Bevitték Magyarországnak a kegyelemdöfést a lengyelek: ők is részt vettek Erdély elcsatolásának ünnepén

Több mint 3000 román és szövetséges katona részvételével rendezték meg hétfőn Bukarestben a hagyományos katonai díszszemlét a Román Királyság és Erdély egyesülését egyoldalúan kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés 107. évfordulója, Románia nemzeti ünnepe alkalmából.

A közszolgálati televízió és számos más médium által élőben közvetített felvonuláson a hadsereg és a védelmi minisztérium 2900 fegyverese,