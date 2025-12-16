Fontos dátumra hívta fel a figyelmet a miniszter: „Álljunk ki a hat hős egyetem mellett!” (VIDEÓ)

Ez már sok: az Európai Bizottság minden határt átlépett, hogy tovább büntesse Magyarországot
Észak-Afrika és Közel-Kelet igen, Magyarország nem.
Ma van három éve, hogy jogtalanul kizárták a magyar hallgatókat és kutatókat az Erasmus+ és Horizon programokból.
Hankó Balázs a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett, hogy ma három éve, 2022. december 15-én zárták ki jogtalanul a magyar hallgatókat és kutatókat az Erasmus+ és Horizon programokból, és a magyar tudományos élet „karanténosításának kísérlete azóta is töretlen”.
„Az Európai Bizottság pontosan három évvel ezelőtt politikai bosszútól vezérelve zárta ki jogtalanul a magyar egyetemistákat és kutatókat az alapvető uniós jogokból – az Erasmusban és a Horizonban való részvételtől. Mivel a mai napig sokan szándékosan politikai célból tévesztik meg a magyar közvéleményt, ideje újra és újra tényszerűen elmondani,
hogy ehhez semmi joga nem volt az Európai Bizottságnak, mivel a felsőoktatás nemzeti hatáskör”
– fogalmazott posztjában.
Hankó Balázs emlékeztetett: ráadásul az egyetemek maguk kezdeményezték a változást, hiszen a szenátusi tagok 87%-a szavazott a változás mellett, így mindazoknak, akiknek ezzel vitája van, az egyetemek autonóm testületeivel van vitája.
„Mi több, 2022 őszén, a kizárás előtt a magyar kormány szó szerint minden jogszabály-módosítást végrehajtott, amit a Bizottság írásban közölt. Mi több, a jogtalan kizárást követően két hónappal 13 politikus a 105 kuratóriumi tag közül azonnal lemondott. Más uniós országban – itt a szomszédos Ausztriában –
az is belefér, hogy egyes egyetemi fenntartó testületekben minden második tag a kormány képviselője legyen”
– mondta a videóban.
Hankó kifejtette: az összeférhetetlenségre vonatkozó bizottsági javaslatokat az Országgyűlés törvénybe iktatta, és az Európai Bizottságnak még az sem volt elég. Újabb és újabb követelések jönnek: mint mondta, most a rektorokkal kapcsolatban akarnak összeférhetetlenségi szabályokat – az egyetemi autonómia nevében akarják kizárni a kuratóriumokból a rektorokat és az egyetem képviselőit.
Mindezt pedig az egyetemi autonómiával indokolják.
Hankó szerint azonban a magyar egyetemek vezetőit soha sem hallgatták meg. „Egy ügyet sem tudnak említeni, ami az autonómiát sértette volna. Minden előzetes hatásvizsgálat nélkül tették és teszik ezt. Egyértelmű a politikai motiváció” – szögezte le a miniszter. Hozzátette: még a hat magyar egyetem Európai Bizottsággal szembeni perét is el akarják húzni.
„Két és fél év után – most szeptemberben – az első tárgyalás és az ítélet várat magára. Az Európai Bizottság és hazai pártfogoltjaik – vagyis pontosabban hazai foglyaik – jog és autonómia meghatározásába ez is belefér. Nemzeti hatáskört akarnak átírni. Egyetemek autonóm döntéseivel mennek szembe. Amit írásba adnak, utána nem tartják be” – magyarázta a miniszter.
Hankó szerint politikai áldozattá tettek már három év alatt 380 ezer egyetemistát és 20 ezer kutatót.
„Mi a Pannónia-programmal, ami jobb mint az Erasmus, 11 355 diáknak, oktatónak biztosítottunk kiemelkedő egyetemeken való részvételt (...) Igazságot követelünk Magyarországnak, a magyar egyetemistáknak, a magyar kutatóknak. Van olyan egyetem, ahol az uniós zászlót addig nem teszik ki az ünnepségeken, ameddig a diákok és kutatók a jogos jussukat nem kapják meg az Uniótól” – fogalmazott.
Videója végén Hankó Balázs felszólított:
Álljunk ki a hat hős egyetem mellett, akik perbe fogták az Európai Bizottságot!”
***
