Soha nem lesz vége: London bejelentette az eddigi legnagyobb Moszkva-ellenes szankciócsomagját

Közel háromszáz új szankciót jelentett be a brit kormány Oroszországgal szemben – a célkeresztben ezúttal az energiaszektor és a pénzügyi háttérhálózat áll – számolt be a Kárpáthír. A döntés egyértelmű üzenet: London tovább fokozza a nyomást Oroszország gazdasági mozgásterének szűkítése érdekében.

Olaj és árnyékflotta a célpontban

A brit intézkedések egyik központi eleme az orosz olajexportot segítő struktúrák ellehetetlenítése. A csomag kiterjed az úgynevezett „árnyékflottára” is – azokra a tartályhajókra és kapcsolódó vállalatokra, amelyek közvetítő hálózatokon keresztül próbálják kijátszani a korábbi szankciókat és ársapkás mechanizmusokat.