Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Rendkívüli!

Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Georgiana Teodorescu Brüsszel Magyarország AUR konzervatív tagállam Európai Parlament uniós források Európai Unió Románia

Megnyomták a pánikgombot Romániában: rádöbbentek, hogy Magyarország után velük is leszámolhatnak

2025. november 26. 17:24

Megkongatta a vészharangot az AUR európai parlamenti képviselője.

2025. november 26. 17:24
null

Georgiana Teodorescu, az AUR európai parlamenti képviselője élesen bírálta az Európai Parlament Magyarországról szóló jelentését, szerinte a testület túllépi hatáskörét és politikai eszközzé silányítja az uniós értékeket egy „kényelmetlen” kormány megbüntetésére – írja az Agerpres.

Teodorescu hangsúlyozta: ha ma Magyarországot konzervatív álláspontjai miatt büntetik, holnap Románia vagy más tagállam is hasonló helyzetbe kerülhet.

Véleménye szerint a valódi cél Magyarország szavazati jogának megvonása, amit elfogadhatatlannak tart. Kiemelte továbbá, hogy támogatja Magyarország szuverenitását és elutasítja az EU túlterjeszkedését nemzeti hatáskörökben (pl. egészségügy, oktatás).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel Mihalescu / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
2025. november 26. 19:06
Szerintetek súgott valaki az AURos képviselőnek?! 😄
Válasz erre
0
0
rejszmano
2025. november 26. 19:00
Az AUR a Fidesz természetes szövetségese, a Maniu- és Vasgárdisták büszke örököse. A Főni smét tudni fogja mit kell csinálni (lásd román elnökválasztás)!
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. november 26. 18:59
nagyarpifigyelő4322 "2025. november 26. 18:34 Na vajon miért? Mert Orbán nem az erdélyi magyarság által is támogatott jelöltet támogatta a romániai elnökválasztáson, hanem az AUR-os jelöltet" Megint hazudsz?
Válasz erre
1
0
Kanmacska
2025. november 26. 17:58
A románok is pontoan tudják, hogy az EU jelenlegi vezetése szemében minden nemzetállami szuverenitásra törekvés halálos bűn. Hiszen nemzetközvééé lesz holnapra a viláááág!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!