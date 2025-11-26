Ft
LMBTQ + Brüsszel Európai Bíróság Lengyelország Magyarország Európai Unió Románia melegházasság

Ennek már a fele sem tréfa: az Európai Bíróság egy döntéssel üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának

2025. november 26. 09:46

Hirtelen felgyorsultak az események.

2025. november 26. 09:46
null

Az Európai Bíróság döntése korszerűsíti a lengyel házassági jogot, és fontos üzenetet küld olyan országoknak is, mint Magyarország vagy Románia, ahol a queer embereket továbbra is hátrány éri – legalábbis így fogalmazott a Tagesschau hasábjain Philip Raillon a véleménycikkében.

A bíróság kimondta: bár a tagállamok maguk szabályozhatják a házasság intézményét, el kell ismerniük más EU-országban kötött azonos nemű párok házasságát.

Raillon hangsúlyozza, hogy ez nem vesz el semmit a heteroszexuális pároktól, hanem társadalmi békét teremt.

Az ítélet szerinte lehetőséget ad arra, hogy néhány éven belül Lengyelországban – és akár Magyarországon is – elfogadottá váljon az azonos neműek házassága.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

