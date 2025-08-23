Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
utód Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely szabadság eskü Magyar Péter Szent István szobor beszéd

Márki-Zay Péter ismét esküt tett a Tisza-vezérnek – még szobrot is állítana neki (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 16:17

„Ha valaki 2026-ban bennünket ehhez a szabadsághoz, jóléthez visszavezet, megérdemli majd, hogy a kései utódok szobrot állítsanak neki” – jelentette ki ünnepi beszédében a polgármester.

2025. augusztus 23. 16:17
null

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere hozta a formáját: augusztus 20-ai beszédében meglepő kijelentést tett.

Az ellenzéki összefogás egykori miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott a Csongrád vármegyei városban, Szent István király szobra előtt, hogy „aki ezt a nemzetet a nyugati, keresztény kultúrához, a jóléthez és a szabadsághoz vezeti, annak igenis szobrot fog állítani a hálás utókor”.

Majd azzal folytatta,

ha valaki bennünket 2026-ban ehhez a szabadsághoz, jóléthez visszavezet (...) az is megérdemli majd, hogy a kései utódok szobrot állítsanak neki” 

– utalt vélhetően Magyar Péterre, a Tisza Párt vezetőjére Márki-Zay.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert, Hódmezővásárhely első embere nem először fejezte ki mély szimpátiáját az ellenzéki politikus irányába. Emlékezetes, hogy már hónapokkal Magyar feltűnése után kereste a vele való kapcsolatfelvétel lehetőségét.

Az idézett részek az alábbi videóban hangzanak el:

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. augusztus 23. 17:15
TUDOM, HOVÁ KELL FELÁLLÍTANI A SZOBROT! Hódmezővásárhelyen, a szaró Lenin szobor helyén! Magyarázat a fiatalabbaknak: Hódmezővásárhelyen állt Magyarország legkülönlegesebb Lenin szobra, jobban mondva ült. Úgy nézett ki, mintha egy wc-n dolgát végezné. Jellemző, senki nem merte kimonda ni a tényt, de egymás között mindenki a szaró Leninnek nevezte... kozterkep.hu/8140/lenin index.hu/mindekozben/poszt/2019/11/02/szaro_lenin_szobra_otven_eve_mar_nagyban_keszult/ /mandiner.blog.hu/2009/11/28/a_szaro_lenin_szelleme Irodalom: (érdemes megnézni).
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. augusztus 23. 17:10
Nyugati is, keresztény is, ez ma már oximoron.
Válasz erre
2
0
Medici
2025. augusztus 23. 17:10
"aki ezt a nemzetet a nyugati, keresztény kultúrához, a jóléthez és a szabadsághoz vezeti, annak igenis szobrot fog állítani a hálás utókor”. Nem lesz rá idő idióta! Mert annak fognak szobrot állítani, aki ennek a "Nemzetvezetőnek" a csizmáját időben elfűrészeli. Előbb mint anno a Sztálinét.
Válasz erre
1
0
letsgobrandon-2
2025. augusztus 23. 17:09
nézd már meg hogy néz ki a nyugati"keresztény" kultúrád te nagyonhülye
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!