Ez már sok: az Európai Bizottság minden határt átlépett, hogy tovább büntesse Magyarországot

Vérlázító: radikális muszlimok részt vehetnek az Erasmus-programban, de a magyarok nem (VIDEÓ)
Tajtékzott a francia EP-képviselő. Jogosan.
Miközben a magyar diákok politikai okokból továbbra sem vehetnek részt az Erasmus-programokban, Ursula von der Leyen most bejelentette, hogy EU-s forrásokból tanulhatnak Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is.
Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen elnök vezetésével bejelentette az Erasmus+ program kiterjesztését Észak-Afrikára és a Közel-Keletre – írja a Nova24.
A cikk kritikus a brüsszeli döntéssel kapcsolatban, és hangsúlyozza:
a magyar hallgatókat továbbra is kizárják az Erasmus+ forrásaiból az Európai Bizottság szankciói miatt, miközben EU-s pénzeket fordítanak nem európai országokra.
Az egyik francia EP-képviselő, Céline Imart már korábban is felszólalt az Európai Parlamentben, és lerántotta a leplet az EU vérlázító képmutatásáról, miután kiderült, hogy radikális muszlimok és még a nyakig szankcionált oroszok is részt vehetnek az Erasmus és Horizon programokban, de a magyarok nem.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
