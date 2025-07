Magyar Péter gazdasági programja: a baloldal leporolt ígérgetéseit nevezi rendszerváltásnak a Tisza Párt

Ez azt jelenti, hogy az átlag felett keresők jelentős nettó jövedelemtől esnének el. Ez nem csak a leggazdagabbakat sújtaná, de a KSH adataiból kiindulva az összes felsővezetőnek és orvosnak fizetéscsökkenéssel kellene szembesülnie. Nagy valószínűséggel azok is rosszul járnának, akiknek a munkaviszonyuk mellett más jövedelemforrásuk is van, például lakáskiadás, vagy vállalkozói, őstermelői tevékenység és az összes havi bevétele meghaladja az egyébként ma már nem álomkategóriának számító, bruttó 1,2 millió forintos összeghatárt.

Arról nem is beszélve, hogy a határnak megadott bruttóra most járó 800 ezer forintos fizetés rögtön 620 ezer forintra csökkenne, ha 15 százalék helyett már 30 százalékos szja-kulcs alá tartozna. Az intézkedés – a korábbi tapasztalatokhoz hasonlóan – ráadásul jelentősen növelné az adócsalás kockázatát.

Az adóemelésből származó bevétel ugyanakkor aligha fedezné az áfacsökkentéssel – és más intézkedésekkel – járó bevételkiesést.

A Tisza a jól megszokott ellenzéki ígéretek közül már a vagyonadó ötletét is bedobta, az 5 milliárd forint feletti vagyon után kellene adót fizetni. Ez a szakértők szerint szimbolikus intézkedés lenne és leginkább nem a költségvetésnek kedvezne, hanem a társadalom egy részének az igazságérzetére hatna.

Vagyonelkobzás, piaci zavarok

Magyar Péter már számtalanszor kiemelte, a NER-közeli vállalkozók és a Fideszhez köthető személyek ellen vagyonosodási vizsgálatot indítana és akár vagyonelkobzással is „visszaszerezné az ellopott pénzeket”. Ez az erősen elméleti és kampányszlogennek tekinthető elképzelés adná az áfacsökkentésre és más, állami közszolgáltatásokra a költségvetési forrást. Magyar úgy véli,

vagyonvisszaszerzéssel,

az állami vagyon további gyarapításával

és a koncesszióba szervezett közfeladatok újra államosításával jelentős bevételhez jut az állam.

A befektetői bizalom erősödése pedig csökkentené a kiadásokat.

A befektetők bizalmát ugyanakkor azonnal eljátszaná Magyarország, amennyiben a Tisza hatalomra kerülése esetén megalapozatlanul – például bírósági ítélet hiányában – visszamenőlegesen semmisnek minősítene szabályosan megkötött szerződéseket és önhatalmúan zárolná a magánvagyont.

A magántulajdont védő, alapvető nemzetközi egyezmények nem teszik lehetővé, hogy a hazai költségvetés gyorsan, jelentős nagyságú bevételre tegyen szert.

Ráadásul a hazánkkal szembeni piaci bizalomvesztés is beláthatatlan károkat okozna a gazdaságnak. Emiatt a vagyonkezelő alapítványok vagyonára sem tudná rátenni a kezét az állam.

A Magyar Péter szerint „ellopott állami vagyon visszaszerzése” sem jelentene elkölthető bevételi forrást az államnak. Noha a saját tulajdonában lévő vagyon növelése tehetősebbé teszi az államot, ezeknek a vagyonelemeknek a fenntartása pénzbe kerül, ráadásul a szabályosan eladott vagyont legfeljebb visszavásárolni tudja az állam. A lakosság jövedelmét egy ilyen lépés nem gyarapítja.

Szintén nem kecsegtet nagy bevétellel, kiadáscsökkentéssel a koncesszióba adott közfeladatok újbóli, közvetlen állami kontrollja sem. A kiszervezéssel a piaci gyakorlat – állami hozzájárulás mellett – szerinti működés részben garancia a fejlesztésekre és a stabil működésre. Előfordulhat, hogy az állam közvetlenül költséghatékonyabban működtethet egy szolgáltatást, de érdemi költségvetési hatása aligha lenne ennek a szegmensnek.

Honnan lenne akkor pénz a leporolt ígéretekre?

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői közül többen is korábbi brüsszeli munkájuk során a magyar rezsicsökkentés eltörlése mellett érveltek, ráadásul Brüsszel is régóta ezt akarja elérni. A lakossági gáz és villamosenergia ára ma a legalacsonyabb az EU-ban. Mivel hazánk ellátását egyébként is veszélyeztetik az uniós tervek az orosz energiaembargó miatt, Magyarországon jelentősen nőne a lakosság rezsiköltsége, sokkal nagyobb kiadást jelentene, mint az áfacsökkentésből származó átmeneti megtakarítás, amelyet sokan nem is tapasztalnának, az eltérő fogyasztási szokások miatt.

Az egészségügyre, az oktatásra, valamint a szociális területekre pedig Brüsszel elvárásainak maradéktalan végrehajtása – Ukrajna támogatása, a szexuális kisebbségek támogatása, a rezsicsökkentés eltörlése és a migráció támogatása – esetén valóban uniós pénzből, a jelenleg befagyasztott keret egy részéből lenne forrás.

A Tisza ebben az esetben meg tudná a Fidesz-kormány által előterjesztett és Brüsszel jóváhagyásával tervezett beruházásokat. Vagyis Magyar Péter gyakorlatilag a Fidesz által tervezett és részben a magyar ellenzéki EP-képviselők miatt szünetelő programokat hajtaná végre, ha kormányra kerülnének. A rendelkezésre álló keret ráadásul töredéke annak, amiből az összes ígéret finanszírozható lenne.