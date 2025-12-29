A britek már előre jelzik: továbbra sincs áttörés, messze még a béke

Ez Moszkva egyik fő követelése, amelyet Washington is támogatni látszik. Az, hogy Zelenszkij ezt eddig nem fogadta el – legalábbis nyíltan –, Kijev szempontjából a csatorna szerint pozitívum, ugyanakkor az ukrán elnök azzal, hogy egy esetleges népszavazás lehetőségét is felvetette, nem zárta ki teljesen a területi engedmények gondolatát.

Hasonlóan bizonytalan a biztonsági garanciák kérdése. Zelenszkij azt állítja, hogy ezekről „százszázalékos” egyetértés született az Egyesült Államokkal, ám nem derült ki, pontosan milyen garanciákról van szó, és azok elegendőek lennének-e egy újabb orosz támadás elrettentésére.

A BBC hangsúlyozza: még ha Trump és Zelenszkij meg is állapodott volna bizonyos pontokban, nincs ok feltételezni, hogy Oroszország elfogadná azokat. Moszkva már a tárgyalások előtt elutasította a tűzszünet és egy nemzetközi békefenntartó erő Ukrajnába telepítésének ötletét. Ez felveti a kérdést, hogyan reagálna Trump, ha Oroszország visszautasítaná az általa közvetített megállapodást. Eddig inkább Zelenszkij volt kitéve az amerikai elnök nyomásának és kritikáinak, miközben Trump továbbra is pozitívan nyilatkozik Vlagyimir Putyinról.