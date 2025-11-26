Ennek már a fele sem tréfa: az Európai Bíróság egy döntéssel üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának

Az Európai Bíróság döntése korszerűsíti a lengyel házassági jogot, és fontos üzenetet küld olyan országoknak is, mint Magyarország vagy Románia, ahol a queer embereket továbbra is hátrány éri – legalábbis így fogalmazott a Tagesschau hasábjain Philip Raillon a véleménycikkében.

A bíróság kimondta: bár a tagállamok maguk szabályozhatják a házasság intézményét, el kell ismerniük más EU-országban kötött azonos nemű párok házasságát.