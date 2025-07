„Ez már nem az én Bécsem” – ténfergő migránsok, növekvő erőszak és szivárványszínek mindenütt

Az osztrák főváros sorozatban három esztendőn át vezette a világvárosok élhetőségi rangsorát, amelyet az Economist Intelligence Unit (EIU), a The Economist magazin testvérszervezete állít össze évről évre. Idén ugyan Koppenhága elorozta előle az elsőséget, Bécs nem került le a dobogóról: Zürichhel osztoznak a második helyen.

Hogy mindez mennyire köszönhető a császárváros régi dicsőségének vagy a listát összeállítók vágyvezérelt, a valóságot részben figyelmen kívül hagyó gondolkodásának, nem tudni. Egy biztos: Ausztria fővárosának fénye finoman szólva is kopni látszik,

sok osztrák pedig már azt kérdezi magától, érdemes-e itt élni, és ha igen, milyen áron.

Erről is beszél az a német youtuber, aki több mint félórás videójában mutatja be Bécs, közelebbről a X. kerület mindennapjait. Az utcákon tétlenül ücsörgő vagy kukában turkáló, gyakran németül sem beszélő migránsok, a középületeken és az iskolákon szivárványos zászlók – amúgy is mindent ural a szivárvány –, óriásplakátokon egymáshoz simuló férfiak, szabadságot az anifáknak graffiti, fegyverviselést tiltó tábla – a régi elegancia végleg elveszni látszik.

„A migránsokkal is baj van, de az uralkodó politikával is, ami az ő idejövetelüket lehetővé teszi. Gondoljunk csak bele, ha te fiatal szír vagy, és egy másik állam azt mondjam gyere, várunk tárt karokkal, kapsz pénzt, úgy viselkedsz, ahogy akarsz, akár drogozhatsz is, nagyon megbüntetni sem fognak semmiért, nyilván jönni fogsz” – szögezi le a youtuber osztrák kísérője, egy fiatal férfi.

Hogy mindennek mi lett a következménye, a kisfilmben ismertetett statisztikákból is kiderül:

az osztrák fővárosban ma kicsivel több mint 50 százalék a migrációs hátterű emberek aránya.

A bevándorlók jó része ráadásul nem csupán illegálisan tartózkodik Ausztriában, de képzetlen is. Ezzel összefüggésben drámaian növekszik az erőszakos bűncselekmények száma, 2015, azaz a határok megnyitása óta 25 százalékkal több ilyen esetet regisztráltak.

„Bécs bizonyos területein már egyáltalán nincsenek osztrákok, az idősek meghaltak, az örökösök vagy eladták, vagy kiadták a lakásokat, mert senki nem akar egyes veszélyes városrészekben lakni. Én sem, hiszen nem múlik el hét késes vagy egyéb támadások nélkül” – mondja az FPÖ egy fiatal politikusa.

Szavait az élet is igazolja, amikor előbb a filmezést akarja egy migráns megakadályozni erőszakkal,

majd egy másik bevándorló megfenyeget egy nőt az utcán.

A videó alatt egyetértő kommentek sorakoznak:

„Bécsből származom, és most elköltöztem a városból. Nem bírom tovább ezeket a külföldieket. Nagyon szomorú, ami városunkkal és országunkkal történt. Ez hazaárulás!”

„Kivándorlás, elegem van abból, ami a hazámmal történik.”

„A legélhetőbb város? Bécs 10 éve nem az volt, ami volt.”

„Igen, a 10. kerületben lakom és minden nap félek! Év eleje óta három embert megkéseltek az utcámban! Köszönjük, hogy felhívta erre a közvélemény figyelmét!”



Nyitókép: YouTube