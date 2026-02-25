Trump kulcsembere elárulta: egyetlen találkozónyira van a háború lezárása – hamarosan a dátumot is kitűzhetik

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Steve Witkoff szerint a területi kérdéseket csak az elnökök személyes találkozóján lehet rendezni.
Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff szerint az orosz–ukrán háború egyik legérzékenyebb kérdése, a területi rendezés, végső soron az államfők szintjén dőlhet el. A diplomata erről a YES 2026 elnevezésű nemzetközi fórumon beszélt, amelyrőla 24 Kanal számolt be.
Witkoff hangsúlyozta: a korábbi tárgyalási fordulók során a delegációk igyekeztek a technikai és eljárási kérdések többségét rendezni, miközben a legnehezebb témát – a területi vitákat – tudatosan az elnökök közvetlen egyeztetésére hagyták.
Mint fogalmazott, egy esetleges elnöki csúcstalálkozó nemcsak a biztonsági garanciákról szólna, hanem mindenekelőtt a vitatott területek jövőjéről.
Több lehetséges rendezési koncepció is napirenden van, ám ezek véglegesítése kizárólag a legmagasabb politikai szinten lehetséges.
A különmegbízott ugyanakkor óvatosan nyilatkozott egy átfogó háromoldalú megállapodás esélyeiről. Jelezte: bár a tárgyalások „eredményesen és konstruktívan” zajlanak, korai lenne kész egyezségről beszélni.
Witkoff bejelentette, hogy a következő tíz napban újabb háromoldalú találkozóra kerülhet sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői között.
A formátum célja az, hogy előkészítse egy lehetséges államfői csúcstalálkozó feltételeit, amelyen már a legfontosabb politikai döntések születhetnének meg.
A kezdeményezés arra utal, hogy Washington továbbra is aktív közvetítői szerepet vállal a konfliktus diplomáciai rendezésében. A következő hetek tárgyalásai kulcsfontosságúak lehetnek abból a szempontból, hogy sikerül-e közelebb kerülni egy olyan megállapodáshoz, amely a biztonsági kérdések mellett a területi viták rendezésére is megoldást kínál.
