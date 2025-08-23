Ft
mezőgazdaság Ukrajna Raskó György Magyar Péter

Magyar Péter tanácsadója és mecénása szerint igazságos a Magyarországot károsan érintő uniós reform

2025. augusztus 23. 16:37

Raskó György rendszeresen botrányos megszólalásaival hívja fel magára a figyelmet. Magyar Péter tanácsadója szerint igazságos a gazdák számára hátrányos uniós támogatási rendszer.

2025. augusztus 23. 16:37
null

Raskó György, a Tisza Párt egyik legfontosabb tanácsadója szerint igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása, miközben ő is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás – írja a Magyar Nemzet.

Magyar
Magyar Péter embere egyetért a gazdákat hátrányosan érintő uniós döntésekkel

A lap cikke szerint Magyar Péter bizalmi embere az ATV Start című műsorában arról beszélt a minap, hogy a következő pénzügyi ciklusban az EU kiegyenlítené a mezőgazdasági támogatások rendszerét, amelyben jelenleg például egy francia gazda közel háromszor annyi földalapú támogatást kap, mint például egy bolgár.

A Magyar Nemzet megjegyzi, mivel hazánk a közép-kelet európai régióban eddig a legmagasabb összeget kapta, Raskó szerint itthon abszolút értékben nem változna a föld alapú uniós támogatások mértéke. Ám a zöldbáró úgy vélte: azzal, hogy a teljes összeg csökkenne, hazánk is megérezné a változást.

Mint ismert, Raskó György nemcsak tanácsaival látja el Magyar Pétert, de pénzeli is a Tisza Pártot. A mezőgazdasági vállalkozó ezt többször beismerte.

Magyar tanácsadója elképesztő kijelentéseket tett

Magyar Péter tanácsadója és a Tisza Párt finanszírozója mostanság több meghökkentő megszólalásával felhívta magára figyelmet. Például kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kanabiszboltokat, de tett háborúpárti kijelentéseket is, amikor úgy fogalmazott: „Ukrajna népe Európához akar tartozni, hősi küzdelme a Gonosz ellen imponáló. Remélem Trump nem gondolja meg magát és ezentúl egyértelműen az ukrán nép mellé áll azzal, hogy segíti őket honvédő háborújukban”.

Ukrajna megérdemli a segítséget, jöjjön az Európától, vagy Amerikából”

– tette hozzá Magyar Péter tanácsadója és mecénása.

Az agrárvállalkozóra akkor figyeltek fel sokan, amikor tavaly, egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.

Ám Raskó azelőtt sem volt ismeretlen szereplő a közéletben, hiszen korábban a Momentumot és Márki-Zay Pétert segítette.

A hirado.hu egy korábbi cikke szerint például

Raskó György a rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön.

De az agrármérnök korábban Medgyessy Péter tanácsadója is volt, valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője.

vamonos-3
2025. augusztus 23. 17:16
Teljesen mind1 hogy igazsagos vagy nem, ha Orban nem tesz ellene semmit Ez olcso duma, sot ingyenes A TENY az hogy a megegyezes utan a dollar gyengult, a forint - euro meg erosodott
Válasz erre
1
0
esvany-0
2025. augusztus 23. 17:11
Raskó azt mond, amit akar, legfeljebb kiröhögik. De Magyar Péter elvileg azért kapja a fizetését. hogy a MAGYAR ÉRDEKEKET képviselje Brüsszelben. Tehát nem az a feladata, hogy a brüsszeli hazug lózungokat itthon sulykolja...
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. augusztus 23. 16:58
Raskó már Riskának képzelhetné magát...DDD
Válasz erre
1
0
kulakman
2025. augusztus 23. 16:57
Öngyilkos politikát visz az egész uniós bagázs, de britannia is , de én nyertes leszek , mert marhákat tartok és a muzulmán betolakodókat én fogom etetni!
Válasz erre
4
0
