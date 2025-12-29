A britek már előre jelzik: továbbra sincs áttörés, messze még a béke

Így fest jelenleg az ukrajnai béketerv
A legnagyobb kérdést továbbra sem sikerült rendezni.
A BBC arra figyelmeztet, hogy a lényegi kérdésekben továbbra sincs áttörés Oroszország és Ukrajna között.
Több mint két és fél órán át tárgyalt egymással Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, ami önmagában is figyelemre méltó fejlemény: a két elnök korábban soha nem töltött ennyi időt közvetlen egyeztetéssel, mint Floridában – írja a BBC. A megbeszélés után mindketten kifejezetten optimista hangot ütöttek meg: Trump „remek találkozóról”, Zelenszkij pedig „nagyon jó megbeszélésről” és „minden témára kiterjedő tárgyalásról” beszélt.
A BBC elemzése szerint azonban a kedvező hangvétel mögött ezúttal sem látható valódi előrelépés.
Nem született nyilvános válasz arra az alapvető kérdésre, hogy Ukrajnának fel kell-e adnia területeket a béke érdekében.
Ez Moszkva egyik fő követelése, amelyet Washington is támogatni látszik. Az, hogy Zelenszkij ezt eddig nem fogadta el – legalábbis nyíltan –, Kijev szempontjából a csatorna szerint pozitívum, ugyanakkor az ukrán elnök azzal, hogy egy esetleges népszavazás lehetőségét is felvetette, nem zárta ki teljesen a területi engedmények gondolatát.
Hasonlóan bizonytalan a biztonsági garanciák kérdése. Zelenszkij azt állítja, hogy ezekről „százszázalékos” egyetértés született az Egyesült Államokkal, ám nem derült ki, pontosan milyen garanciákról van szó, és azok elegendőek lennének-e egy újabb orosz támadás elrettentésére.
A BBC hangsúlyozza: még ha Trump és Zelenszkij meg is állapodott volna bizonyos pontokban, nincs ok feltételezni, hogy Oroszország elfogadná azokat. Moszkva már a tárgyalások előtt elutasította a tűzszünet és egy nemzetközi békefenntartó erő Ukrajnába telepítésének ötletét. Ez felveti a kérdést, hogyan reagálna Trump, ha Oroszország visszautasítaná az általa közvetített megállapodást. Eddig inkább Zelenszkij volt kitéve az amerikai elnök nyomásának és kritikáinak, miközben Trump továbbra is pozitívan nyilatkozik Vlagyimir Putyinról.
Közös sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
