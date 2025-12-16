Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hankó balázs erasmus + egyetem európai bizottság

Fontos dátumra hívta fel a figyelmet a miniszter: „Álljunk ki a hat hős egyetem mellett!” (VIDEÓ)

2025. december 16. 22:38

Ma van három éve, hogy jogtalanul kizárták a magyar hallgatókat és kutatókat az Erasmus+ és Horizon programokból.

2025. december 16. 22:38
null

Hankó Balázs a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett, hogy ma három éve, 2022. december 15-én zárták ki jogtalanul a magyar hallgatókat és kutatókat az Erasmus+ és Horizon programokból, és a magyar tudományos élet „karanténosításának kísérlete azóta is töretlen”.

Az Európai Bizottság pontosan három évvel ezelőtt politikai bosszútól vezérelve zárta ki jogtalanul a magyar egyetemistákat és kutatókat az alapvető uniós jogokból – az Erasmusban és a Horizonban való részvételtől. Mivel a mai napig sokan szándékosan politikai célból tévesztik meg a magyar közvéleményt, ideje újra és újra tényszerűen elmondani, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé

Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé
Tovább a cikkhezchevron

hogy ehhez semmi joga nem volt az Európai Bizottságnak, mivel a felsőoktatás nemzeti hatáskör” 

– fogalmazott posztjában.

Újabb követelések

Hankó Balázs emlékeztetett: ráadásul az egyetemek maguk kezdeményezték a változást, hiszen a szenátusi tagok 87%-a szavazott a változás mellett, így mindazoknak, akiknek ezzel vitája van, az egyetemek autonóm testületeivel van vitája. 

Mi több, 2022 őszén, a kizárás előtt a magyar kormány szó szerint minden jogszabály-módosítást végrehajtott, amit a Bizottság írásban közölt. Mi több, a jogtalan kizárást követően két hónappal 13 politikus a 105 kuratóriumi tag közül azonnal lemondott. Más uniós országban – itt a szomszédos Ausztriában – 

az is belefér, hogy egyes egyetemi fenntartó testületekben minden második tag a kormány képviselője legyen” 

– mondta a videóban.

Hankó kifejtette: az összeférhetetlenségre vonatkozó bizottsági javaslatokat az Országgyűlés törvénybe iktatta, és az Európai Bizottságnak még az sem volt elég. Újabb és újabb követelések jönnek: mint mondta, most a rektorokkal kapcsolatban akarnak összeférhetetlenségi szabályokat – az egyetemi autonómia nevében akarják kizárni a kuratóriumokból a rektorokat és az egyetem képviselőit. 

Mindezt pedig az egyetemi autonómiával indokolják.

Hankó szerint azonban a magyar egyetemek vezetőit soha sem hallgatták meg. „Egy ügyet sem tudnak említeni, ami az autonómiát sértette volna. Minden előzetes hatásvizsgálat nélkül tették és teszik ezt. Egyértelmű a politikai motiváció” – szögezte le a miniszter. Hozzátette: még a hat magyar egyetem Európai Bizottsággal szembeni perét is el akarják húzni.

Politikai áldozatok

Két és fél év után – most szeptemberben – az első tárgyalás és az ítélet várat magára. Az Európai Bizottság és hazai pártfogoltjaik – vagyis pontosabban hazai foglyaik – jog és autonómia meghatározásába ez is belefér. Nemzeti hatáskört akarnak átírni. Egyetemek autonóm döntéseivel mennek szembe. Amit írásba adnak, utána nem tartják be” – magyarázta a miniszter.

Hankó szerint politikai áldozattá tettek már három év alatt 380 ezer egyetemistát és 20 ezer kutatót.

Mi a Pannónia-programmal, ami jobb mint az Erasmus, 11 355 diáknak, oktatónak biztosítottunk kiemelkedő egyetemeken való részvételt (...) Igazságot követelünk Magyarországnak, a magyar egyetemistáknak, a magyar kutatóknak. Van olyan egyetem, ahol az uniós zászlót addig nem teszik ki az ünnepségeken, ameddig a diákok és kutatók a jogos jussukat nem kapják meg az Uniótól” – fogalmazott.

Videója végén Hankó Balázs felszólított: 

Álljunk ki a hat hős egyetem mellett, akik perbe fogták az Európai Bizottságot!”

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Coollog
2025. december 17. 00:12
Meg fogják nyerni a pert. A választások után, hamarabb nem. Hátha az ifjúság megindul.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!