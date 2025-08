Magyar Péter lebukott: ez a hiba sorsdöntő lehet a 2026-os választáson

Magyar Péter emellett többször is azt hangoztatta, a jogállamiság helyreállítása mellett hazahozza a befagyasztott uniós pénzeket. Ezekből a forrásokból valósítaná meg azokat a fejlesztéseket, amelyeket a jelenlegi kormány kezdeményezett és az EU már jóváhagyta. Mindez pedig azt jelenti, hogy egy esetlegesen megválasztott Tisza-kormány a 2010 előtti világot hozná vissza, amelynek célja az volt, hogy mindenben eleget tegyen Brüsszel elvárásainak, miközben a fejlesztések közül azokat teljesítené, amelyekre az unió ad pénzt és amelyeket a Fidesz-KDNP tervei alapján hagyott jóvá az Európai Bizottság.

Szintén Brüsszelnek fontos jelzés, hogy – Márki-Zay Péterhez hasonlóan – Magyar Péter is az azonnali csatlakozást szeretné az Európai Ügyészséghez, noha a szervezet működését és annak vezetőjét több vád is érte az elmúlt időszakban. Ráadásul a csatlakozással több másik tagállamnak is az a problémája, mint a kormánynak: kérdéses a valódi függetlenség és nem világos, hogy a tagállami hatáskörökbe milyen mélységig avatkozhat bele az intézmény.

Az is világos, hogy Brüsszel óhajának eleget téve Magyar Péterék megszüntetnék a rezsicsökkentést, korlátoznák a családtámogatási rendszert és maradéktalanul támogatnák Ukrajna uniós csatlakozását és a háború elhúzódását is.