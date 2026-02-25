Már nem csak kérés, sokkal inkább parancs: Zelenszkij az asztalt csapkodva követeli Ukrajna EU-csatlakozásának időpontját
Közben megint beleállt Trumpba és Putyinba.
Felpörögtek az események, az Ursula von der Leyen vezette bizottság pedig egyre nyíltabban tesz a kontinens érdekeire, és fenyegeti Magyarországot.
Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján, február 24-én Kijevbe látogatott az Európai Unió több vezetője, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke. A csúcstalálkozó egyszerre szólt a politikai szolidaritás melldöngető demonstrálásáról, illetve a hátterében az egyre élesedő uniós vitákról Ukrajna jövőjét illetően.
A vizit egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy
Brüsszel, meglepő módon Volodimir Zelenszkij utasítgatása és követelőzése ellenére sem hajlandó konkrét időpontot mondani Ukrajna EU-csatlakozására. Ursula von der Leyen ezzel kapcsolatban világossá tette:
Az Önök által kitűzött dátum az a mérce, amelyhez igazodni szeretnének (...), a mi részünkről azonban önmagukban határidők megállapítása nem lehetséges.”
Ezt is ajánljuk a témában
Közben megint beleállt Trumpba és Putyinba.
Az Euractiv szerint ez egyértelmű jelzés arra, hogy az ukrán vezetés által erőltetett 2027-es céldátum jelenleg nem reális. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor ragaszkodik ehhez az időponthoz, mint fogalmazott:
2027 számunkra nagyon fontos év, és – remélem – megvalósítható is. Így Putyin nem tudja évtizedekre blokkolni a tagságunkat.”
A bővítés kérdését tovább bonyolítja, hogy több tagállam – köztük Magyarország és Ausztria – ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb ország fejezte ki ellenérzését Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával kapcsolatban.
A vita nemcsak politikai, hanem pénzügyi téren is éles. A 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag és az új szankciók elfogadása a magyar vétó miatt elakadt, ami roppant kellemetlenül érinti az ukránokat. Ursula von der Leyen ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:
A kimondott szót nem lehet megszegni.”
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába a végeláthatatlan szankciók, az orosz gazdaság nem omlott össze: egyértelmű, hogy a békét csak a tárgyalás hozhatja el.
Az Európai Bizottság hivatalos közlése továbbra is azt hangsúlyozza a találkozó kapcsán az EU továbbra is Ukrajna legnagyobb támogatója, közel 200 milliárd eurónyi katonai és pénzügyi segítséggel.
Von der Leyen három fő prioritást jelölt meg:
A katonai együttműködés kiterjesztéséről azt mondta:
Ez segíteni fog abban, hogy a bátor ukrán erők számára korszerű védelmi eszközöket szerezzenek be, állítsanak elő, fejlesszenek és biztosítsanak.”
Az EU jelentős energia-segítséget is nyújt: több mint 11 ezer generátort szállított, és újabb egymilliárd eurós csomagot jelentett be.
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós vezetés az európai állampolgárok helyett Ukrajna érdekeit képviseli: miközben Ukrajna EU-tagállamok, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát kockáztatja politikai alapon, ömlik a pénzünk egy értelmetlen háborúba.
A Bizottság emellett új, Oroszország elleni lépéseket is előkészít, hangsúlyozva:
A szankcióink továbbra is csökkenteni fogják Oroszország bevételeit és gyengíteni fogják a hadigépezetét.”
Ezt is ajánljuk a témában
A szankciók nemhogy csökkentették, még növelték is az orosz exportot.
Az Európai Tanács hivatalos kommunikációja alapján a csúcstalálkozó jelentős része a politikai üzenetküldésről szólt. A vezetők részt vettek a háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, majd közös nyilatkozatban hangsúlyozták az EU töretlen támogatását Ukrajna irányába. A dokumentum úgy fogalmaz:
Az Európai Unió szilárdan kiáll Ukrajna mellett. Az igazságos és tartós békéért. Egy erős és szuverén Ukrajnáért egy erős és szuverén Európában.”
A „hajlandók koalíciójának” találkozóján – amelyet Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök hívott össze – több mint 30 vezető vett részt, és megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett.
A G7-országok szintén kiálltak Ukrajna mellett, és támogatták Donald Trump békekezdeményezését, ami új elemként jelent meg a diplomáciai diskurzusban.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez nem lehet összeesküvés, nem lehet álhír, hiszen maga az ukrán sajtó oknyomozta ki.
A háttérben ugyanakkor komoly politikai feszültségek húzódnak. Az Eunews tudósítása külön kiemelte, hogy az unió vezetői kénytelenek voltak úgy érkezni Kijevbe, hogy
Ezt is ajánljuk a témában
És még egyéb cifraságokat is mondott.
A brüsszelita és a kijevi elit számára fontos döntések elakadásáért természetesen az ezeknek keresztbe fekvő Budapestet okolják és fenyegetik. Becsületére legyen mondva, a lap legalább kiemeli, hogy a magyar fél az olajszállítás ukránok általi leállítására válaszul tett kemény lépéseket.
Brüsszel ugyanakkor megpróbálja megkerülni a magyar vétót: a tagállamok egy része már elfogadott két jogi eszközt, amelyek lehetővé tehetik a hitel folyósítását. Von der Leyen egyértelművé tette:
A hitelről decemberben 27 állam- és kormányfő állapodott meg. Szavukat adták, és az adott szót nem lehet megszegni. Így vagy úgy, de be fogjuk tartani az ígéretünket.”
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Tusk már „politikai szabotázst” emleget, António Costa levélben könyörög, a Bizottság pedig fenyegetőzik.
António Costa levélben is igyekezett nyomást gyakorolni Magyarországra, hangsúlyozva, hogy az Európai Tanács döntéseinek tiszteletben tartása az uniós együttműködés alapelve.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök többek között a következőképpen kommentálta a kijevi találkozót:
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak. Magyar Péterrel pedig Münchenben paktumot kötöttek.
A háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak. Magyar Péterrel Münchenben paktumot kötöttek, őt támogatják a magyar választásokon, mert akkor Magyarországot is fel lehet használni a háborúban."
Hozzátette:
„Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról.
Ez rossz hír Európának. Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár” – írta a kormányfő a Facebookon.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormány jelenleg a Barátság kőolajvezeték politikai célú leállítására miatt blokkolja a hitel kifizetését.
***
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP