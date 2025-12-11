„A magyar tudomány Aranycsapatát építjük” – Hankó Balázs a Mandinernek

Milyen eszközei vannak a harchoz Brüsszelben és Strasbourgban?

Legutóbb például megvétóztam a felsőoktatási stratégiát, nem is fogadták el. Előre szóltam: lehet új stratégia, csak az első pontja az legyen, hogy a magyar egyetemistákat visszateszik az Erasmusba! Utána beszélhetünk a többiről. Nem tették bele, azt viszont igen, hogy 23 százalékos nemzetköziesítési arány kell, meg hogy 350 ezer Európán kívüli egyetemistának kell Erasmust adni.

Brüsszel az Erasmust is a lopakodó hatáskörelvonásra akarja felhasználni.

Legutóbb az volt a tervük, hogy a nemzeti Erasmus-irodák vezetőit Brüsszelből nevezzék ki, továbbá el akarták vonni a pénzeket, hogy központilag oszthassák el, és a szakmai programot is Brüsszelben akarták meghatározni. Ez egy csomó országban kiverte a biztosítékot, sikerült is egy erős koalíciót szervezni ellene. Bízom benne, hogy az országok a magyar egyetemisták érdekében is fel fognak szólalni. A magam részéről nemrég Strasbourgban elmondtam egy Erasmus-konferencián, hogy jogsértő az, amit Brüsszel tesz. Ezt a hat egyetem perében, ami szeptemberben két és fél év után tárgyalásra került, az Európai Bíróság is egyértelművé tette, amikor feltette a kérdést: hogyan lehetséges az, hogy előzetes hatástanulmány és az érdekeltek megkérdezése nélkül történik kizárás?

Mostanság járja az ország egyetemeit, hogy hallgatók kérdéseire válaszoljon. Nem is maradt visszhang nélkül a fellépése, ugyanis kemény szócsatákat is vív olykor.

Épp tegnap a BGE-en volt egy 30-40 perces vitám egy ottani diákkal. Természetesen mindenhol kapok kritikus kérdéseket, de ez helyes is. A fiataloknak az a dolga, hogy kritikusak legyenek, kérdéseket tegyenek fel és tudjanak velünk vitázni, persze úgy, hogy az alapvető tiszteletet megadjuk egymásnak.

Tegnap azt a vádat kaptam, hogy privatizáljuk az egyetemeket. Mondom, itt vagyunk a BGE új könyvtár épületében, ez 6,4 milliárd forintból újult meg, és a diákoknak „privatizáltuk”.

A diákok a tulajdonosok, odaadtuk ugyanis az egyetemeknek az épületeket. De az a vád is feljött, hogy ellopják a pénzt. Erre csak annyit mondanék, hogy a BGE a tavalyi évben 8 milliárdos eredményt hozott. Állami fenntartásban olyanról nem is beszélhetnénk, hogy egy egyetem gazdasági értelemben eredményt hoz. A BGE ebből a 8 milliárd forintjából, illetve az előző évek eredményeiből vett két új épületet, így 50 ezer négyzetméterrel fogja bővíteni a campusát. Aztán az a brüsszeli narratíva is feljött, hogy azért vagyunk kizárva az Erasmusból és a Horizont Európa programból, mert politikusok ülnek az egyetemeket fenntartó alapítványokban. Tizenhárom politikusról van szó a százöt tag közül, akik mind le is mondtak. Közben a szomszédos Ausztriában minden második embert a kormányzat ültet be a fenntartókba. Azt sem értem, hogyan gondolhatja azt valaki, hogy az Erasmus- és a Horizont-forrásokat ellopják a modellváltott egyetemeken, hiszen ezek közvetlenül a diákokhoz és a kutatókhoz mennének. Hiszen ezek úgynevezett direkt uniós támogatások, amelyek a Nemzeti Irodán keresztül jutnak el az egyetemekhez, diákokhoz. Az alapítványoknak, egyetemi vezetőknek ehhez nincs köze. Ez azt jelenti, hogy Brüsszel szerint ezeket a forrásokat a diákok és a kutatók lopják el? Abszurd.

Említettek olyan témákat, javaslatokat a diákok, amiket érdemes megfontolnia a kormánynak?

Természetesen, kifejezetten termékenyek ezek a beszélgetések, viták. Élvezem is ezeket a helyzeteket. Azért mégiscsak egy egyetemi professzor vagyok, aki a Semmelweis Egyetemen oktat, úgy érzem, otthonosan mozgok ebben a világban. Beszéltünk az ösztöndíjak rendszeréről, amihez hozzá kell nyúlnunk, de szó volt a diákváros kérdéséről is, amiben előre kell lépnünk. Azt is megvitattuk, hogyan lehetne gyakorlatiasabbá tenni az egyetemeket. Kapok nagyon jó ötleteket is, a diákhitel biztosítást például, vagy a mentális egészséggel hogyan kellene jobban foglalkozni az egyetemeken. Máskor egészen konkrét ügyekre hívják fel a figyelmem, például volt, hogy egy feladat beragadt és az érintett diák figyelmeztetett erre engem. Másnap reggel az volt az első dolgom, hogy utánajárjak és megoldjam. Mindent összevéve

rengeteg ötletet kapok, amiket be tudok építeni a 2030-as stratégiába.

