karbonvám Brüsszel Ukrajna Európai Unió

Váratlan: Von der Leyen fontos témában mondott nemet Zelenszkijnek

2026. január 04. 18:25

Az Európai Unió újabb zöldadóval védi saját iparát, miközben a következményekkel szemmel láthatóan nem kíván mélyebben foglalkozni. Ukrajna ezúttal kivételt követel a karbonvám alól, Brüsszel válasza pedig annyira elrugaszkodott a valóságtól, hogy az már önmagában politikai teljesítmény.

2026. január 04. 18:25
null

Az Európai Unió 2025. január 1-jétől elindítja a karbonvámként ismert szén-dioxid-határadót, amely acélra, cementre, alumíniumra, villamos energiára és több más termékre ró plusz terheket. A cél hivatalosan az, hogy az uniós vállalatokat megvédjék az olcsóbb, nagyobb kibocsátással termelő külső versenytársaktól – írja a Financial Times.

Ukrajna újabb kivételeket követel, Brüsszel szerint túlzóak a félelmek.
Ukrajna újabb kivételeket követel, Brüsszel szerint túlzóak a félelmek.
Forrás: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

A rendszer az uniós kibocsátáskereskedelmi mechanizmushoz kapcsolódik, és a következő években fokozatosan megszünteti azokat a kedvezményeket, amelyek eddig életben tartották az európai ipart. Elemzők szerint a karbonvám éves szinten több mint tízmilliárd eurót hozhat, 2035-re pedig akár 37 milliárd euróra is nőhet a bevétel, amelynek nagy része az EU saját költségvetését gazdagítja.

Ukrajna ebben a helyzetben nemes egyszerűséggel kivételt követel magának. 

Az ország azzal érvelt, hogy a háború során súlyos károk érték az energia-infrastruktúrát, ezért a plusz terhek tovább nehezítenék a gazdasági túlélést. A követelés nem finomkodó volt, inkább illeszkedett a kijevi diplomácia utóbbi időben megszokott hangneméhez.

Ukrajna követel, Brüsszel pedig mellébeszél

A válasz azonban így is sokkoló. Az Európai Bizottság szerint a karbonvám hatása az ukrán gazdaságra „kisebb lesz annál, mint amitől Kijev tart”

Magyarán Brüsszel azt állítja, hogy Ukrajna esetében nem jelent majd komoly problémát egy újabb gazdasági teher, annak ellenére, hogy az országot a háború szó szerint szétverte, az energia-infrastruktúra súlyosan sérült, a gazdaság pedig messze van bármiféle normalitástól. 

Mindezt a bizottság úgy mondja ki, hogy közben maga is elismeri: a karbonvám bevezetése túl bonyolult volt, ezért módosítani kellett a rendszert, bővítették az érintett termékek körét, és szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be. 

Az importőrök akár az eredeti teher ötszörösét kitevő büntetéssel is számolhatnak, ha nem alkalmazkodnak az új szabályokhoz.

A kép így válik teljessé: Ukrajna újabb kivételeket követel, Brüsszel pedig egy háború által szétvert ország gazdasági állapotáról úgy beszél, mintha az egy működő, stabil rendszer lenne.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

