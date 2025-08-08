Ft
08. 08.
péntek
Bécs migráció szegregáció

Bécs teljes megosztottságban: térképre került a migránsok szegregációja

2025. augusztus 08. 06:31

Egy új kutatás szerint a migránsok területi elkülönülése Bécsben már utcák és háztömbök szintjén is erőteljesen kirajzolódik.

2025. augusztus 08. 06:31
null

Bécs társadalmi térképe új megvilágításba került egy friss kutatás nyomán, amelyet az Osztrák Tudományos Akadémia a Bécsi Statisztikai Hivatallal és a Mostly AI céggel közösen végzett – olvasható a Magyar Nemzeten. A mesterséges intelligencia által létrehozott szintetikus adatbázis alapján kimutatták, hogy a migránsok nemcsak kerületi szinten, 

hanem akár háztömbönként is elkülönülten élnek.

A német származásúak főként a belső városrészekben koncentrálódnak, míg a török és balkáni hátterű csoportok inkább a külső zónákban – például Ottakringben vagy Favoritenben – laknak.

A tanulmány újszerűsége abban rejlik, hogy nemcsak a városi szintű, hanem a mikroszintű társadalmi különbségeket is vizsgálta.

A kutatók szerint a szegregáció mértékét jelentősen befolyásolja a lakáspiac elérhetősége, a bérleti díjak, valamint az úgynevezett önkéntes szegregáció, amikor a lakók tudatosan választanak a saját közösségükhöz közelebbi lakóhelyet. A török származású lakosok például jellemzően lakótelepi lakásokban élnek, míg az újonnan érkező németek drágább környékeket keresnek.

A különböző migránscsoportok elhelyezkedése jelentős eltéréseket mutat. Az ukrán menekültek gyakran szervezett szállásokon élnek, ami magas fokú szegregációt eredményez. A lengyel származásúak ezzel szemben egyenletesebb eloszlásúak, mivel társadalmilag vegyesebb csoportot alkotnak, és különböző árkategóriájú lakásokat is meg tudnak fizetni. A szegregációs mintázatok kialakulásában 

nagy szerepet játszanak az önkormányzati lakások, nonprofit fejlesztések és tulajdonviszonyok is.

A kutatás rámutatott: bár az AI-alapú szintetikus adatok alapvetően tükrözik a hivatalos statisztikákat, helyi szinten jelentős eltérések is tapasztalhatók. A szakértők szerint a jövőben az ingatlanárakat és városszerkezeti jellemzőket is be kellene vonni az elemzésbe, hogy még pontosabb képet kapjanak. Ez nemcsak a várostervezés számára lenne hasznos, hanem hozzájárulhatna a közéleti viták árnyalásához is. 

Nyitókép: Hasan Tosun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

