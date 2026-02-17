Kenőanyagok nélkül nem lehet modern gépeket üzemeltetni, nincs tank, nincs teherautó, nincs tüzérség.”
Nyugat-Európa moralizál, de a saját profitjáról nem mond le
A Kyiv Independent szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az orosz ellátási láncok továbbra is működnek, részben azért, mert a szankciók nem fedik le teljes körűen a nyersanyagokat és a közvetítő cégeket.
A lap megállapítása szerint amíg nem ellenőrzik szigorúbban a vegyi anyagok exportját, addig a kiskapuk fennmaradnak, és továbbra is lehetővé tehetik olyan szállítmányok célba jutását, amelyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak az orosz háborús erőfeszítések folytatásához.
A cikk ugyanakkor óvatosan körültáncolja a nyilvánvalót: a Nyugatnak nem érdeke, hogy bezárja ezeket a nagyon is nyereséges kiskapukat, hiszen a hangzatos, erkölcscsősz szólamok ellenére maga is megszegi, illetve nem veszi figyelembe a saját szankcióit, a port pedig a kulisszák előtt azokon az országokon akarja elverni, amelyek nem állnak be a brüsszeli háborús kórusba.