Váratlan: egy Fekete Vipera-epizódhoz hasonlította az Unió Ukrajna-politikáját a brüsszeli lap

Csakhogy egyre több elemzés kérdőjelezi meg ennek realitását. A Center for Strategic and International Studies szerint

Oroszország legalább még két–három évig képes fenntartani jelenlegi hadviselését.

A Royal United Services Institute ennél is tovább megy: tanulmányuk szerint a szankciók paradox módon megerősítik az orosz elit lojalitását Vlagyimir Putyin rendszeréhez, mivel a háború állami megrendeléseket és támogatásokat biztosít számukra. Ahogy fogalmaznak: