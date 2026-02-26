Hátborzongató videó az űrből: a japán űrhajós kamerája véletlenül rögzítette a Kijev elleni brutális rakétacsapást!

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Egy ötperces, 3300 fényképből álló videósorozat került ki a AstronautiCAST YouTube-csatornára, amely a Nemzetközi Űrállomás útját veszi fel Rio de Janeirótól egészen Oroszországig. A felvételt készítő Kimiya Yui japán űrhajós a felvétel kezdetekor nem is sejthette, hogy az orosz-ukrán háború egyik támadását is meg fogja örökíteni.
A tavaly év végén készült képsorokon azt látni, hogy amint közelíti Kijevet a Nemzetközi Űrállomás, az ukrán fővárosnál éles fények villódznak fel, amelyek egyértelműen a Kijevre mért orosz rakétatámadás fényhatásai.
A megjelent hírek szerint az oroszok az ominózus időpontban kombinált csapást mértek drónokkal és rakétákkal Kijev energetikai infrastruktúrájára, a város egyharmada fűtés nélkül maradt, a támadásban öt ember sérült meg.
Nyitókép: YouTube-képernyőmentés