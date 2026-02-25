Már két éve is oda volt a Pride-hónapért: Kapitány István nem győzte hangsúlyozni a sokszínűség fontosságát

Ezúttal Kapitány István kotyogta el a Tisza valódi céljait: afrikai és ázsiai bevándorlókkal tennék „sokszínűbbé” Magyarországot (VIDEÓ)
A Tisza gazdasági szakértője kiemelten fontos témának tartja az úgynevezett sokszínűséget.
Nem ez az első alkalom, hogy a Tisza gazdasági szakértője megnyilvánul a kérdésben...
A globális energiacég, a Shell korábbi alelnöke, Kapitány István korábban a LinkedIn felületén tett közzé egy bejegyzést,
amelyben a Pride hónap alkalmából a vállalati sokszínűség fontosságát hangsúlyozta.
A Tisza Párt energetikai szakértője posztjában kiemelte: a cég több mint félmillió munkatárssal, 80 országban van jelen, és büszkén tekint a diverzitásra mint alapértékre. Az indiai csapat által készített videót külön is méltatta, amely szerinte jól kifejezi a „közös emberi tapasztalat” gondolatát.
„Több mint 500 000, a világ 80 országában dolgozó munkatárssal a Shell Mobility büszkén vállalja a sokszínűséget, ünnepelve mind különbözőségeinket, mind pedig közös emberi tapasztalatainkat.
Erről szól a Pride hónap, és indiai csapatunk egy videóban ragadta meg ezt az üzenetet.
Elismerésem folyamatos erőfeszítéseikért, amelyekkel összehozzák az embereket és erősítik a Shell-család sokszínűségét” – írta Kapitány István.
A bejegyzést és a videót ide kattintva megtekintheti.
Ahogy arról beszámoltunk, nem ez az első alkalom, hogy a Tisza gazdasági szakértője a sokszínűség fontosságát hangsúlyozta.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza gazdasági szakértője kiemelten fontos témának tartja az úgynevezett sokszínűséget.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala