Fordulat Németországban: visszafizettetnék a migránsokkal a segélyeket

Két thürüngiai szociáldemokrata politikus azt követeli, hogy segélyek helyett kamat nélküli kölcsönöket adjanak az EU-n kívülről érkező migránsoknak – számolt be a BILD.

Matthias Jendricke, a Nordhausen kerület adminisztrátora a következőt nyilatkozta a Stern magazinnak:

„Bárki, aki az országunkba érkezik anélkül, hogy bármilyen módon hozzájárult volna annak sikeréhez, a szociális támogatást a jövőben csak kamatmentes kölcsön formájában kapja meg.”

Hozzátette: be lehete vezetni, hogyha valaki egy éven belül dolgozni kezd, vagy átmegy a nyelvvizsgán, annak elengedik a hitel felét. Sőt, szerinte a gyerekek sikeres iskolai teljesítményét is lehetne díjazni.

A munkanélküli migránsok kitelepítése

Az SPD tagja nem először nyilatkozott a migrációs reformok szükségességéről. Az Aszad rezsim összeomlás után kijelentette, hogy deportálni kell azokat a szíriai migránsokat, akiknek nincs munkájuk és akiket a német állam tart.

A kerületi adminisztrátor akkor a BILD-nek így nyilatkozott: „Azok, akik nem használták fel a Németországban töltött hosszú éveket az integrációra, most el kell hagyniuk az országot. Ha a helyzet Szíriában valóban megnyugszik és nincs több háború, akkor a szíriai menekültek védett státusza is megszűnik. Ezeknek az embereknek lehetőségük van visszatérni hazájukba.”

Véleménye szerint csak azok a szíriaiak maradhatnak, akik dolgoznak és megkeresik a kenyerüket.

Jendricke menekültügyi kölcsönre vonatkozó ötletét Marko Wolfram, a Saalfeld-Rudolstadt kerületi adminisztrátora is támogatja. A „Stern” magazinban ő is kifejezte támogatását a projekt iránt. Kijelentette, hogy a cél az, hogy a migránsokat motiválják a gyors munkakeresésre. „Ez pozitív ösztönzőt jelentene a gyors integrációra” – érvel Wolfram.

Nyitókép: Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP