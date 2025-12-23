A Tisza Párt a magyar hallgatók érdekei ellen lép fel

Hankó Balázs szerint a Tisza Párt és a brüsszeli intézmények összehangoltan lépnek fel a magyar egyetemek és hallgatók ellen. A kulturális és innovációs miniszter erről a magyar egyetemek Erasmus-kizárásával kapcsolatos per, valamint a Pannónia-program körüli viták kapcsán beszélt a Magyar Nemzetnek.

A tárcavezető felidézte: hat magyar egyetem – a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem – perének tárgyalása idén szeptemberben, két és fél év után zajlott le.