11. 28.
péntek
MVM Magyarország Energiaügyi Minisztérium energia energiafüggetlenség Románia

Eluralkodott a pánik Romániában: csúnyán megingott az önbizalmuk a magyar üzlet miatt

2025. november 28. 17:30

Már most retteg a román Energiaügyi Minisztérium.

2025. november 28. 17:30
null

A román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) megvizsgálta a magyar MVM csoport E.ON Energie România S.A. és E.ON Asist Complet S.A. többségi részesedésének felvásárlását, miután a Közvetlen Külföldi Befektetések Vizsgálati Bizottsága (CEISD) nem támogatta az ügyletet biztonsági aggályok miatt – írja az Evenimentul Zilei.

A román Energiaügyi Minisztérium – élén Sebastian Burduja miniszterrel – kiemelte: az MVM orosz kapcsolatai és a tranzakció lehetséges ellentétei Románia energiastratégiájával

kockázatot jelenthetnek az ország energetikai függetlenségére nézve.

Az ügy végleges elbírálása még folyamatban van, a tranzakció értéke mintegy 205 millió euró.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

