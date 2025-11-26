Ennek már a fele sem tréfa: az Európai Bíróság egy döntéssel üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának

Megindította a hadjáratot Magyarország ellen az Európai Parlament: ha rajtuk múlik, búcsút inthetünk minden uniós forrásnak
Elkezdődött a fenyegetőzés.
Hirtelen felgyorsultak az események.
Az Európai Bíróság döntése korszerűsíti a lengyel házassági jogot, és fontos üzenetet küld olyan országoknak is, mint Magyarország vagy Románia, ahol a queer embereket továbbra is hátrány éri – legalábbis így fogalmazott a Tagesschau hasábjain Philip Raillon a véleménycikkében.
A bíróság kimondta: bár a tagállamok maguk szabályozhatják a házasság intézményét, el kell ismerniük más EU-országban kötött azonos nemű párok házasságát.
Raillon hangsúlyozza, hogy ez nem vesz el semmit a heteroszexuális pároktól, hanem társadalmi békét teremt.
Az ítélet szerinte lehetőséget ad arra, hogy néhány éven belül Lengyelországban – és akár Magyarországon is – elfogadottá váljon az azonos neműek házassága.
Ezt is ajánljuk a témában
Elkezdődött a fenyegetőzés.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP