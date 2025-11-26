Megnyomták a pánikgombot Romániában: rádöbbentek, hogy Magyarország után velük is leszámolhatnak

Georgiana Teodorescu, az AUR európai parlamenti képviselője élesen bírálta az Európai Parlament Magyarországról szóló jelentését, szerinte a testület túllépi hatáskörét és politikai eszközzé silányítja az uniós értékeket egy „kényelmetlen” kormány megbüntetésére – írja az Agerpres.

Teodorescu hangsúlyozta: ha ma Magyarországot konzervatív álláspontjai miatt büntetik, holnap Románia vagy más tagállam is hasonló helyzetbe kerülhet.

Véleménye szerint a valódi cél Magyarország szavazati jogának megvonása, amit elfogadhatatlannak tart. Kiemelte továbbá, hogy támogatja Magyarország szuverenitását és elutasítja az EU túlterjeszkedését nemzeti hatáskörökben (pl. egészségügy, oktatás).