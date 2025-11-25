Ft
demokrácia budapest pride Pride Fesztivál Brüsszel Magyarország jogállam pride Európai Parlament uniós források Európai Unió

Megindította a hadjáratot Magyarország ellen az Európai Parlament: ha rajtuk múlik, búcsút inthetünk minden uniós forrásnak

2025. november 25. 16:38

Elkezdődött a fenyegetőzés.

2025. november 25. 16:38
null

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el kedden, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon, a jogállamiság folyamatos megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az EU jogrendjét.

Az uniós parlament közleménye szerint a 415 szavazattal, 193 ellenében és 28 tartózkodással elfogadott második, „Magyarország jogállamiságának tartós aláásásáról és az uniós értékek folyamatos megsértéséről szóló időközi jelentésben az Európai Parlament elítélte, hogy Magyarország legfelsőbb bírósága, a Kúria a bevett gyakorlattal ellentétesen az uniós bírósági ítéleteket azok alkalmazása előtt felülvizsgálja”.

A szöveg elfogadását támogató EP-képviselők elítélték a bírói függetlenséget érő fenyegetéseket, valamint azt, hogy Magyarország „szisztematikus elutasítja” az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítéleteinek végrehajtását. Kiemelték továbbá a korrupció és a választási integritás közötti kapcsolatot, beleértve a „klientúrahálózatokat”, valamint a magyarországi korrupcióellenes szerv előtt álló tartós akadályokat, amelyek – véleményük szerint –

veszélybe sodorhatják a Magyarországnak járó uniós források teljes összegét.

Kritizálták az Európai Bizottság döntését a kohéziós alapok egy részének felszabadításáráról, és hangsúlyozták, hogy biztosítani kell, hogy az uniós források végső kedvezményezettjei, köztük a civil társadalom, ne maradjanak pénzügyi támogatás nélkül.

Az EP kritizálta azt is, hogy – mint írták – a magyar kormány „szisztematikusan meggyengítette” az Országos Bírói Tanácsot, elmulasztja az állampolgárai jogainak védelmét, fenyegeti az akadémiai szabadságot, politikai indíttatású üzleti gyakorlatokat folytat, kormánybarát médiumoknak osztja szét az állami reklámokat, valamint hogy de facto alkotmányos tilalmat rendelt el a Pride-felvonulásokra.

(MTI) 

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

