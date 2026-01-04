Váratlan: Von der Leyen fontos témában mondott nemet Zelenszkijnek

Az Európai Unió 2025. január 1-jétől elindítja a karbonvámként ismert szén-dioxid-határadót, amely acélra, cementre, alumíniumra, villamos energiára és több más termékre ró plusz terheket. A cél hivatalosan az, hogy az uniós vállalatokat megvédjék az olcsóbb, nagyobb kibocsátással termelő külső versenytársaktól – írja a Financial Times.

Ukrajna újabb kivételeket követel, Brüsszel szerint túlzóak a félelmek.

A rendszer az uniós kibocsátáskereskedelmi mechanizmushoz kapcsolódik, és a következő években fokozatosan megszünteti azokat a kedvezményeket, amelyek eddig életben tartották az európai ipart. Elemzők szerint a karbonvám éves szinten több mint tízmilliárd eurót hozhat, 2035-re pedig akár 37 milliárd euróra is nőhet a bevétel, amelynek nagy része az EU saját költségvetését gazdagítja.