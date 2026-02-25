Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kapitány istván sokszínűség pride

Már két éve is oda volt a Pride-hónapért: Kapitány István nem győzte hangsúlyozni a sokszínűség fontosságát

2026. február 25. 16:01

Nem ez az első alkalom, hogy a Tisza gazdasági szakértője megnyilvánul a kérdésben...

2026. február 25. 16:01
null

A globális energiacég, a Shell korábbi alelnöke, Kapitány István korábban a LinkedIn felületén tett közzé egy bejegyzést, 

amelyben a Pride hónap alkalmából a vállalati sokszínűség fontosságát hangsúlyozta.

A Tisza Párt energetikai szakértője posztjában kiemelte: a cég több mint félmillió munkatárssal, 80 országban van jelen, és büszkén tekint a diverzitásra mint alapértékre. Az indiai csapat által készített videót külön is méltatta, amely szerinte jól kifejezi a „közös emberi tapasztalat” gondolatát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Több mint 500 000, a világ 80 országában dolgozó munkatárssal a Shell Mobility büszkén vállalja a sokszínűséget, ünnepelve mind különbözőségeinket, mind pedig közös emberi tapasztalatainkat. 

Erről szól a Pride hónap, és indiai csapatunk egy videóban ragadta meg ezt az üzenetet.

Elismerésem folyamatos erőfeszítéseikért, amelyekkel összehozzák az embereket és erősítik a Shell-család sokszínűségét” – írta Kapitány István. 

A bejegyzést és a videót ide kattintva megtekintheti. 

Ahogy arról beszámoltunk, nem ez az első alkalom, hogy a Tisza gazdasági szakértője a sokszínűség fontosságát hangsúlyozta.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. február 25. 16:52
"a vállalati sokszínűség fontosságát hangsúlyozta." De tényleg: hogy is boldogulhatna egy cég, ahol nem dolgoznak négerek és buzik? No meg tökös lányok.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. február 25. 16:38
Ursula többször elmondta hogy az egyik fő kínjuk az LMBTXYZ... izé elutasítása. Már a nekünk járó pénzekről is elfogadták a programot, mikor a gyermekvédelmi törvény miatt visszavonták a folyósítási engedélyt. Pötipeti állítja, hogy a tiszások hazahoznák ezeket a pénzeket is. Tehát elembétéizé propaganda beengedése az iskolákba és óvodákba, családjogi szabályok felhigítása, örökbefogadás engedélyezése, házasság intézményének tönkretétele, meg "egy kis szuverenitás feladása", és minden szép lesz. Tökéletesen beleillik a kistérségi Dzsoki Júing.
Válasz erre
1
0
Kovács József
2026. február 25. 16:31
Ezek szerint ő is felpróbálta Poloskát és/vagy Radnai Márkot.
Válasz erre
1
0
tekeva
2026. február 25. 16:27
Szóval gyorsan beengedné őket, hogy mondjuk három év után - a következő választások előtt - állampolgárságot is adna nekik. Utána meg lenne "igazi demokrácia".
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!