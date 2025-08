Dibusz Dénes a Mandinertől hallotta Robbie Keane ígéretét – be fogja hajtani rajta

Régi ismerős az ellenfél a klub számára, hiszen 2019-ben összesen 4-szer mérkőztek meg egymással. Az első párharcot még nyáron, a BL-selejtező 1. körében rendezték (azóta ebben a szakaszban már nem kell pályára lépnie a magyar csapatnak), Szerhij Rebrov irányításával kettős győzelemmel jutottak tovább. A BL-csoportkör nem lett meg, helyette az Európa-ligában folytathatta a Fradi, a főtáblán pedig ismét ellenfelek lettek a bolgárok, akik a Groupama Arénában 3–0-ra nyertek, a „visszavágó” 1–1-es döntetlennel ért véget.

A kapuban természetesen már akkor is Dibusz Dénes állt, mind a 4 mérkőzésen ő védett – rajta kívül még Botka Endre volt tagja a keretnek, de ő most nincs ott a BL-selejtező névsorában.

„Náluk talán három-négy játékos van az akkori keretből, mindkét csapat jelentősen átalakult azóta, úgyhogy teljesen más párharc lesz” – mondta el a Mandinernek a 100. nemzetközi klubmérkőzésére készülő kapus. – „Ők is rendszeres résztvevői azóta a főtábláknak, többnyire az Európa-ligában szerepelnek, úgyhogy náluk is van bőven nemzetközi tapasztalat. Kiegyenlített párharcot várok, de minden esélyünk megvan a továbbjutásra, ha taktikailag éretten és okosan tudunk játszani mindkét mérkőzésen.

Az elmúlt években szerintem sokat tanultunk azokból a hibákból, amiket a BL harmadik selejtezőkörében elkövettünk, hiszen ugye a jó néhány próbálkozásunkból csak kétszer sikerült továbbjutnunk ezen a szakaszon.

Bízom benne, hogy most sikerülni fog.”

Valóban: először 2020-ban vették sikerrel ezt az akadályt, akkor a Covid miatt csak egyetlen mérkőzésen kellett legyőzni a horvát Dinamo Zagrebet (2–1), aztán az FTC a norvég Moldén is túljutva meg sem állt a BL-csoportkörig, ahol a Barcelonával, a Juventusszal és a Dinamo Kijevvel is találkozhatott kétszer. A következő évben jött is az újabb sikeres harmadik körös párharc a cseh Slavia Praha ellen – akkor a play off kör jelentette a végállomást, vagyis El-csoportkör következett.

2022-ben az azeri Qarabag, tavaly pedig a dán Midtjylland állította meg ebben a szakaszban Dibuszékat (a kettő közt a feröeri KI már az 1. fordulóban jobbnak bizonyult), de ettől függetlenül valamelyik sorozat főtáblája mindig összejött.

Nagyon az évad elején járunk, a Fradi még formálódik Robbie Keane kezei alatt, így Dibusznak gyakorlatilag mind a négy mérkőzésen más összetételű védelem mögött kellett megoldania eddig a feladatait.

„Nem mostanában lesz meg a fix védelem, már csak azért sem, mert Ibrahim Cissének még van egy meccs az eltiltásából, így szerdán biztosan nem fog játszani. A bajnokikon pedig próbál rotálni a vezetőedző, úgyhogy nem most lesz meg a védelem fix összetétele. De közben, ha minél sikeresebben hozzuk le a meccseket, akkor szerintem hétről hétre mindenki jobban fogja érezni a másikat. A Kazincbarcika ellen egy-két szituációt leszámítva nem is volt ezzel probléma.

Idő viszont nyilván kell arra, hogy a játékosok úgy megismerjék egymás gondolatait és mozgásait, hogy ne legyenek félreértések.”

Az örmény Noah ellen visszavágón három gólt kapott a Ferencváros, és bár 4–3-as győzelmével továbbjutott, Dibusz kritikus hangot ütött meg az M4 Sport kamerája előtt, azt mondta: „ilyen játékkal nem kell a BL-ről álmodozni”. Kíváncsiak voltunk, hogy erős kijelentése szerinte elérte-e a célját?