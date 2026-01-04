Ft
orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij ukrajna

Szuperhatalmak kapaszkodtak össze Zelenszkijék érdekében – Európa háborúra készül

2026. január 04. 15:16

Hátborzongató forgatókönyvet villantottak az ukránok.

2026. január 04. 15:16
null

Európa háborúra készül – új terv látott napvilágot, amelynek értelmében európai katonák felelnének a tengeri, légtéri és szárazföldi biztonságért Ukrajnában. Az úgynevezett „Hajlandók Koalíciója” országainak nemzetbiztonsági tanácsadói január 3-án Kijevben megállapodtak egy többoldalú keretegyezményről, amely európai vezetésű, többnemzetiségű erők ukrajnai telepítésével számol a biztonsági garanciák részeként – írja a Kyiv Post.

A megállapodás szerint Ukrajna fegyveres erői maradnak az első védelmi vonal, az európai erők pedig a szárazföldi, légi és tengeri biztonságban vesznek részt, miközben az Egyesült Államok háttértámogatást biztosít.

A tárgyalásokon 15 ország, valamint a NATO és az EU intézményeinek képviselői vettek részt, és a folyamat folytatásaként január 6-án Franciaországban találkozik Volodimir Zelenszkij az érintett országok vezetőivel.

Pontosan mit biztosít a keretmegállapodás?

Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal tanácsadója szerint a keretrendszer harmonizálja, hogyan koordinálják a garanciákat felek.

„Mindenki megérti, hogy Ukrajna fegyveres erői alkotják az első védelmi vonalat. Európai vezetésű többnemzetiségű erők állomásoznak Ukrajnában, és részt vesznek az ország levegőben, tengeren és szárazföldön történő biztonságának megteremtésében. Az Egyesült Államok egy úgynevezett »védőhálót« biztosít ezen többnemzetiségű erők támogatására” – jelentette ki Bevz, majd hozzátette, hogy Kijev koordinálja partnereivel a biztonsági garanciák katonai elemeit.

Az egyeztetéseken az európai országok nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint a NATO, az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselői vettek részt, összesen 15 ország – Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Finnország, Kanada, Hollandia, Svédország, Norvégia és Dánia – alkotta a delegációt.

„Ukrajna fegyveres erőinek vezérkari főnökével, Andrij Hnatov altábornaggyal, Szerhij Kislica külügyminiszter első helyettesével és Olekszandr Bevz elnöki hivatal tanácsadójával közösen megkezdtük a közös munkát európai partnerekkel Kijevben” – írta Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára Telegram-bejegyzésében.

Fotó: Sergei Gapon/AFP

 

alaba2
2026. január 04. 16:19
Vesszen az egész ukronáci faj és vele együtt a trágyadomb is!!!
bathory-odonke
2026. január 04. 16:17
A németek, meg a lengyelek önként ( a vezetőik családtagjai nélkül) mennek majd meghalni ukrán barátaikért, a menekült ukránok meg Németországból, Lengyelországból drukkolnak.
elcapo-2
2026. január 04. 16:16
Semmi nem fog változni, mert eddig is ott volt a NATO. Csak lapátolják a vizet.
rasdi1
2026. január 04. 16:14
Biztonsági garanciák tulajdonkép csak valamilyen tartós tűzszünet vagy békemegállapodás esetén lépnek fel. Arra szolgálnak, hogy a garanciában foglalt lépéseket a garantáló akkor teszi meg, ha valamelyik fél a megállapodást megszegi. És BÁRMELYIK FÉL is szegi meg a garantált megállapodást, a garanciában foglalt lépéseket megteszi a megállapodás betartása érdekében. Éppen ezért a békefenntartók összetételét is mindkét félnek el kell fogadnia. Azaz az OROSZOKNAK is. Egyébként az un. "békefenntartókat" az azokat el nem fogadó fél a másik mellett HADBALÉPŐNEK tekinti. Azaz az egész így egy "parasztvakító szófosás". Ha ezt a "Hajlandóak Koalíciója" meglépi, az oroszok természetes jelleggel fogják így értelmezni, és eszerint folytatják. És jön a Móricka mondásának aktualizálása: "Ha lesz még időm, beszarok".
