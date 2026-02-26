Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
űrállomás ukrajna oroszország

Hátborzongató videó az űrből: a japán űrhajós kamerája véletlenül rögzítette a Kijev elleni brutális rakétacsapást!

2026. február 26. 06:50

Elképesztő videót rögzített a Nemzetközi Űrállomás, tisztán látni az Ukrajnára mért csapást.

2026. február 26. 06:50
null

Egy ötperces, 3300 fényképből álló videósorozat került ki a AstronautiCAST YouTube-csatornára, amely a Nemzetközi Űrállomás útját veszi fel Rio de Janeirótól egészen Oroszországig. A felvételt készítő Kimiya Yui japán űrhajós a felvétel kezdetekor nem is sejthette, hogy az orosz-ukrán háború egyik támadását is meg fogja örökíteni. 

A tavaly év végén készült képsorokon azt látni, hogy amint közelíti Kijevet a Nemzetközi Űrállomás, az ukrán fővárosnál éles fények villódznak fel, amelyek egyértelműen a Kijevre mért orosz rakétatámadás fényhatásai. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A megjelent hírek szerint az oroszok az ominózus időpontban kombinált csapást mértek drónokkal és rakétákkal Kijev energetikai infrastruktúrájára, a város egyharmada fűtés nélkül maradt, a támadásban öt ember sérült meg. 

Nyitókép: YouTube-képernyőmentés

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2026. február 26. 07:57
Megrázó. Ukrajna teljes sötétségben van. Ez az egész a náci kobold és a nyugat felelőssége. A nácik a saját bűneikkel, a nyugat a nemzetközi megegyezéseket felrúgó, régóta dédelgetett politikájuk megvalósulására láttak esélyt Ukrajnát felhasználva. A mocskos, buta eu libák, az alkalmatlan vezetők pedig lóbálják a morál-lófaszt, és közben teljesítik a háttérhatalom kívánságát. Pénz özön egyeseknek. Elbaszott gazdaságok felhúzása a fegyver és hadiiparral. Az emberek pusztulhatnak. És senki ne jöjjön azzal, hogy az orosz támadta meg az ártatlan Ukrajnát. Csak magáról állít ki szegénységi bizonyítványt, hogy hülye, mint a segg. Az általánost végzett tisztességes parasztbácsik jobban értik az életet.
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2026. február 26. 07:55
Véletlenül... :)
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. február 26. 07:50
gyzoltan-2rasputin 2026. február 26. 07:45 gyzoltan-2rasputin 2026. február 26. 07:41 Te nyavalyás! Ez téged minősít, hogy mindenki nyilas, fasiszta meg náci, ki fel meri emelni a fejét a porból..! -méghogy nem egy rohadék zsidó vagy! Kazárként igen beképzelt, szarka farka vagy! Még nem válaszoltál kisnyilas arra a kérdésemre hogy Izraelben hány kommunista párt van?
Válasz erre
0
3
bekeev-2025
2026. február 26. 07:47
hexahelicene miért nem költözik Oroszországba, ha már imádja a ruszki seggeket nyalni? Jaj, hogy kizuhanna az ablakon?
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!