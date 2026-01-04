Szuperhatalmak kapaszkodtak össze Zelenszkijék érdekében – Európa háborúra készül

Pontosan mit biztosít a keretmegállapodás?

Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal tanácsadója szerint a keretrendszer harmonizálja, hogyan koordinálják a garanciákat felek.

„Mindenki megérti, hogy Ukrajna fegyveres erői alkotják az első védelmi vonalat. Európai vezetésű többnemzetiségű erők állomásoznak Ukrajnában, és részt vesznek az ország levegőben, tengeren és szárazföldön történő biztonságának megteremtésében. Az Egyesült Államok egy úgynevezett »védőhálót« biztosít ezen többnemzetiségű erők támogatására” – jelentette ki Bevz, majd hozzátette, hogy Kijev koordinálja partnereivel a biztonsági garanciák katonai elemeit.

Az egyeztetéseken az európai országok nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint a NATO, az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselői vettek részt, összesen 15 ország – Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Finnország, Kanada, Hollandia, Svédország, Norvégia és Dánia – alkotta a delegációt.

„Ukrajna fegyveres erőinek vezérkari főnökével, Andrij Hnatov altábornaggyal, Szerhij Kislica külügyminiszter első helyettesével és Olekszandr Bevz elnöki hivatal tanácsadójával közösen megkezdtük a közös munkát európai partnerekkel Kijevben” – írta Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára Telegram-bejegyzésében.