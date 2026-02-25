Megszületett az egyezség Kijevben: szörnyű dolgokra készülnek Magyarországgal szemben

Kijelentette: mindez összefügg azzal, hogy Ursula von der Leyen Kijevben arról beszélt, a 90 milliárd eurós hitel kétharmadát katonai célokra kell fordítani. Véleménye szerint ezzel

„még hangosabban akarják bőgetni a háborús gépezetet”.

Dömötör Csaba elmondta: a határozat kiáll a keleti gázimport tilalma mellett, és azt a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztené. Szerinte ez akadályozná a paksi atomerőmű jelenleg működő blokkjainak működését, ami „brutális áremelkedésekhez” vezetne Magyarországon.

Hozzátette: a dokumentum kimondja, hogy az Északi Áramlat gázvezetéket nem szabad újraindítani. A vezetékről azt mondta: „már tudjuk, hogy ukrán állampolgárok robbantották fel”, és mivel a szöveg nem tesz említést arról, hogy Ukrajna blokkolja az olajszállításokat Magyarország irányába, ebből az következik – fogalmazott –, hogy „a brüsszeli vezetők ebben összejátszanak a kijevi kormánnyal”.

A politikus szerint a határozat stratégiai célként határozza meg Ukrajna gyorsított csatlakozását és az uniós piachoz való hozzáférését is. Mint mondta, ezért belső reformokat követelnek, amelyek „fordított bővítési eljárást” jelentenek: előbb megadnák a tagságot, és csak utána tárgyalnának arról, hogy Ukrajna megfelel-e a tagsági feltételeknek. Dömötör Csaba ezt „minden szerződésben lefektetett eljárás és minden demokratikus alapelv arculcsapásának” nevezte.