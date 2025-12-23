Lebuktak: Így finanszírozza az Európai Bizottság a Muszlim Testvériség céljait

Az Európai Bizottság emellett mintegy 23 millió euróval (kb. 8 milliárd forint) támogatta 2007-2020 között a „vallási kisebbségekkel” szembeni rasszizmus ellen küzdő Európai Rasszizmusellenes Hálózatot (ENAR), amelyen számos iszlamista szervezet dolgozik
a FEMYSO-tól a Belgiumi Inklúziós és Iszlamofóbia-ellenes Társaságtól (CIIB) és a Franciaországi Muszlim Diákok Szövetségétől (EMF) a Muszlim Nők Európai Fórumáig (EFOMW). Ezek a szerzők szerint mind a Muszlim Testvériséghez közeli szervezetek.
Különösen sok pénzt, 40 millió eurót (mintegy 16 milliárd forintot) kapott EU-s forrásokból 2007-2020 között az Islamic Relief Worldwide (IR) nevű szervezet és leányszervezetei, amelyek többek között olyan nyilvános állítáokat tett, mint hogy
tegyétek a zsidók hulláit a hegyek tetejére, hogy Palesztinában egyetlen kutyának se kelljen éheznie”.
A Franciaországi Iszlamofóbia-ellenes Kollektíva (CCIF) szintén éveken át kapott uniós pénzeket, ám a Samuel Paty ellen elkövetett iszlamista merénylet után Gérald Darmanin francia belügyminiszter feloszlatta azt. A CCIF ezután Európai Iszlamofóbia-ellenes Kollektívára változtatta a nevét, és tevékenységét Brüsszelből folytatta.