Ennyit számít egy jó mérkőzés: nagyszerű hírt kapott a Ferencváros brillírozó fiatalja

Folyamatosan egyeztetünk Hajnal Tamás sportigazgatóval Zsombi helyzetéről. A szabályrendszer változása miatt a magyar játékosok sokkal értékesebbé váltak, erre Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője is utalt a Kazincbarcika elleni találkozó után. Meg kell vizsgálnunk, mennyi lehetőséget kaphat a jövőben, mindenesetre nekem úgy tűnik, hogy amikor pályára lép, él az eséllyel. Ez egyébként a csapat többi fiatal tehetségére is igaz, elég csak Tóth Alexet említeni, aki mára kihagyhatatlan lett nem csak a Fradiban, de szerintem a válogatottban is. Az ő példája bizonyíték arra, hogy a megfelelő minőségű magyar fiatalok igenis képesek teljesíteni, ha kellő bizalmat kapnak.”