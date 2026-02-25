Már két éve is oda volt a Pride-hónapért: Kapitány István nem győzte hangsúlyozni a sokszínűség fontosságát

A globális energiacég, a Shell korábbi alelnöke, Kapitány István korábban a LinkedIn felületén tett közzé egy bejegyzést,

amelyben a Pride hónap alkalmából a vállalati sokszínűség fontosságát hangsúlyozta.

A Tisza Párt energetikai szakértője posztjában kiemelte: a cég több mint félmillió munkatárssal, 80 országban van jelen, és büszkén tekint a diverzitásra mint alapértékre. Az indiai csapat által készített videót külön is méltatta, amely szerinte jól kifejezi a „közös emberi tapasztalat” gondolatát.