Ez már sok: az Európai Bizottság minden határt átlépett, hogy tovább büntesse Magyarországot

Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen elnök vezetésével bejelentette az Erasmus+ program kiterjesztését Észak-Afrikára és a Közel-Keletre – írja a Nova24.

A cikk kritikus a brüsszeli döntéssel kapcsolatban, és hangsúlyozza:

a magyar hallgatókat továbbra is kizárják az Erasmus+ forrásaiból az Európai Bizottság szankciói miatt, miközben EU-s pénzeket fordítanak nem európai országokra.

Az egyik francia EP-képviselő, Céline Imart már korábban is felszólalt az Európai Parlamentben, és lerántotta a leplet az EU vérlázító képmutatásáról, miután kiderült, hogy radikális muszlimok és még a nyakig szankcionált oroszok is részt vehetnek az Erasmus és Horizon programokban, de a magyarok nem.