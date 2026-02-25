Soha nem lesz vége: London bejelentette az eddigi legnagyobb Moszkva-ellenes szankciócsomagját

Rendkívüli: az európai vezetők megkötötték a megállapodást Zelenszkijjel, folytatják a háborút (VIDEÓ)
„Kijevben nagy összegyülekezés volt...” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
A célkeresztben ezúttal az energiaszektor és a pénzügyi háttérhálózat.
Közel háromszáz új szankciót jelentett be a brit kormány Oroszországgal szemben – a célkeresztben ezúttal az energiaszektor és a pénzügyi háttérhálózat áll – számolt be a Kárpáthír. A döntés egyértelmű üzenet: London tovább fokozza a nyomást Oroszország gazdasági mozgásterének szűkítése érdekében.
A brit intézkedések egyik központi eleme az orosz olajexportot segítő struktúrák ellehetetlenítése. A csomag kiterjed az úgynevezett „árnyékflottára” is – azokra a tartályhajókra és kapcsolódó vállalatokra, amelyek közvetítő hálózatokon keresztül próbálják kijátszani a korábbi szankciókat és ársapkás mechanizmusokat.
A brit kormány célja egyértelmű: csökkenteni azokat a bevételeket, amelyek az energiahordozók exportjából származnak, és amelyek Moszkva háborús költségvetésének fontos pillérei. Az új intézkedések ezért nem csupán hajókat és szállítmányozó cégeket, hanem biztosítókat és pénzügyi szolgáltatókat is érintenek.
A szankciós csomag másik hangsúlyos eleme az orosz pénzügyi háttérintézmények, közvetítők és fedőcégek elleni fellépés. A brit hatóságok szerint ezek a struktúrák kulcsszerepet játszanak abban, hogy az orosz gazdaság – a korábbi korlátozások ellenére – továbbra is hozzáférjen nemzetközi pénzügyi szolgáltatásokhoz és technológiákhoz.
A most bejelentett intézkedések célja a tranzakciós útvonalak elvágása, a szankciók kijátszását segítő szereplők azonosítása és kizárása a globális pénzügyi rendszerből. London ezzel azt kívánja demonstrálni, hogy a szankciós rezsim folyamatosan alkalmazkodik a kiskapukhoz és az új módszerekhez.
A brit kormány lépése politikai üzenet is: a nyugati országok nem kívánják enyhíteni a nyomást, sőt, szükség esetén tovább szigorítanak. Az intézkedések várhatóan szoros koordinációban történnek az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, amelyek szintén rendszeresen frissítik saját szankciós listáikat.
A mostani döntés időzítése arra utal, hogy London továbbra is kulcsszereplő kíván maradni az Oroszországgal szembeni gazdasági fellépésben – még a Brexit utáni időszakban is.
Fotó: Ben Stansall / POOL / AFP