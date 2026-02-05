Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Euractiv Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország szankciók Európai Unió Oroszország elleni szankciók

Váratlan: egy Fekete Vipera-epizódhoz hasonlította az Unió Ukrajna-politikáját a brüsszeli lap

2026. február 05. 16:43

Az ukránok sosem fogják visszafizetni a nekik adott kölcsönt, az EU meg úgy viselkedik, mint a Fekete Vipera című sorozatban az őrült tábornok az Euractiv elemzője szerint.

2026. február 05. 16:43
null

Az Európai Unió Ukrajna-politikája egyre inkább saját ellentmondásainak foglyává válik – erre utalt nyíltan Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever, amikor kimondta: „Ukrajnát finanszírozzuk, de képtelenek vagyunk olyan katonai kapacitást biztosítani, amely valóban véget vetne a háborúnak.” Vagyis Európa pénzt ad, miközben nincs világos stratégiája arra, mihez is kezdjen ezzel a konfliktussal – írja legfrissebb véleménycikkében az Euractiv szerzője, Thomas Moller-Nielsen.

Ezt is ajánljuk a témában

A szerző szerint ennek ellenére az uniós döntéshozatal változatlan pályán halad tovább. A tagállamok nagykövetei jóváhagytak egy 90 milliárd eurós „kölcsönt” Ukrajnának, amelynek visszafizetése eleve kétséges, miközben az Európai Bizottság már a 20. szankciós csomag előkészítésén dolgozik Oroszország ellen. A cél hivatalosan változatlan:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

gazdasági nyomással tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Moszkvát.

Ezt is ajánljuk a témában

Csakhogy egyre több elemzés kérdőjelezi meg ennek realitását. A Center for Strategic and International Studies szerint

Oroszország legalább még két–három évig képes fenntartani jelenlegi hadviselését.

A Royal United Services Institute ennél is tovább megy: tanulmányuk szerint a szankciók paradox módon megerősítik az orosz elit lojalitását Vlagyimir Putyin rendszeréhez, mivel a háború állami megrendeléseket és támogatásokat biztosít számukra. Ahogy fogalmaznak:

„A lojalitás racionális stratégiává válik.”

Vagyis a szankciók nemcsak hogy nem hozzák közelebb a békét, de akár még nehezebbé is tehetik azt. Ennek ellenére Brüsszelben nem látszik politikai irányváltás. Jövő héten ismét tanácskozások lesznek

  • az európai deindusztrializációról,
  • a versenyképességről, valamint
  • újra bemutatják Mario Draghi és Enrico Letta korábbi gazdasági jelentéseit,

ahogy erre már számtalanszor sor került, ám ennek ellenére semmi sem változott.

Ezt is ajánljuk a témában

Az összkép sokak szerint egyfajta politikai „időhuroknak” tűnik:

ugyanazok az eszközök, ugyanazok az eredmények, mégis változatlan elszántság.

Az Euractiv elemzése szerint az uniós Ukrajna-politika ma inkább emlékeztet groteszk önismétlésre, mint koherens stratégiára – miközben a háború és annak gazdasági következményei egyre súlyosabb terhet rónak Európára.

Az elemzés ezt a helyzetet egy ironikus popkulturális hasonlattal érzékelteti. A szerző szerint az uniós politika a Fekete Vipera című brit sorozat első világháborús évadának hírhedten agyalágyult figurájára, Melchett tábornokra emlékeztet, aki a következő offenzíva „zseniális tervét” úgy foglalta össze, hogy

pontosan azt fogjuk csinálni, amit eddig már tizennyolcszor”, abban bízva, hogy a tizenkilencedik alkalommal majd más eredmény születik.

A cikk szerint tehát a korábbi 19 szankciós csomag sem érte el a kívánt célt, Brüsszel viszont továbbra is ugyanazoktól a lépésektől vár más eredményt, ami egyre inkább a tehetetlenség jele.

***

Fotó: Stephen Fry Melchett tábornok szerepében a Fekete Vipera című sorozatban / X

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
•••
2026. február 05. 18:14 Szerkesztve
kir2, A baj az, hogy nem a győztes oldalon akar üzletelni. Trump már átállt. Jobbnál jobb bizniszeket készíttet elő az oroszokkal, csak arra vár, hogy a náci toprongy végre kifeküdjön.
Válasz erre
0
0
kir2vik
2026. február 05. 17:43
"tanulmányuk szerint a szankciók paradox módon megerősítik az orosz elit lojalitását Vlagyimir Putyin rendszeréhez, mivel a háború állami megrendeléseket és támogatásokat biztosít számukra" Persze, hogy. Hiszen ezt csinálja az eu is, a fegyvergyártással akar visszakapaszkodni a gazdasági hanyatlásból. Az I. és II. vh is nagyon jó üzlet volt a győzteseknek.
Válasz erre
1
0
tidal-wave-is-back
2026. február 05. 17:06
Régebben a szocpol gúnyneve volt a cigánykölcsön, mivel sok esetben cigányok veyték igénybe, és nem kellett visszafizetni. Ennek mintájára be lehetne vezetni az ukránkölcsön kifejezést...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!