Fontos dátumra hívta fel a figyelmet a miniszter: „Álljunk ki a hat hős egyetem mellett!” (VIDEÓ)

Hankó kifejtette: az összeférhetetlenségre vonatkozó bizottsági javaslatokat az Országgyűlés törvénybe iktatta, és az Európai Bizottságnak még az sem volt elég. Újabb és újabb követelések jönnek: mint mondta, most a rektorokkal kapcsolatban akarnak összeférhetetlenségi szabályokat – az egyetemi autonómia nevében akarják kizárni a kuratóriumokból a rektorokat és az egyetem képviselőit.

Mindezt pedig az egyetemi autonómiával indokolják.

Hankó szerint azonban a magyar egyetemek vezetőit soha sem hallgatták meg. „Egy ügyet sem tudnak említeni, ami az autonómiát sértette volna. Minden előzetes hatásvizsgálat nélkül tették és teszik ezt. Egyértelmű a politikai motiváció” – szögezte le a miniszter. Hozzátette: még a hat magyar egyetem Európai Bizottsággal szembeni perét is el akarják húzni.

Politikai áldozatok

„Két és fél év után – most szeptemberben – az első tárgyalás és az ítélet várat magára. Az Európai Bizottság és hazai pártfogoltjaik – vagyis pontosabban hazai foglyaik – jog és autonómia meghatározásába ez is belefér. Nemzeti hatáskört akarnak átírni. Egyetemek autonóm döntéseivel mennek szembe. Amit írásba adnak, utána nem tartják be” – magyarázta a miniszter.