Magyarországra mutogatnak, de valójában Nyugat-Európa olajozza az orosz hadi gépezetet – szó szerint

kiterjedt európai hálózatot működtet.

A vállalat különböző cégeken és közvetítőkön keresztül – például a német B.L.W. Handel vállalat révén – jelentős mennyiségű kenőanyagot és glicerint importál Oroszországba. A folyamatban lényeges láncszem az oroszok ellen egyre agresszívebben fenekedő balti államok egyike, Lettország is: a rigai szabadkikötőn keresztül ugyanis jelentős mennyiségű kemikália jut Oroszországba. De több, a Delfinhez köthető vállalatot is Lettországban jegyeztek be.

Ezek közül a Vega Stividors nevű lett cég – amely szoros kapcsolatban áll a B.L.W. Handellel – több tízmillió kilogramm glicerint szállított Oroszországba.

A lap úgy tudja, hogy a Delfinhez köthető egyik németországi cég olyan címen volt bejegyezve, amely egy szankcionált orosz katonai hírszerzőhöz (GRU-ügynökhöz) köthető. Emellett a vállalat lettországi és más európai partnereken keresztül is jelentős mennyiségű vegyi anyagot szállíthat.