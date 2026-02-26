Ukrajna zsarolása miatt lépett a kormány, miközben Brüsszel már kitalálta, hogyan folytatódjon a háború

Megerősített védelem: ezek a létesítmények válhatnak ukrán akciók célpontjává
Törvény és kormányrendelet szabályozza, mi a teendő akkor, ha veszély fenyegeti a kritikus infrastruktúrát.
Mutatjuk a szerdai nap legfontosabb eseményeit.
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – tette világossá Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerda ülését követően.
Az ülésen elhangzott, nem zárható ki, hogy Ukrajna zavart okozzon a kritikus energetikai infrastruktúrában, ezért a miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.
A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítettek.
Orbán Viktor világossá tette, nem enged az ukrán kormány nyomásgyakorlásának.
Elkezdett kapálózni Zelenszkij , az ukrán elnök meghívta egy találkozóra Orbán Viktort, amelyet Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere szerint Budapest figyelmen kívül hagyott.
Szibiha bírálta Orbán Viktort az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelének blokkolása miatt, szerinte a magyar kormányfő „démonizálja” Ukrajnát belpolitikai haszonszerzés céljából, különös tekintettel a közelgő választásokra.
Hamar meg is kapta a választ.
A külgazdasági és külügyminiszter szerdán világossá tette német kollégája számára, hogy Berlin nem avatkozhat be a magyar választási kampányba.
A kormány visszautasítja a minden korábbinál nyíltabb német támadásokat és beavatkozási kísérleteket a magyar választási kampányba
– reagált német kollégája, Johann Wadephul friss nyilatkozatára Szijjártó Péter.
Rossz lóra tett a német külügyminiszter.
Ursula von der Leyen kedden az ukrán elnökkel tárgyalt, és ott megerősítették a háborús együttműködést. Ezzel egy időben az Európai Parlament nagykoalíciója olyan határozatot fogadott el, amely részletesen is kifejti a háborús politika folytatásának részleteit – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz uniós parlamenti képviselője szerdai nyilatkozatában Brüsszelben.
Az Európai Parlament néppárti koalíciója kedden határozatban állt ki a háború folytatása mellett.
Megkezdődött az ellátottak utazási utalványának kézbesítése, március közepéig több százezer nyugdíjas juthat hozzá a kedvezményre jogosító dokumentumhoz. A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint a következő hetekben háromszázezernél is több, 65 év alatti nyugdíjas kapja meg postán az utalványt, amely korlátlan számú díjmentes utazást biztosít a helyközi közlekedésben.
Háromszázezernél is több 65 év alatti nyugdíjas kapja meg a következő hetekben.
