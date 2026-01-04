Szuperhatalmak kapaszkodtak össze Zelenszkijék érdekében – Európa háborúra készül

Mégis érkeznek NATO-katonák Ukrajnába: Zelenszkij már elkezdte papírozni a részleteket
Emmanuel Macron és Keir Starmer már most lelkesedik az ötletért.
Hátborzongató forgatókönyvet villantottak az ukránok.
Európa háborúra készül – új terv látott napvilágot, amelynek értelmében európai katonák felelnének a tengeri, légtéri és szárazföldi biztonságért Ukrajnában. Az úgynevezett „Hajlandók Koalíciója” országainak nemzetbiztonsági tanácsadói január 3-án Kijevben megállapodtak egy többoldalú keretegyezményről, amely európai vezetésű, többnemzetiségű erők ukrajnai telepítésével számol a biztonsági garanciák részeként – írja a Kyiv Post.
A megállapodás szerint Ukrajna fegyveres erői maradnak az első védelmi vonal, az európai erők pedig a szárazföldi, légi és tengeri biztonságban vesznek részt, miközben az Egyesült Államok háttértámogatást biztosít.
A tárgyalásokon 15 ország, valamint a NATO és az EU intézményeinek képviselői vettek részt, és a folyamat folytatásaként január 6-án Franciaországban találkozik Volodimir Zelenszkij az érintett országok vezetőivel.
Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal tanácsadója szerint a keretrendszer harmonizálja, hogyan koordinálják a garanciákat felek.
„Mindenki megérti, hogy Ukrajna fegyveres erői alkotják az első védelmi vonalat. Európai vezetésű többnemzetiségű erők állomásoznak Ukrajnában, és részt vesznek az ország levegőben, tengeren és szárazföldön történő biztonságának megteremtésében. Az Egyesült Államok egy úgynevezett »védőhálót« biztosít ezen többnemzetiségű erők támogatására” – jelentette ki Bevz, majd hozzátette, hogy Kijev koordinálja partnereivel a biztonsági garanciák katonai elemeit.
Az egyeztetéseken az európai országok nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint a NATO, az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselői vettek részt, összesen 15 ország – Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Finnország, Kanada, Hollandia, Svédország, Norvégia és Dánia – alkotta a delegációt.
„Ukrajna fegyveres erőinek vezérkari főnökével, Andrij Hnatov altábornaggyal, Szerhij Kislica külügyminiszter első helyettesével és Olekszandr Bevz elnöki hivatal tanácsadójával közösen megkezdtük a közös munkát európai partnerekkel Kijevben” – írta Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára Telegram-bejegyzésében.
Fotó: Sergei Gapon/AFP