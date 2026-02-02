Ft
Kína Mario Draghi föderáció Európai Unió Egyesült Államok

Európai Egyesült Államokat minden áron: most éppen Mario Draghi akar föderális Európát

2026. február 02. 22:14

Az Európai Központi Bank volt elnöke szerint csak egy szorosabb politikai egység akadályozhatja meg, hogy az öreg kontinens elveszítse a világpolitikai súlyát.

2026. február 02. 22:14
null

„Az Európai Unió egyszerre kockáztatja az alárendelődését, belső megosztottságát és ipari leépülését, ha nem mozdul el a valódi föderáció irányába” – hangzott el az Euronews beszámolója szerint a Mario Draghi, Olaszország korábbi miniszterelnöke és az Európai Központi Bank volt elnöke által a belgiumi KU Leuven egyetemen tartott beszédben.

Draghi szerint a korábbi globális rend „gyakorlatilag megszűnt”, és ebben az új helyzetben

a hatalom azt követeli meg, hogy Európa a laza konföderációból föderációvá váljon”.

Úgy vélte, a folyamat már akkor elindult, amikor Kína csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez, és a nyugati világ egy olyan országgal kezdett kereskedni, amely egy külön világpolitikai pólussá akart válni. Draghi úgy véli, hogy ez a jelenlegi geopolitikai helyzet eredője, ami

olyan világot eredményezett, amelyben kevesebb kereskedelem zajlik, és amelyet kevesebb szabály igazgat”.

Önmagában ez még nem volna végzetes – hangsúlyozta –,

a valódi fenyegetés az, ami ezt felváltja”.

Az Egyesült Államokat bírálva Draghi arra mutatott rá, hogy Washington

Kína eközben

  • kulcsfontosságú ellátási láncokat ellenőriz, és
  • piaci elárasztással vagy alapanyag-visszatartással képes másokra hárítani saját gazdasági feszültségeit.

A volt kormányfő szerint

„a kisebb országok puszta összefogása nem hoz létre automatikusan erős tömböt”.

Ott viszont, ahol az Európai Unió már föderális módon működik –

  • a kereskedelempolitikában,
  • a versenyszabályozásban,
  • az egységes piacon vagy
  • a monetáris politikában –,

egységes hatalomként lép fel, és képes eredményesen tárgyalni. Ennek példájaként említette az Indiával és Latin-Amerikával kötött friss kereskedelmi megállapodásokat.

Ezzel szemben a védelem, az iparpolitika és a külpolitika területén az Unió továbbra is „közepes méretű államok laza gyülekezeteként” jelenik meg, amelyet külső szereplők könnyen megoszthatnak.

Draghi egy „pragmatikus föderalizmust” javasolt, amelynek a következő lenne a lényege:

A tagállamok önként csatlakozhatnak. Az ajtó nyitva marad mások előtt is, de azok számára nem, akik aláásnák a közös célt. Nem kell feladnunk az értékeinket ahhoz, hogy erőt képviseljünk.”

Ennek legsikeresebb példájaként az eurót említette, amelyhez egyes országok az elején, mások később csatlakoztak.

Az európaiak az egyetlenek, akik az Egyesült Államok és Kína között valódi hatalommá válhatnak”

– fogalmazott Draghi, hozzátéve:

„Egy Európa, amely nem tudja megvédeni saját érdekeit, értékeit sem tudja sokáig megőrizni.”

Mario Draghi szerint ahhoz, hogy Európa ne maradjon egy mások kényének-kedvének kiszolgáltatott egységes piac, „egyetlen erővé kell válnia”.

***

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

