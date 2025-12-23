Ft
erasmus tisza párt hankó balázs egyetem európai bizottság

A Tisza Párt a magyar hallgatók érdekei ellen lép fel

2025. december 23. 19:33

Hankó Balázs „lopakodó, sunyi hatáskörelvonásnak” nevezte az Európai Bizottság túlterjeszkedését.

2025. december 23. 19:33
null

Hankó Balázs szerint a Tisza Párt és a brüsszeli intézmények összehangoltan lépnek fel a magyar egyetemek és hallgatók ellen. A kulturális és innovációs miniszter erről a magyar egyetemek Erasmus-kizárásával kapcsolatos per, valamint a Pannónia-program körüli viták kapcsán beszélt a Magyar Nemzetnek.

A tárcavezető felidézte: hat magyar egyetem – a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem – perének tárgyalása idén szeptemberben, két és fél év után zajlott le. 

A bírósági eljárás során egyértelművé vált, hogy az Erasmus-programból való kizárás jogtalan volt. 

Az Európai Bizottság korábban azt állította, hogy az egyetemek politikai alapon döntenek a hozzáférésről, amit a magyar rektorok határozottan visszautasítottak. Hankó szerint az EB képviselőinek tisztességtelen állításai miatt még a bírók is kivonultak a tárgyalásról.

A miniszter a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: politikai boszorkányüldözés zajlik, hiszen az egyetemek megújulásáról autonóm testületeik, a szenátusok döntöttek. Véleménye szerint az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt Manfred Weber irányításával koalícióban támadja a magyar felsőoktatást. Ebben a folyamatban – mint mondta – 

a Néppárt tagjaként a Tisza Párt is részt vesz.

A Pannónia-program ellehetetlenítésére tett kísérlet

Hankó Balázs a portálnak azt is ismertette, hogy a per során két alapvető kérdés merült fel: történt-e előzetes hatásvizsgálat, illetve megkeresték-e az érintett egyetemeket. Az Európai Bizottság mindkettőre nemmel válaszolt. Ezt követően azzal érveltek, hogy politikusok ülnek a kuratóriumokban, amire a tárgyalást vezető svéd bíró rámutatott: saját hazájában is hasonló a gyakorlat, 

Ausztriában pedig az állami intézmények testületeiben minden második tag kormányzati delegált.

Hankó szerint a bírósági ítélet várhatóan csak az áprilisi választások után születik meg. Eközben a Tisza Párt olyan módosító indítványt nyújtott be az Erasmus költségvetéséhez, amelynek célja, hogy a magyar Pannónia-programra is kiterjedjenek az uniós szankciók. A miniszter a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: a Pannónia-program sikeres, idén decemberig több mint 11 300 hallgató vett részt benne, ami időarányosan az Erasmus részvételi adatainak több mint duplája.

A tárcavezető élesen bírálta a magyarországi baloldali ellenzéket, kijelentve: szerinte nem az ellenzéki pártoknak vannak brüsszeli képviselőik, hanem Brüsszelnek vannak képviselői a magyar ellenzékben. Úgy vélte, ezek a szereplők következetesen a brüsszeli álláspontot képviselik Magyarországon, ezért támogatják az egyetemek kizárását és a Pannónia-program szűkítését.

„Lopakodó, sunyi hatáskörelvonás”

Hankó Balázs szerint a Pannónia-program elleni fellépés beleillik az Európai Bizottság hatásköri túlterjeszkedésébe. Kiemelte: a felsőoktatás, a kutatáspolitika, a családpolitika és a gyermekvédelem nemzeti hatáskör, mégis rendszeresen uniós beavatkozási kísérletek történnek. A miniszter ezt „lopakodó, sunyi hatáskörelvonásnak” nevezte, és úgy fogalmazott: 

nem Magyarországgal szemben kellene jogállamisági eljárást folytatni, hanem az Európai Bizottság sérti meg az európai jogot.

Erasmus helyett Európán kívüli hallgatók

A miniszter beszámolt a portálnak arról is, hogy az EB a következő felsőoktatási és Erasmus-stratégiában nem a magyar hallgatók kizárásának rendezését tette első helyre, hanem azt, hogy 350 ezer Európán kívüli – jellemzően afrikai – diák kapjon hozzáférést a programhoz, és a hallgatói mobilitás érje el a 23 százalékot. Emellett a Bizottság el akarta vonni a nemzeti irodák hatásköreit és központosítani akarta a források elosztását.

Hankó szerint Magyarország ezt a stratégiát megvétózta a magyar egyetemisták érdekében, amit a Magyar Rektori Konferencia is támogatott. Ennek eredményeként a kötelező kvóták és a centralizációs tervek lekerültek a napirendről.

A miniszter hangsúlyozta: a magyar egyetemeket nem sikerült elszigetelni. 

A Pannónia-program révén hallgatók tanultak többek között az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Japánban és Kínában, összesen 27 millió kilométert utazva és 47 ezer kreditet szerezve. A HU-rizont program második ciklusában 23 új kutatási projekt indult, amelyekben a magyar egyetemek vezető szerepet töltenek be olyan világszínvonalú intézményekkel együttműködve, mint a Harvard, a Yale, a Johns Hopkins vagy a University College London.

Hankó Balázs szerint mindez bizonyítja: az Európai Bizottság döntései ellenére a magyar felsőoktatás és kutatás nemzetközi szinten is versenyképes maradt, és továbbra is meghatározó szereplője a globális tudományos együttműködéseknek.

Nyitókép: Ficsor Márton /Mandiner

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandoppi25
2025. december 23. 21:37
Jó, jó...de először az egyetemi oktatók bérét kellene rendezni. Magyarország vezető egyetemén egy több nyelvvizsgával és doktori fokozattal rendelkező adjunktus rendszeres havi jövedelme jelenleg kb. BRUTTÓ 570.000 Ft. Ez elég megalázó. Nehéz így minőségi felsőfokú oktatást garantálni.
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2025. december 23. 21:29
Egy Tiszaszara javaslat azt célozza, hogy"...magyar Pannónia-programra is kiterjedjenek az uniós szankciók... Ez a Poloska Próféta már teljesen meghülyült? Úgy akar választást nyerni, hogy a országa ellen javasol még több szankciót? Ezt már megpróbálták más pártok is, pl. a DeKa meg a Nyomentum. Aztán persze végül is kipukkadt mind a kettő, mint a felfújt lufi. Pedig azoknak is mekkora pofájuk volt!
Válasz erre
1
0
In_memoriam_fleto
2025. december 23. 21:13
Ha nyer a Tisza, lesz Erasmus, ezért kell rájul szavazni. Ez ilyen egyszerű.
Válasz erre
0
1
mivivi
2025. december 23. 20:22
CSAK A BÉKE CSAK A FIDESZ!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!