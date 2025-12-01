Ft
Segélykiáltás érkezett Romániából: ha minden így folytatódik, szinte teljesen kiürül az ország

2025. december 01. 13:04

Komoly bajban vannak a románok.

2025. december 01. 13:04
Románia lassan, de biztosan csökkenő népességének problémája egyre sürgetőbbé válik. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb demográfiai elemzése szerint, ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2080-ra minimum 3,4 millióval kevesebb lakosa lesz az országnak, mint 2025-ben. Az elemzés alapján a lakosság csökkenése és az elöregedés folyamata elkerülhetetlennek tűnik – számolt be róla a maikurir.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint 2025-re a lakosság száma 19 millió körül stabilizálódik, ám 2080-ra már csak 15,6 millióra csökken, ami a népesség 18 százalékát jelenti.

A lap azt is megjegyezte, hogy a 2007-es EU-csatlakozás óta a kivándorlás a legfőbb oka a népesség csökkenésének. Évente 200-250 ezer román állampolgár hagyja el az országot, így a népességfogyás továbbra is aggasztó. Ez a jelenség ráadásul nemcsak a népesség számát, hanem a munkaerőpiacot is érinti: 2080-ra a munkaképes korúak száma 6,5 millióra csökkenhet.

A nyitókép illusztráció. Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

