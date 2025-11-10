Ft
Erasmus + Magyarország Ursula von der Leyen eu Európai Bizottság

Ez már sok: az Európai Bizottság minden határt átlépett, hogy tovább büntesse Magyarországot

2025. november 10. 11:06

Miközben a magyar diákok politikai okokból továbbra sem vehetnek részt az Erasmus-programokban, Ursula von der Leyen most bejelentette, hogy EU-s forrásokból tanulhatnak Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is.

2025. november 10. 11:06
null

Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen elnök vezetésével bejelentette az Erasmus+ program kiterjesztését Észak-Afrikára és a Közel-Keletre – írja a Nova24.

A cikk kritikus a brüsszeli döntéssel kapcsolatban, és hangsúlyozza:

a magyar hallgatókat továbbra is kizárják az Erasmus+ forrásaiból az Európai Bizottság szankciói miatt, miközben EU-s pénzeket fordítanak nem európai országokra.

Az egyik francia EP-képviselő, Céline Imart már korábban is felszólalt az Európai Parlamentben, és lerántotta a leplet az EU vérlázító képmutatásáról, miután kiderült, hogy radikális muszlimok és még a nyakig szankcionált oroszok is részt vehetnek az Erasmus és Horizon programokban, de a magyarok nem.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