Térjünk át a HUN-REN-re. Ott mi történt mostanság?

November 24-e a 21. századi magyar tudomány és innováció ünnepe. Aznap a Magyar Kutatási Hálózat új irányító testülete, valamint a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is megtartotta alakuló ülését. A kutatási hálózat megújítására maguk a kutatók tettek javaslatot, a kormány pedig melléjük állt és pluszforrást biztosított rá. Volt azonban ebben a történetben is egy „Tisza-sziget”. Annak nevezem ugyanis az Akadémiai Dolgozók Fórumát, akik itthon és Brüsszelben egyaránt igyekeztek megfúrni a folyamatot. Ami a HUN-REN-t illeti, a következő években lépésenként 47 milliárdról 98 milliárdra nő a finanszírozása, amiért cserébe természetesen teljesítményt várunk el. 18 milliárdot fordíthattak bérfejlesztésre, minimum 800 ezer forint felett van így már az alapbérük. Nem úgy, mint amit a Magyar Tudományos Akadémia állít 300-350 ezer forinttal.

Mit fog csinálni a Krausz Ferenc vezette alapítvány?

Nemcsak Krausz Ferenc vesz részt benne, hanem a volt akadémiai elnök és Ábel-díjas matematikus Lovász László, valamint három külföldi Nobel-díjas is. Azaz egy olyan alapítványi struktúrát, amit az Európai Bizottság politikai okból kizár a támogatásokból, 5 Nobel díjas tudós vezet. Érdeklődve várjuk, hogyan bírálják majd el az Alapítvány pályázatait Brüsszelben.

Az elkövetkezendő években 75 kiváló tudományos kutatócsoportot fognak Magyarországra hozni, amelyek az egyetemekkel és a kutatói hálózattal egyaránt kapcsolatban lesznek. Azt várjuk, hogy 15 ezer tehetséget karolnak föl természettudományokban, és hogy évi 4-6 olyan új és innovatív termék jelenik meg, amely a magyar gazdasági szereplőkhöz kötődik.

Focis hasonlattal élve: a magyar tudomány Aranycsapatát építjük. Az a cél, hogy 2030-ra a 10 leginnovatívabb ország egyike legyünk Európában.

Nemrég magyar egyeteme lett Kárpátaljának, nem sokkal később pedig nagy vihart kavart, hogy az intézmény magyar hallgatóit akarták kényszerrel besorozni. Ki fog ott tanulni, ha a magyar srácok inkább átjönnek a határon attól tartva, hogy elviszik őket a darálóba?

Nagyon fontos előrelépés, hogy

az eddigi magyar főiskola idén októberben egyetemmé vált. Nem csak magyar nyelvű, hanem magyar szívű, magyar lelkű, magyar gondolkodású egyetemmé.

Mert az egyetem küldetése szerintünk – ellentétben a brüsszeliekkel, akik az egyetemet az önmegvalósítás eszközének gondolják – az, hogy a rábízott közösséget, azaz a nemzetét szolgálja.

Az Egyetem és a fenntartó alapítvány egyszerre van jelen a legkisebbek nevelésében a Tulipán tanodával, a szakképzésben és a líceumokban. Mindenhol magyar szívvel. Ezt mind mi magyarok finanszírozzuk.

Az orosz-ukrán háború magyar áldozatainak száma mára 83, folyamatosak a kényszersorozások. November 4-én négy egyetemistát akartak elvinni katonának és tartottak fogva egy ideig. A rektor közbenjárásának volt köszönhető, hogy hosszas huzavona után kiengedték őket. Majd pedig ezek után a rektort vették górcső alá és neki nem akarták megadni a mentességet. Mindez egy olyan államban, amelyet egyesek be akarnak húzni az Európai Unióba, az oda érkező uniós pénzek pedig a halált és a korrupciót szolgálják. Ezért kell kiállnunk a magyar közösség és a béke mellett, továbbá a magyar gazdasági érdekek mellett, ami azt jelenti, hogy magyar pénzt nem vihetnek a háborúba. És ezért is fontos, hogy ez a háború minél előbb véget érjen. Addig is viszont azon dolgozunk, hogy a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemnek legyen magyarországi képzőhelye, így amikor majd végre béke lesz, könnyebben vissza tudnak térni a fiatalok Kárpátaljára.

Fotó: Mandiner / Ficsor Márton

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton