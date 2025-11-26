Megnyomták a pánikgombot Romániában: rádöbbentek, hogy Magyarország után velük is leszámolhatnak

Ennek már a fele sem tréfa: az Európai Bíróság egy döntéssel üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának
Hirtelen felgyorsultak az események.
Megkongatta a vészharangot az AUR európai parlamenti képviselője.
Georgiana Teodorescu, az AUR európai parlamenti képviselője élesen bírálta az Európai Parlament Magyarországról szóló jelentését, szerinte a testület túllépi hatáskörét és politikai eszközzé silányítja az uniós értékeket egy „kényelmetlen” kormány megbüntetésére – írja az Agerpres.
Teodorescu hangsúlyozta: ha ma Magyarországot konzervatív álláspontjai miatt büntetik, holnap Románia vagy más tagállam is hasonló helyzetbe kerülhet.
Véleménye szerint a valódi cél Magyarország szavazati jogának megvonása, amit elfogadhatatlannak tart. Kiemelte továbbá, hogy támogatja Magyarország szuverenitását és elutasítja az EU túlterjeszkedését nemzeti hatáskörökben (pl. egészségügy, oktatás).
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel Mihalescu / AFP