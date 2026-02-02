Európai Egyesült Államokat minden áron: most éppen Mario Draghi akar föderális Európát

„Az Európai Unió egyszerre kockáztatja az alárendelődését, belső megosztottságát és ipari leépülését, ha nem mozdul el a valódi föderáció irányába” – hangzott el az Euronews beszámolója szerint a Mario Draghi, Olaszország korábbi miniszterelnöke és az Európai Központi Bank volt elnöke által a belgiumi KU Leuven egyetemen tartott beszédben.

Draghi szerint a korábbi globális rend „gyakorlatilag megszűnt”, és ebben az új helyzetben