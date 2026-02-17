Ft
02. 17.
kedd
Németország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország szankciók Európai Unió Oroszország elleni szankciók Lettország

Magyarországra mutogatnak, de valójában Nyugat-Európa olajozza az orosz hadi gépezetet – szó szerint

2026. február 17. 06:07

Ez nem lehet összeesküvés, nem lehet álhír, hiszen maga az ukrán sajtó oknyomozta ki.

2026. február 17. 06:07
null

Az Oroszország elleni szankciók ellenére európai ellátási láncokon keresztül továbbra is érkeznek olyan vegyi anyagok, amelyek a katonai ipar számára is hasznosíthatók – hívta fel a továbbra is létező, képmutató gyakorlatra a figyelmet a Kyiv Independent oknyomozó cikke. A lap szerint különösen a glicerin számít kritikus terméknek, amelyből nitroglicerin állítható elő, így robbanóanyagok és lőpor gyártásához is felhasználható. A nyugat-európai országok hiába mutogatnak előszeretettel Magyarországra és szövetségeseire, mint akik kizárólag felelősek a moszkvai háborús gépezet működtetéséért, csak mert nem tudnak leválni az orosz energiahordozókról, az orosz ipar finanszírozóit nem a Kárpát-medencében kell keresni.

A cikk megállapítása szerint Oroszország a teljes körű ukrajnai invázió kezdete óta egyre inkább külföldi beszerzésekre támaszkodik, hogy fenntartsa hadiipari kapacitásait. A Kyiv Independent szerint

  • a motorolaj-adalékok,
  • kenőanyagok és
  • vegyi alapanyagok

kulcsfontosságúak a katonai járművek és nehézgépek működtetéséhez.

A szankciók „vakfoltjai”

A lap kiemeli: miközben az Európai Unió szigorította az egyes üzemanyag-adalékokra és kenőanyagokra vonatkozó korlátozásokat,

a nyers glicerin továbbra is viszonylag szabadon áramolhat Oroszországba.

A cikk szerint ez egyértelmű „vakfolt” a szankciós rendszerben.

Az oknyomozás szerint orosz magánvállalatok uniós közvetítők, logisztikai cégek és leányvállalatok segítségével jutnak hozzá ezekhez az anyagokhoz.

A lap úgy fogalmaz: az európai beszállítói láncok továbbra is

mozgatják azokat az ipari vegyi anyagokat, amelyek segítenek működésben tartani az orosz gépezetet és táplálják a háborús gazdaságot”.

Nohát, mégis létezhetnek hálózatok?

A feltáró anyag középpontjában a Delfin Group nevű orosz petrolkémiai vállalat áll, amely a Kyiv Independent szerint

kiterjedt európai hálózatot működtet.

A vállalat különböző cégeken és közvetítőkön keresztül – például a német B.L.W. Handel vállalat révén – jelentős mennyiségű kenőanyagot és glicerint importál Oroszországba. A folyamatban lényeges láncszem az oroszok ellen egyre agresszívebben fenekedő balti államok egyike, Lettország is: a rigai szabadkikötőn keresztül ugyanis jelentős mennyiségű kemikália jut Oroszországba. De több, a Delfinhez köthető vállalatot is Lettországban jegyeztek be.

Ezek közül a Vega Stividors nevű lett cég – amely szoros kapcsolatban áll a B.L.W. Handellel – több tízmillió kilogramm glicerint szállított Oroszországba.

A lap úgy tudja, hogy a Delfinhez köthető egyik németországi cég olyan címen volt bejegyezve, amely egy szankcionált orosz katonai hírszerzőhöz (GRU-ügynökhöz) köthető. Emellett a vállalat lettországi és más európai partnereken keresztül is jelentős mennyiségű vegyi anyagot szállíthat.

Az ukrán újságírók azt is megállapították, hogy a Delfin Group és partnerei a háború kezdete óta jelentősen növelték glicerinimportjukat, ami a kereslet növekedésére utalhat.

Kapcsolatok a hadiiparral

A Kyiv Independent szerint a glicerin katonai felhasználása nem elméleti lehetőség. A lap hangsúlyozza, hogy az anyagból előállított nitroglicerin „lőpor és robbanóanyagok gyártásához” használható, többek között a kézifegyverek lőszereitől a tüzérségi lövedékekig.

A cikk arra is rámutat, hogy egyes orosz cégek korábban közvetlen kapcsolatban álltak olyan állami üzemekkel, amelyek lőport és más hadiipari termékeket állítanak elő.

Bár a jelenlegi szállítások pontos végfelhasználása nem minden esetben ellenőrizhető, a hálózat működése komoly kérdéseket vet fel.

Szakértők: a nyersanyagokat kell célba venni

A cikkben megszólaló szakértők szerint a jelenlegi szankciós rendszer túl szűken céloz, és ezért maradnak nyitva kiskapuk. Roman Steblivskyi, az ukrán Gazdasági Biztonsági Tanács képviselője úgy fogalmazott:

A jelenlegi, úgynevezett célzott szankciók elkerülhetetlenül kihagynak olyan cégeket és termékeket, amelyek kettős felhasználásúak.”

Egy másik szakértő a következőre hívta fel a figyelmet:

Kenőanyagok nélkül nem lehet modern gépeket üzemeltetni, nincs tank, nincs teherautó, nincs tüzérség.”

Nyugat-Európa moralizál, de a saját profitjáról nem mond le

A Kyiv Independent szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az orosz ellátási láncok továbbra is működnek, részben azért, mert a szankciók nem fedik le teljes körűen a nyersanyagokat és a közvetítő cégeket.

A lap megállapítása szerint amíg nem ellenőrzik szigorúbban a vegyi anyagok exportját, addig a kiskapuk fennmaradnak, és továbbra is lehetővé tehetik olyan szállítmányok célba jutását, amelyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak az orosz háborús erőfeszítések folytatásához.

A cikk ugyanakkor óvatosan körültáncolja a nyilvánvalót: a Nyugatnak nem érdeke, hogy bezárja ezeket a nagyon is nyereséges kiskapukat, hiszen a hangzatos, erkölcscsősz szólamok ellenére maga is megszegi, illetve nem veszi figyelembe a saját szankcióit, a port pedig a kulisszák előtt azokon az országokon akarja elverni, amelyek nem állnak be a brüsszeli háborús kórusba.

***

Fotó: Anatolii STEPANOV / AFP

 

