Ukrajna zsarolása miatt lépett a kormány, miközben Brüsszel már kitalálta, hogyan folytatódjon a háború

2026. február 26. 05:41

Mutatjuk a szerdai nap legfontosabb eseményeit.

2026. február 26. 05:41
null

„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – tette világossá Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerda ülését követően.

Az ülésen elhangzott, nem zárható ki, hogy Ukrajna zavart okozzon a kritikus energetikai infrastruktúrában, ezért a miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítettek.

Orbán Viktor világossá tette, nem enged az ukrán kormány nyomásgyakorlásának.

Zelenszkij találkozót kérne

Elkezdett kapálózni Zelenszkij , az ukrán elnök meghívta egy találkozóra Orbán Viktort, amelyet Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere szerint Budapest figyelmen kívül hagyott.

Szibiha bírálta Orbán Viktort az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelének blokkolása miatt, szerinte a magyar kormányfő „démonizálja” Ukrajnát belpolitikai haszonszerzés céljából, különös tekintettel a közelgő választásokra.

Szijjártó nem hagyta szó nélkül német kollégája szavait

A külgazdasági és külügyminiszter szerdán világossá tette német kollégája számára, hogy Berlin nem avatkozhat be a magyar választási kampányba. 

A kormány visszautasítja a minden korábbinál nyíltabb német támadásokat és beavatkozási kísérleteket a magyar választási kampányba 

reagált német kollégája, Johann Wadephul friss nyilatkozatára Szijjártó Péter.

A háború folytatása mellett határozott a Néppárt

Ursula von der Leyen kedden az ukrán elnökkel tárgyalt, és ott megerősítették a háborús együttműködést. Ezzel egy időben az Európai Parlament nagykoalíciója olyan határozatot fogadott el, amely részletesen is kifejti a háborús politika folytatásának részleteit – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz uniós parlamenti képviselője szerdai nyilatkozatában Brüsszelben.

Háromszázezer nyugdíjas kap utalványt

Megkezdődött az ellátottak utazási utalványának kézbesítése, március közepéig több százezer nyugdíjas juthat hozzá a kedvezményre jogosító dokumentumhoz. A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint a következő hetekben háromszázezernél is több, 65 év alatti nyugdíjas kapja meg postán az utalványt, amely korlátlan számú díjmentes utazást biztosít a helyközi közlekedésben.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

nuevoreynuevaley
2026. február 26. 08:02
Orban az egyetlen garancia, hogy ne legyen haboru. Pont mint a 22es valasztas elott... Mindekozben Brusszel mar kitalalta hogyan folytatodjon a haboru Azaz: Orban nem garancia semmire
Válasz erre
0
0
Cs72
2026. február 26. 07:58
Orbán Viktor Putyin forgítókönyvéből játszik, arról akarja meggyőzni a magyar választókat, hogy nem a gazdaság stagnálása ,a korrupció és a monumentális lopások ,hazugsagok jelenti az ország számára a legnagyobb fenyegetést, hanem Ukrajna. Mindent elmond a fidesz és híveinek erkölcséről, szociális érzékenységükről, egy háborús agresszornak tömeggyilkosnak szurkolnak ,mert orbánviktor azt mondta! Köpedelem!
Válasz erre
0
0
k
2026. február 26. 07:34
Sajnos az ukrán fenyegetés miatt Magyarországon a katonai és biztonsági szint készültségét feljebb kell állítani. Büszke vagyok a FIDESZ-re és vezetőire például Orbán Viktorra, és mindent meg kell tenni hogy ebben a veszélyhelyzetben a teljes lakosság még jobban összefogjon például szavazataival mert csak a minimum 2/3-ad célravezető. Magyarország mindent megtett az ukránok segítésére még az EU tagságban is, de az ukrán magyarellenesség ezt lehetetlenné tette. A magyaroknak semmi köze a szláv testvérháborúhoz, abból ki kell maradnunk. A magyar lakosság együtt érez a hősies politikusainkkal.
Válasz erre
2
0
oberennsinnen49
•••
2026. február 26. 07:24 Szerkesztve
A kormány, Orbán, Szijjártó hatalmas munkát végez a háború kezdetétől a mai napig. Csak egy probléma van ezzel, az, hogy nem a megfelelő diplomáciai finomságokkal operálnak, hanem az ellenségkeresés jegyében olyanokat is ellenünk hangolnak, akikkel meg lehetne értetni: a magyar álláspont és helyzet összetettségét és igazságát. Ugyanez megy a belpolitikában, társadalpompolitikában, Viktor itt sem partnereket, hanem ellenfeleket kreál, ami az országnak egyfelől óriási luxus, másfelől a társadalmi összetartozás tönkretevője és ezzel a pozitív jövőkép, a magyar korszellem felesleges irtója, gyilkosa. Ukrajnával kapcsolatban Orbán álláspontja 100%-ban jogos, logikus, de sajnos, túlzottan agresszíven adja elő. Illetve: nem előadja, de le akarja nyomni a nyugat torkán, ami ésszerűtlen.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!