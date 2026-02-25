Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva brit kormány egyesült államok oroszország

Soha nem lesz vége: London bejelentette az eddigi legnagyobb Moszkva-ellenes szankciócsomagját

2026. február 25. 17:27

A célkeresztben ezúttal az energiaszektor és a pénzügyi háttérhálózat.

2026. február 25. 17:27
null

Közel háromszáz új szankciót jelentett be a brit kormány Oroszországgal szemben – a célkeresztben ezúttal az energiaszektor és a pénzügyi háttérhálózat áll – számolt be a Kárpáthír. A döntés egyértelmű üzenet: London tovább fokozza a nyomást Oroszország gazdasági mozgásterének szűkítése érdekében.

Olaj és árnyékflotta a célpontban

A brit intézkedések egyik központi eleme az orosz olajexportot segítő struktúrák ellehetetlenítése. A csomag kiterjed az úgynevezett „árnyékflottára” is – azokra a tartályhajókra és kapcsolódó vállalatokra, amelyek közvetítő hálózatokon keresztül próbálják kijátszani a korábbi szankciókat és ársapkás mechanizmusokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A brit kormány célja egyértelmű: csökkenteni azokat a bevételeket, amelyek az energiahordozók exportjából származnak, és amelyek Moszkva háborús költségvetésének fontos pillérei. Az új intézkedések ezért nem csupán hajókat és szállítmányozó cégeket, hanem biztosítókat és pénzügyi szolgáltatókat is érintenek.

Ezt is ajánljuk a témában

Pénzügyi hálózatok is a célkeresztben

A szankciós csomag másik hangsúlyos eleme az orosz pénzügyi háttérintézmények, közvetítők és fedőcégek elleni fellépés. A brit hatóságok szerint ezek a struktúrák kulcsszerepet játszanak abban, hogy az orosz gazdaság – a korábbi korlátozások ellenére – továbbra is hozzáférjen nemzetközi pénzügyi szolgáltatásokhoz és technológiákhoz.

A most bejelentett intézkedések célja a tranzakciós útvonalak elvágása, a szankciók kijátszását segítő szereplők azonosítása és kizárása a globális pénzügyi rendszerből. London ezzel azt kívánja demonstrálni, hogy a szankciós rezsim folyamatosan alkalmazkodik a kiskapukhoz és az új módszerekhez.

Politikai üzenet és nemzetközi koordináció

A brit kormány lépése politikai üzenet is: a nyugati országok nem kívánják enyhíteni a nyomást, sőt, szükség esetén tovább szigorítanak. Az intézkedések várhatóan szoros koordinációban történnek az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, amelyek szintén rendszeresen frissítik saját szankciós listáikat.

A mostani döntés időzítése arra utal, hogy London továbbra is kulcsszereplő kíván maradni az Oroszországgal szembeni gazdasági fellépésben – még a Brexit utáni időszakban is.

Fotó: Ben Stansall / POOL / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. február 25. 18:52
Oroszország folyamatosan alkalmazkodik és kijátssza a szankciókat. Most is azt fogja tenni és senki nem ellensége a saját pénzének, csak az eu csürhe!
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. február 25. 18:43
Egy Oresnyik a Cityre, egy a Buckingham palotára, egy a Tower-ra, oszt annyi is a briteknek.
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. február 25. 17:54
Ugyan már! Ez a csomag majd a földbedöngöli az oroszokat, ugye? Az eddigi szankciók se értek szart se!
Válasz erre
2
0
sozlib_abschaum
2026. február 25. 17:32
"Közel háromszáz új szankciót jelentett be a brit kormány Oroszországgal szemben", ha, ha, ha, a szigeti majmok az Oresnyik -ket elfelejtették szankcionálni, tehát mehet london city -re.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!