Bécs teljes megosztottságban: térképre került a migránsok szegregációja

Bécs társadalmi térképe új megvilágításba került egy friss kutatás nyomán, amelyet az Osztrák Tudományos Akadémia a Bécsi Statisztikai Hivatallal és a Mostly AI céggel közösen végzett. A mesterséges intelligencia által létrehozott szintetikus adatbázis alapján kimutatták, hogy a migránsok nemcsak kerületi szinten,

hanem akár háztömbönként is elkülönülten élnek.

A német származásúak főként a belső városrészekben koncentrálódnak, míg a török és balkáni hátterű csoportok inkább a külső zónákban – például Ottakringben vagy Favoritenben – laknak.

A tanulmány újszerűsége abban rejlik, hogy nemcsak a városi szintű, hanem a mikroszintű társadalmi különbségeket is vizsgálta.

A kutatók szerint a szegregáció mértékét jelentősen befolyásolja a lakáspiac elérhetősége, a bérleti díjak, valamint az úgynevezett önkéntes szegregáció, amikor a lakók tudatosan választanak a saját közösségükhöz közelebbi lakóhelyet. A török származású lakosok például jellemzően lakótelepi lakásokban élnek, míg az újonnan érkező németek drágább környékeket keresnek.