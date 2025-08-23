Márki-Zay Péter ismét esküt tett a Tisza-vezérnek – még szobrot is állítana neki (VIDEÓ)

Magyar Péter Márki-Zay útjára lépett: itt vannak a kínos elszólásaik
A Tisza Párt elnöke azokat sértegeti, akiktől bizalmat kérne.
„Ha valaki 2026-ban bennünket ehhez a szabadsághoz, jóléthez visszavezet, megérdemli majd, hogy a kései utódok szobrot állítsanak neki” – jelentette ki ünnepi beszédében a polgármester.
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere hozta a formáját: augusztus 20-ai beszédében meglepő kijelentést tett.
Az ellenzéki összefogás egykori miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott a Csongrád vármegyei városban, Szent István király szobra előtt, hogy „aki ezt a nemzetet a nyugati, keresztény kultúrához, a jóléthez és a szabadsághoz vezeti, annak igenis szobrot fog állítani a hálás utókor”.
Majd azzal folytatta,
ha valaki bennünket 2026-ban ehhez a szabadsághoz, jóléthez visszavezet (...) az is megérdemli majd, hogy a kései utódok szobrot állítsanak neki”
– utalt vélhetően Magyar Péterre, a Tisza Párt vezetőjére Márki-Zay.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt elnöke azokat sértegeti, akiktől bizalmat kérne.
Mint ismert, Hódmezővásárhely első embere nem először fejezte ki mély szimpátiáját az ellenzéki politikus irányába. Emlékezetes, hogy már hónapokkal Magyar feltűnése után kereste a vele való kapcsolatfelvétel lehetőségét.
Az idézett részek az alábbi videóban hangzanak el:
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala