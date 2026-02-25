Ft
02. 25.
szerda
Zelenszkíj steve witkoff Putyin orosz-ukrán háború Trump egyesült államok találkozó

Trump kulcsembere elárulta: egyetlen találkozónyira van a háború lezárása – hamarosan a dátumot is kitűzhetik

2026. február 25. 16:07

Steve Witkoff szerint a területi kérdéseket csak az elnökök személyes találkozóján lehet rendezni.

2026. február 25. 16:07
null

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff szerint az orosz–ukrán háború egyik legérzékenyebb kérdése, a területi rendezés, végső soron az államfők szintjén dőlhet el. A diplomata erről a YES 2026 elnevezésű nemzetközi fórumon beszélt, amelyrőla 24 Kanal számolt be.

Witkoff hangsúlyozta: a korábbi tárgyalási fordulók során a delegációk igyekeztek a technikai és eljárási kérdések többségét rendezni, miközben a legnehezebb témát – a területi vitákat – tudatosan az elnökök közvetlen egyeztetésére hagyták.

Mint fogalmazott, egy esetleges elnöki csúcstalálkozó nemcsak a biztonsági garanciákról szólna, hanem mindenekelőtt a vitatott területek jövőjéről.

Több lehetséges rendezési koncepció is napirenden van, ám ezek véglegesítése kizárólag a legmagasabb politikai szinten lehetséges.

A különmegbízott ugyanakkor óvatosan nyilatkozott egy átfogó háromoldalú megállapodás esélyeiről. Jelezte: bár a tárgyalások „eredményesen és konstruktívan” zajlanak, korai lenne kész egyezségről beszélni.

Witkoff bejelentette, hogy a következő tíz napban újabb háromoldalú találkozóra kerülhet sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői között. 

A formátum célja az, hogy előkészítse egy lehetséges államfői csúcstalálkozó feltételeit, amelyen már a legfontosabb politikai döntések születhetnének meg.

A kezdeményezés arra utal, hogy Washington továbbra is aktív közvetítői szerepet vállal a konfliktus diplomáciai rendezésében. A következő hetek tárgyalásai kulcsfontosságúak lehetnek abból a szempontból, hogy sikerül-e közelebb kerülni egy olyan megállapodáshoz, amely a biztonsági kérdések mellett a területi viták rendezésére is megoldást kínál.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

 

Csigorin
2026. február 25. 16:56
Semmi ertelme. Zsele csak politikai show-t akar, ha lenne benne barmi konstruktivitas, a delegaciok eldontenek amit kell, es mar csak alairni kene. Azert akarja a talalkozot, hogy kapjon megint egy kis rivaldafenyt, semmi masert.
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. február 25. 16:45
A tárgyalások eredményesek, de döntés nem született. Zele kijelentette területet nem adnak át. Akkor pedig nehéz lesz a háború lezárása. Ursuláék újabb 1OO millió euróval segitették Ukrajnát, Kijevben virágot tettek az elesett ukrán katonák fényképe mellé. Ursula kék-sárga kosztumben tisztelgett. A beigért 9O milliárd EU-s kölcsönt csak 2O26. áprilisától garantálja. Vajon miért éppen akkor ? Miben reménykedik ?
Válasz erre
1
0
Halder_1899
2026. február 25. 16:42
Teljesen lehetetlen a béke. Oroszok évek alatt mostanra felőrölték az ukránokat. Egyre nagyobb területet foglalnak el. Nekik mit lehet mondani miért hagyják abba most mikor az ellenfél egyre kevésbé bírja ? Az ukrán persze jobban járna ha most köt békét, mintha később, de nem csak a vezetőjük, a nép sem áll készen egy olyan békére, melyben olyan területről is lemondanak ami még az övék, de még arról sem akarnak ami már elment. Nagyon messze a két oldal. Ukránt ráadásul 150 %on támogatja az EU, itt a pénz a fő, mely nélkül két hónapig sem lenne háború. Az ukrán merül ki, de ez még évekig elhúzódhat. és igen ez az oroszoknak sem tesz jót, egyre nagyobb mértékben veszi igénybe őket a folytatás. összehozni itt egy TARTÓS ! békét lehetetlen.
Válasz erre
3
0
akitiosz
2026. február 25. 16:31
Igen, a dátumok kitűzködése sokat segít.
Válasz erre
2
0
