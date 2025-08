Két forgatókönyvet vázoltak fel: Zelenszkij a vesztébe rohan a szakértők szerint (VIDEÓ)

Stier Gábor szerint Donald Trumpra jelenleg hatalmas nemzetközi és belpolitikai nyomás nehezedik a háború miatt, amihez hozzájön az ő kiszámíthatatlan személyisége, és emiatt tesz kapkodó kijelentéseket. Hozzátette, ez annak tudható be, hogy Trumpnak továbbra sincs akkora mozgástere amerikai elnökként, mint gondolta, és ő is tudja, hogy valódi lépéseket a béke felé akkor lehet majd csak tenni, ha „egyértelműbbé válik a helyzet a fronton”. Hangsúlyozta, továbbra is fontos, hogy folyamatos maradjon a párbeszéd a két nagyhatalom között, és a jelenlegi állás szerint várhatóan 2026 nyarán reális a mindenre kiterjedő tűzszünet megvalósulása.

A tömeges ukrajnai tüntetések kapcsán Kosztur András arról beszélt, hogy a korrupcióellenes szervezetek elleni törvény Zelenszkij egy nagyobb tervének a része volt. A szakértő szerint, miután Zelenszkij úgy ítélte meg, hogy rendeződött a kapcsolata Donald Trumppal, elkezdett saját, ukrajnai hatalma központosításán dolgozni, és lépésről lépésre leszámolni politikai ellenfeleivel. Kosztur azt is megjegyezte, hogy a korrupció kérdése önmagában nem szólít tömegeket az utcára Ukrajnában, de már sok volt Zelenszkij rovásán, amit az emberek nem hagytak szó nélkül.

Zelenszkij a korrupcióellenes intézmények elleni harcában is elszámolta magát, csakúgy, mint Donald Trumppal szemben az Ovális irodában első találkozójuk alkalmával.

A szakértő úgy látja, Zelenszkij európai szövetségeseivel, a hajlandók koalíciójával kapcsolatban is rosszul mérte fel a helyzetet. Hozzátette, ez annak is betudható, hogy az utóbbi időben az ukrán elnök közvetlen körét is elérték a korrupciós botrányok, ezért elsiette a hatalma központosítására irányuló lépéseket.

Hangsúlyozta, Zelenszkij hatalmára két fronton is veszély leselkedik: „vagy otthon kicsúszik a kezéből a hatalom, vagy Trump azt gondolja, új emberekkel kell továbbvinni az ukrajnai helyzetet”.

