentén összesereglett többezres közönségnek azokat a harci eszközöket is alkalma volt élőben szemügyre venni, amelyeket Románia a több milliárd eurós haderőfejlesztési programok révén az utóbbi években szerzett be. Egyebek mellett a HIMARS típusú, nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi sorozatvető-rendszerek, Piranha-5 típusú, nyolckerék-meghajtású páncélozott csapatszállító járművek és Patriot típusú rakétaelhárító ütegek is áthaladtak a bukaresti diadalív alatt.
Az idei katonai parádé egyik különlegességének szánták azt, hogy egy Bayraktar típusú robotrepülőgépnek a diadalív felé haladó menetoszlopról 1500 méteres magasságból közvetített élő képét sugározzák a kivetítőkön, de végül a ködös, barátságtalan időjárás miatt egyetlen repülőgép sem szállt fel, és a légi bemutató elmaradt, mivel a közönség nem láthatta volna a légierő Bukarest felett elhúzó vadászgépeit, szállító repülőgépeit és harci helikoptereit.
(MTI)
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP