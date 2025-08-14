Ft
08. 14.
csütörtök
Berlin Németország Friedrich Merz lmbtq Afganisztán pakisztán

Kellemetlen német baki: Merz miatt tartóztattak le egy csomó afgánt Pakisztánban

2025. augusztus 14. 21:11

Áldozatul estek az új bevándorláspolitikának.

2025. augusztus 14. 21:11
null

Mintegy négyszáz, Németországba költözésre váró afgánt tartóztattak le a hatóságok Pakisztánban – írja a Die Welt információira hivatkozva a POLITICO.

A letartóztatásokra azután került sor, hogy a Friedrich Merz vezette német kormány gyakorlatilag felfüggesztette a különösen veszélyeztetett afgánok befogadására szolgáló Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan programot.

A program honlapján hetek óta egy figyelmeztetés olvasható, mely szerint „a szövetségi kormány jelenleg vizsgálja, miként hajtható végre a koalíciós szerződés az afganisztáni felvételi programra való tekintettel. E vizsgálat lezárultáig a Németországba való beutazások felfüggesztésre kerülnek.”

A német kormány tehát nem határozott sem a program folytatásáról, sem annak leállításáról – ám a habozás most visszaütött.

Mikor a bevándorláspolitikai irányváltás jegyében a programban érintett afgánok beutazását felfüggesztette a német kormány, mintegy kétezerkétszáz érintett afgán tartózkodott Pakisztánban, többek között LMBTQ-aktivisták. Pakisztán kormánya többször is felszólította a német kormányt arra, hogy ne a légüres térben tartsa, hanem formálisan is állítsa le a programot, s Berlin bele is egyezett, hogy június végéig döntést hoz az ügyben. A döntés azonban nem született meg, így meghozták azt Merzék helyett a pakisztániak:

a rendőrség elkezdte letartóztatni a lejárt vízummal az országban tartózkodó afgánokat, razziákat tartva a német nemzetközi fejlesztéspolitikai ügynökség által fenntartott szálláshelyeken.

A letartóztatottak közül már deportáltak is hazájukba afgánokat.

Az afgánokkal foglalkozó Kabul Luftbrücke nevű segélyszervezet csütörtöki nyilatkozatában jelezte: több tucat Afganisztánba irányuló deportálásról tudnak, és folyamatosan újabb és újabb segítségkérések jutnak el hozzájuk, szerintük mintegy 1700 nőt és gyermeket fenyeget a deportálás.

A német bíróságok döntése szerint egyébként a kormánynak végig kellene vinnie azon 2200 afgán befogadásának folyamatát, akiknek ezt már megígérték.

Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
turulminator2
2025. augusztus 14. 21:16
Ilyen bakit csak egy TENYEZO tud csinalni Orban hiaba twerkel a tik-tokon, senkit nem tartoztatnak le se Pakisztanban, se sehol
Treeoflife
2025. augusztus 14. 21:15
Szerintem nem véletlenül maradt el a döntés. A németek ilyenek.
