Megindította a hadjáratot Magyarország ellen az Európai Parlament: ha rajtuk múlik, búcsút inthetünk minden uniós forrásnak

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el kedden, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon, a jogállamiság folyamatos megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az EU jogrendjét.

Az uniós parlament közleménye szerint a 415 szavazattal, 193 ellenében és 28 tartózkodással elfogadott második, „Magyarország jogállamiságának tartós aláásásáról és az uniós értékek folyamatos megsértéséről szóló időközi jelentésben az Európai Parlament elítélte, hogy Magyarország legfelsőbb bírósága, a Kúria a bevett gyakorlattal ellentétesen az uniós bírósági ítéleteket azok alkalmazása előtt felülvizsgálja”.