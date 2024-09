A magyar elnökség és a Draghi-jelentés sok mindenben egyetértenek – csak épp a megoldásban nem

Vannak bizonyos, a versenyképesség más aspektusaihoz kapcsolódó kérdések, melyekben pénz helyett inkább paradigmaváltásra lenne szükség. Az egyik ilyen kérdés a kereskedelempolitika. Az európai országok által exportált termékek előállításához olyan ritkaföldfémek szükségesek, mint például a lítium, kobalt vagy a volfrám – a 21. századi modern technológiák számára egyszerűen nélkülözhetetlen nyersanyagokról van szó. Ezen erőforrások egy részével viszont – többek között – Kína rendelkezik. Gazdasági szakértők szerint Kína az európai piacok számára jellemzően egyszerre veszélyforrás és lehetőségek tárháza: veszélyforrás, mert Kína agresszív kereskedelempolitikája kapitalista logikát nem követő módon működik, vállalatai állami támogatások sorát élvezik; de lehetőség is, ahogy arra a jelentés és az elnökségi program is utal, hiszen Európa versenyképességi törekvéseit hatékonyan táplálhatná a Kínából importált nyersanyag, sőt, akár a technológia is.

A magyar elnökségi program szerint az EU-nak továbbá a már létező közép-ázsiai stratégiájára kéne építenie, valamint nagyobb hangsúlyt kéne fektetnie Indiára és a csendes-óceáni térségre is.

Ami pedig a lehetséges veszélyeket illeti, egy pragmatikus kereskedelempolitika sok mindenre adhatna választ. Nem ördögtől való a helyzettől függően gazdaságilag liberálisnak, máskor protekcionistának lenni. Az ilyen megközelítés pedig lehet, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy ne csak erős, hanem független gazdasági erő is lehessünk. Nem beszélve arról, hogy a gazdasági semlegesség doktrínáját egyszerűen muszáj figyelembe vennünk, ha tudjuk, hogy várhatóan a szövetségesi viszony ellenére az USA is csak a saját gazdasági érdekeit fogja szem előtt tartani, akár Európa kárára is.

Egyes olyan politikusok számára minden bizonnyal problémát jelenthet ez a megközelítés, akik ideológiai vagy morális szemüveggel látják a világot.

Kína esetében akár könnyebb is lehetne lenyelni nekik a békát tudva, hogy a politikai indíttatású szankciókat amúgy sem szokták megérezni a Távol-Keleten. Sokkal ingerültebb vitára kell számítani azonban, ha mélyebb önvizsgálatot tart Európa, hiszen a versenyképességgel ugyancsak szorosan összefügg a demográfiai krízis és a migráció témája. Az utóbbi kérdés nem csak a gazdasággal, de a népességcsökkenéssel és a kultúránkkal is összefügg, ezért nem meglepő módon parázs viták tárgya évek óta; de lassan mindenki számára egyértelművé kell válnia, hogy rosszul választottak azok az országok, akik az elöregedő társadalmunkból adandó gazdasági problémáikat tömeges bevándorlással akarták kezelni.