Bécs teljes megosztottságban: térképre került a migránsok szegregációja

Bécs már nem a régi: a város lakóinak fele bevándorló hátterű – sötét jövőkép Ausztriában
Elözönlik az idegenek az osztrák fővárost.
Egy új kutatás szerint a migránsok területi elkülönülése Bécsben már utcák és háztömbök szintjén is erőteljesen kirajzolódik.
Bécs társadalmi térképe új megvilágításba került egy friss kutatás nyomán, amelyet az Osztrák Tudományos Akadémia a Bécsi Statisztikai Hivatallal és a Mostly AI céggel közösen végzett – olvasható a Magyar Nemzeten. A mesterséges intelligencia által létrehozott szintetikus adatbázis alapján kimutatták, hogy a migránsok nemcsak kerületi szinten,
hanem akár háztömbönként is elkülönülten élnek.
A német származásúak főként a belső városrészekben koncentrálódnak, míg a török és balkáni hátterű csoportok inkább a külső zónákban – például Ottakringben vagy Favoritenben – laknak.
A tanulmány újszerűsége abban rejlik, hogy nemcsak a városi szintű, hanem a mikroszintű társadalmi különbségeket is vizsgálta.
A kutatók szerint a szegregáció mértékét jelentősen befolyásolja a lakáspiac elérhetősége, a bérleti díjak, valamint az úgynevezett önkéntes szegregáció, amikor a lakók tudatosan választanak a saját közösségükhöz közelebbi lakóhelyet. A török származású lakosok például jellemzően lakótelepi lakásokban élnek, míg az újonnan érkező németek drágább környékeket keresnek.
A különböző migránscsoportok elhelyezkedése jelentős eltéréseket mutat. Az ukrán menekültek gyakran szervezett szállásokon élnek, ami magas fokú szegregációt eredményez. A lengyel származásúak ezzel szemben egyenletesebb eloszlásúak, mivel társadalmilag vegyesebb csoportot alkotnak, és különböző árkategóriájú lakásokat is meg tudnak fizetni. A szegregációs mintázatok kialakulásában
nagy szerepet játszanak az önkormányzati lakások, nonprofit fejlesztések és tulajdonviszonyok is.
A kutatás rámutatott: bár az AI-alapú szintetikus adatok alapvetően tükrözik a hivatalos statisztikákat, helyi szinten jelentős eltérések is tapasztalhatók. A szakértők szerint a jövőben az ingatlanárakat és városszerkezeti jellemzőket is be kellene vonni az elemzésbe, hogy még pontosabb képet kapjanak. Ez nemcsak a várostervezés számára lenne hasznos, hanem hozzájárulhatna a közéleti viták árnyalásához is.
Egy német youtuber őszinte videóban mutatta meg, mi lett a világ állítólagosan legélhetőbb városából.
