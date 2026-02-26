Ukrajna zsarolása miatt lépett a kormány, miközben Brüsszel már kitalálta, hogyan folytatódjon a háború

Zelenszkij találkozót kérne

Elkezdett kapálózni Zelenszkij , az ukrán elnök meghívta egy találkozóra Orbán Viktort, amelyet Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere szerint Budapest figyelmen kívül hagyott.

Szibiha bírálta Orbán Viktort az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelének blokkolása miatt, szerinte a magyar kormányfő „démonizálja” Ukrajnát belpolitikai haszonszerzés céljából, különös tekintettel a közelgő választásokra.