Magyar Péter tanácsadója és mecénása szerint igazságos a Magyarországot károsan érintő uniós reform

Raskó György, a Tisza Párt egyik legfontosabb tanácsadója szerint igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása, miközben ő is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter embere egyetért a gazdákat hátrányosan érintő uniós döntésekkel

A lap cikke szerint Magyar Péter bizalmi embere az ATV Start című műsorában arról beszélt a minap, hogy a következő pénzügyi ciklusban az EU kiegyenlítené a mezőgazdasági támogatások rendszerét, amelyben jelenleg például egy francia gazda közel háromszor annyi földalapú támogatást kap, mint például egy bolgár.

A Magyar Nemzet megjegyzi, mivel hazánk a közép-kelet európai régióban eddig a legmagasabb összeget kapta, Raskó szerint itthon abszolút értékben nem változna a föld alapú uniós támogatások mértéke. Ám a zöldbáró úgy vélte: azzal, hogy a teljes összeg csökkenne, hazánk is megérezné a változást.

Mint ismert, Raskó György nemcsak tanácsaival látja el Magyar Pétert, de pénzeli is a Tisza Pártot. A mezőgazdasági vállalkozó ezt többször beismerte.

Magyar tanácsadója elképesztő kijelentéseket tett

Magyar Péter tanácsadója és a Tisza Párt finanszírozója mostanság több meghökkentő megszólalásával felhívta magára figyelmet. Például kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kanabiszboltokat, de tett háborúpárti kijelentéseket is, amikor úgy fogalmazott: „Ukrajna népe Európához akar tartozni, hősi küzdelme a Gonosz ellen imponáló. Remélem Trump nem gondolja meg magát és ezentúl egyértelműen az ukrán nép mellé áll azzal, hogy segíti őket honvédő háborújukban”.

Ukrajna megérdemli a segítséget, jöjjön az Európától, vagy Amerikából”

– tette hozzá Magyar Péter tanácsadója és mecénása.