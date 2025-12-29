Ft
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
béke Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

A britek már előre jelzik: továbbra sincs áttörés, messze még a béke

2025. december 29. 10:35

A BBC arra figyelmeztet, hogy a lényegi kérdésekben továbbra sincs áttörés Oroszország és Ukrajna között.

2025. december 29. 10:35
null

Több mint két és fél órán át tárgyalt egymással Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, ami önmagában is figyelemre méltó fejlemény: a két elnök korábban soha nem töltött ennyi időt közvetlen egyeztetéssel, mint Floridában – írja a BBC. A megbeszélés után mindketten kifejezetten optimista hangot ütöttek meg: Trump „remek találkozóról”, Zelenszkij pedig „nagyon jó megbeszélésről” és „minden témára kiterjedő tárgyalásról” beszélt.

A BBC elemzése szerint azonban a kedvező hangvétel mögött ezúttal sem látható valódi előrelépés.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem született nyilvános válasz arra az alapvető kérdésre, hogy Ukrajnának fel kell-e adnia területeket a béke érdekében.

Ez Moszkva egyik fő követelése, amelyet Washington is támogatni látszik. Az, hogy Zelenszkij ezt eddig nem fogadta el – legalábbis nyíltan –, Kijev szempontjából a csatorna szerint pozitívum, ugyanakkor az ukrán elnök azzal, hogy egy esetleges népszavazás lehetőségét is felvetette, nem zárta ki teljesen a területi engedmények gondolatát.

Hasonlóan bizonytalan a biztonsági garanciák kérdése. Zelenszkij azt állítja, hogy ezekről „százszázalékos” egyetértés született az Egyesült Államokkal, ám nem derült ki, pontosan milyen garanciákról van szó, és azok elegendőek lennének-e egy újabb orosz támadás elrettentésére.

A BBC hangsúlyozza: még ha Trump és Zelenszkij meg is állapodott volna bizonyos pontokban, nincs ok feltételezni, hogy Oroszország elfogadná azokat. Moszkva már a tárgyalások előtt elutasította a tűzszünet és egy nemzetközi békefenntartó erő Ukrajnába telepítésének ötletét. Ez felveti a kérdést, hogyan reagálna Trump, ha Oroszország visszautasítaná az általa közvetített megállapodást. Eddig inkább Zelenszkij volt kitéve az amerikai elnök nyomásának és kritikáinak, miközben Trump továbbra is pozitívan nyilatkozik Vlagyimir Putyinról.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Jim WATSON / AFP

Gubbio
2025. december 29. 11:53
Majd ha Putyin kapitulál, Starmerék elégedettek lesznek.
egonsamu-2
2025. december 29. 11:44
A briteket és az EU "höseit" ki kell hagyni a dologból, ha békét akarunk. Kócos Boris 2022-ben már rávette drogzselét az emberirtásra. Most pedig Starmer elvtárs teszi ugyanazt... Merz és Micron semmit sem számítanak, mert nincs népük aki támogatná öket. Ursula dito. Szemükbe kell röhögni és Ukrajnát feloszlatni.
martens
2025. december 29. 11:34
Ukrajnának annyi.
sanya55-2
2025. december 29. 11:28
Még Odessza sehol, ehhez nem kellett angol tudós agyvelő
