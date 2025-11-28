Eluralkodott a pánik Romániában: csúnyán megingott az önbizalmuk a magyar üzlet miatt

A román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) megvizsgálta a magyar MVM csoport E.ON Energie România S.A. és E.ON Asist Complet S.A. többségi részesedésének felvásárlását, miután a Közvetlen Külföldi Befektetések Vizsgálati Bizottsága (CEISD) nem támogatta az ügyletet biztonsági aggályok miatt – írja az Evenimentul Zilei.

A román Energiaügyi Minisztérium – élén Sebastian Burduja miniszterrel – kiemelte: az MVM orosz kapcsolatai és a tranzakció lehetséges ellentétei Románia energiastratégiájával