Trump kulcsembere elárulta: egyetlen találkozónyira van a háború lezárása – hamarosan a dátumot is kitűzhetik

A különmegbízott ugyanakkor óvatosan nyilatkozott egy átfogó háromoldalú megállapodás esélyeiről. Jelezte: bár a tárgyalások „eredményesen és konstruktívan” zajlanak, korai lenne kész egyezségről beszélni.

Witkoff bejelentette, hogy a következő tíz napban újabb háromoldalú találkozóra kerülhet sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői között.

A formátum célja az, hogy előkészítse egy lehetséges államfői csúcstalálkozó feltételeit, amelyen már a legfontosabb politikai döntések születhetnének meg.

A kezdeményezés arra utal, hogy Washington továbbra is aktív közvetítői szerepet vállal a konfliktus diplomáciai rendezésében. A következő hetek tárgyalásai kulcsfontosságúak lehetnek abból a szempontból, hogy sikerül-e közelebb kerülni egy olyan megállapodáshoz, amely a biztonsági kérdések mellett a területi viták rendezésére is megoldást kínál.

