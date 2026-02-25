Ft
vétó Ukrajna António Costa Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború szankciók Volodimir Zelenszkij Európai Bizottság Európai Unió Európai Tanács

Brüsszeliták Kijevben: kiderült, hogyan használnák fel Magyarországot, és miről egyeztetett Zelenszkijékkel az EU vezetése

2026. február 25. 16:27

Felpörögtek az események, az Ursula von der Leyen vezette bizottság pedig egyre nyíltabban tesz a kontinens érdekeire, és fenyegeti Magyarországot.

2026. február 25. 16:27
null

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján, február 24-én Kijevbe látogatott az Európai Unió több vezetője, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke. A csúcstalálkozó egyszerre szólt a politikai szolidaritás melldöngető demonstrálásáról, illetve a hátterében az egyre élesedő uniós vitákról Ukrajna jövőjét illetően.

Mégis elfelejtheti 2027-et Zelenszkij?

A vizit egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy

Brüsszel, meglepő módon Volodimir Zelenszkij utasítgatása és követelőzése ellenére sem hajlandó konkrét időpontot mondani Ukrajna EU-csatlakozására. Ursula von der Leyen ezzel kapcsolatban világossá tette:

Az Önök által kitűzött dátum az a mérce, amelyhez igazodni szeretnének (...), a mi részünkről azonban önmagukban határidők megállapítása nem lehetséges.”

Az Euractiv szerint ez egyértelmű jelzés arra, hogy az ukrán vezetés által erőltetett 2027-es céldátum jelenleg nem reális. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor ragaszkodik ehhez az időponthoz, mint fogalmazott:

2027 számunkra nagyon fontos év, és – remélem – megvalósítható is. Így Putyin nem tudja évtizedekre blokkolni a tagságunkat.”

A bővítés kérdését tovább bonyolítja, hogy több tagállam – köztük Magyarország és Ausztria – ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását.

A vita nemcsak politikai, hanem pénzügyi téren is éles. A 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag és az új szankciók elfogadása a magyar vétó miatt elakadt, ami roppant kellemetlenül érinti az ukránokat. Ursula von der Leyen ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

A kimondott szót nem lehet megszegni.”

Pénzt, paripát, fegyvert: Brüsszel mindent is odaadna

Az Európai Bizottság hivatalos közlése továbbra is azt hangsúlyozza a találkozó kapcsán az EU továbbra is Ukrajna legnagyobb támogatója, közel 200 milliárd eurónyi katonai és pénzügyi segítséggel.

Von der Leyen három fő prioritást jelölt meg:

  • a hadsereg támogatását,
  • az energiarendszer stabilizálását és
  • az Oroszországgal szembeni nyomás fokozását.

A katonai együttműködés kiterjesztéséről azt mondta:

Ez segíteni fog abban, hogy a bátor ukrán erők számára korszerű védelmi eszközöket szerezzenek be, állítsanak elő, fejlesszenek és biztosítsanak.”

Az EU jelentős energia-segítséget is nyújt: több mint 11 ezer generátort szállított, és újabb egymilliárd eurós csomagot jelentett be.

A Bizottság emellett új, Oroszország elleni lépéseket is előkészít, hangsúlyozva:

A szankcióink továbbra is csökkenteni fogják Oroszország bevételeit és gyengíteni fogják a hadigépezetét.”

A morálfitogtatás magasiskolája

Az Európai Tanács hivatalos kommunikációja alapján a csúcstalálkozó jelentős része a politikai üzenetküldésről szólt. A vezetők részt vettek a háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, majd közös nyilatkozatban hangsúlyozták az EU töretlen támogatását Ukrajna irányába. A dokumentum úgy fogalmaz:

Az Európai Unió szilárdan kiáll Ukrajna mellett. Az igazságos és tartós békéért. Egy erős és szuverén Ukrajnáért egy erős és szuverén Európában.”

A „hajlandók koalíciójának” találkozóján – amelyet Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök hívott össze – több mint 30 vezető vett részt, és megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett.

A G7-országok szintén kiálltak Ukrajna mellett, és támogatták Donald Trump békekezdeményezését, ami új elemként jelent meg a diplomáciai diskurzusban.

A magyar vétó „árnyékolta be” a találkozót

A háttérben ugyanakkor komoly politikai feszültségek húzódnak. Az Eunews tudósítása külön kiemelte, hogy az unió vezetői kénytelenek voltak úgy érkezni Kijevbe, hogy

  • sem a 20. szankciós csomag,
  • sem a 90 milliárd eurós hitel nem kapott zöld utat.

A brüsszelita és a kijevi elit számára fontos döntések elakadásáért természetesen az ezeknek keresztbe fekvő Budapestet okolják és fenyegetik. Becsületére legyen mondva, a lap legalább kiemeli, hogy a magyar fél az olajszállítás ukránok általi leállítására válaszul tett kemény lépéseket.

Brüsszel ugyanakkor megpróbálja megkerülni a magyar vétót: a tagállamok egy része már elfogadott két jogi eszközt, amelyek lehetővé tehetik a hitel folyósítását. Von der Leyen egyértelművé tette:

A hitelről decemberben 27 állam- és kormányfő állapodott meg. Szavukat adták, és az adott szót nem lehet megszegni. Így vagy úgy, de be fogjuk tartani az ígéretünket.”

António Costa levélben is igyekezett nyomást gyakorolni Magyarországra, hangsúlyozva, hogy az Európai Tanács döntéseinek tiszteletben tartása az uniós együttműködés alapelve.

Eszközként használnák fel Magyarországot

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök többek között a következőképpen kommentálta a kijevi találkozót:

A háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak. Magyar Péterrel Münchenben paktumot kötöttek, őt támogatják a magyar választásokon, mert akkor Magyarországot is fel lehet használni a háborúban."

Hozzátette:

„Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról.

Ez rossz hír Európának. Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár” – írta a kormányfő a Facebookon.

***

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

