Váratlan: egy Fekete Vipera-epizódhoz hasonlította az Unió Ukrajna-politikáját a brüsszeli lap

Jóváhagyta az Európai Parlament: kinyitják a pénzcsapot, megy a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának
Ursula von der Leyen elérte a célját.
Az ukránok sosem fogják visszafizetni a nekik adott kölcsönt, az EU meg úgy viselkedik, mint a Fekete Vipera című sorozatban az őrült tábornok az Euractiv elemzője szerint.
Az Európai Unió Ukrajna-politikája egyre inkább saját ellentmondásainak foglyává válik – erre utalt nyíltan Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever, amikor kimondta: „Ukrajnát finanszírozzuk, de képtelenek vagyunk olyan katonai kapacitást biztosítani, amely valóban véget vetne a háborúnak.” Vagyis Európa pénzt ad, miközben nincs világos stratégiája arra, mihez is kezdjen ezzel a konfliktussal – írja legfrissebb véleménycikkében az Euractiv szerzője, Thomas Moller-Nielsen.
A szerző szerint ennek ellenére az uniós döntéshozatal változatlan pályán halad tovább. A tagállamok nagykövetei jóváhagytak egy 90 milliárd eurós „kölcsönt” Ukrajnának, amelynek visszafizetése eleve kétséges, miközben az Európai Bizottság már a 20. szankciós csomag előkészítésén dolgozik Oroszország ellen. A cél hivatalosan változatlan:
gazdasági nyomással tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Moszkvát.
Még Ukrajnában is elismerték a szomorú tényeket.
Csakhogy egyre több elemzés kérdőjelezi meg ennek realitását. A Center for Strategic and International Studies szerint
Oroszország legalább még két–három évig képes fenntartani jelenlegi hadviselését.
A Royal United Services Institute ennél is tovább megy: tanulmányuk szerint a szankciók paradox módon megerősítik az orosz elit lojalitását Vlagyimir Putyin rendszeréhez, mivel a háború állami megrendeléseket és támogatásokat biztosít számukra. Ahogy fogalmaznak:
„A lojalitás racionális stratégiává válik.”
Vagyis a szankciók nemcsak hogy nem hozzák közelebb a békét, de akár még nehezebbé is tehetik azt. Ennek ellenére Brüsszelben nem látszik politikai irányváltás. Jövő héten ismét tanácskozások lesznek
ahogy erre már számtalanszor sor került, ám ennek ellenére semmi sem változott.
Az Európai Központi Bank volt elnöke szerint csak egy szorosabb politikai egység akadályozhatja meg, hogy az öreg kontinens elveszítse a világpolitikai súlyát.
Az összkép sokak szerint egyfajta politikai „időhuroknak” tűnik:
ugyanazok az eszközök, ugyanazok az eredmények, mégis változatlan elszántság.
Az Euractiv elemzése szerint az uniós Ukrajna-politika ma inkább emlékeztet groteszk önismétlésre, mint koherens stratégiára – miközben a háború és annak gazdasági következményei egyre súlyosabb terhet rónak Európára.
Az elemzés ezt a helyzetet egy ironikus popkulturális hasonlattal érzékelteti. A szerző szerint az uniós politika a Fekete Vipera című brit sorozat első világháborús évadának hírhedten agyalágyult figurájára, Melchett tábornokra emlékeztet, aki a következő offenzíva „zseniális tervét” úgy foglalta össze, hogy
pontosan azt fogjuk csinálni, amit eddig már tizennyolcszor”, abban bízva, hogy a tizenkilencedik alkalommal majd más eredmény születik.
A cikk szerint tehát a korábbi 19 szankciós csomag sem érte el a kívánt célt, Brüsszel viszont továbbra is ugyanazoktól a lépésektől vár más eredményt, ami egyre inkább a tehetetlenség jele.
Fotó: Stephen Fry Melchett tábornok szerepében a Fekete Vipera című sorozatban / X