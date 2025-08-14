Ft
segély migráció BILD

Fordulat Németországban: visszafizettetnék a migránsokkal a segélyeket

2025. augusztus 14. 13:28

A baloldali politikusok már nem akarják eltartani a segélyeken élő bevándorlókat.

2025. augusztus 14. 13:28
null

Két thürüngiai szociáldemokrata politikus azt követeli, hogy segélyek helyett kamat nélküli kölcsönöket adjanak az EU-n kívülről érkező migránsoknak – számolt be a BILD.

Matthias Jendricke, a Nordhausen kerület adminisztrátora a következőt nyilatkozta a Stern magazinnak: 

„Bárki, aki az országunkba érkezik anélkül, hogy bármilyen módon hozzájárult volna annak sikeréhez, a szociális támogatást a jövőben csak kamatmentes kölcsön formájában kapja meg.”

Hozzátette: be lehete vezetni, hogyha valaki egy éven belül dolgozni kezd, vagy átmegy a nyelvvizsgán, annak elengedik a hitel felét. Sőt, szerinte a gyerekek sikeres iskolai teljesítményét is lehetne díjazni.

A munkanélküli migránsok kitelepítése

Az SPD tagja nem először nyilatkozott a migrációs reformok szükségességéről. Az Aszad rezsim összeomlás után kijelentette, hogy deportálni kell azokat a szíriai migránsokat, akiknek nincs munkájuk és akiket a német állam tart. 

A kerületi adminisztrátor akkor a BILD-nek így nyilatkozott: „Azok, akik nem használták fel a Németországban töltött hosszú éveket az integrációra, most el kell hagyniuk az országot. Ha a helyzet Szíriában valóban megnyugszik és nincs több háború, akkor a szíriai menekültek védett státusza is megszűnik. Ezeknek az embereknek lehetőségük van visszatérni hazájukba.” 

Véleménye szerint csak azok a szíriaiak maradhatnak, akik dolgoznak és megkeresik a kenyerüket.

Jendricke menekültügyi kölcsönre vonatkozó ötletét Marko Wolfram, a Saalfeld-Rudolstadt kerületi adminisztrátora is támogatja. A „Stern” magazinban ő is kifejezte támogatását a projekt iránt. Kijelentette, hogy a cél az, hogy a migránsokat motiválják a gyors munkakeresésre. „Ez pozitív ösztönzőt jelentene a gyors integrációra” – érvel Wolfram.

Nyitókép: Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

salátás
2025. augusztus 14. 14:20
ezeket az idiótákat nyilván eddig őrizték a számláikon és most rohannak visszafizetni kamatostul
sersem
2025. augusztus 14. 14:14
Faszisták. Mi az, hogy arbeit macht frei, nein fiki fiki? De mit szól ehhez a hitközség?
Szerintem
2025. augusztus 14. 14:08
Hogy ezek mennyit vergődnek.... be vannak csinálva az AfD-től. Ez is csak valami újabb fejlesztésű kábítószer lehet, a választók számára.
canadian-deplorable
2025. augusztus 14. 14:00
Haha... ostoba krautok még nem értik, hogy ezek nem migránsok, hanem az országuk új tulajdonosai. A németek feladata csak az lesz, hogy eltartsák őket. Magyarul rabszolga. Nem kellett volna Orbánt cikizni és a magyarokra mindenfélét kiabálni. így jár az, aki a hódítót nem sortűzzel, hanem virággal és sütivel várja. Gyáva népnek nincs hazája.
