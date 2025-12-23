Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
muszlim testvériség femyso iszlamista európai unió európai bizottság

Lebuktak: Így finanszírozza az Európai Bizottság a Muszlim Testvériség céljait

2025. december 23. 17:59

Megdöbbentő jelentés látott napvilágot.

2025. december 23. 17:59
null

A Muszlim Testvériség leleplezése: testvérizmus, iszlamofóbia és az EU címmel új jelentés látott napvilágot az Európai Unió intézményei és a szélsőséges iszlamista szervezetek közötti kapcsolatról. A jelentést két neves iszlamizmus-kutató, a francia nemzeti kutatói hálózatban dolgozó Florence Bergeaud-Blacker és Tommaso Virgili készítette az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakció megbízásából, melybe Giorgia Meloni pártja és a lengyel Jog és Igazságosság is tartoznak. A jelentést a Tichys Einblick szemlézte.

A szerzők leírják, hogy az Európai Bizottság a radikális iszlamista Muszlim Testvériség társszervezeteit támogatja az „iszlamofóbiával” szembeni küzdelmükben, ideértve például a muszlim vallási jelképek nyilvános térben való betiltása elleni küzdelmet is.

Csak az Erasmus+ program keretében – melyből a magyar alapítványi egyetemeket az Európai Bizottság kizárta – 172 iszlamofóbia elleni projektet támogat az EU forintmilliárdokból, valamint kapnak a REC és CERV programokból is a Muszlim Testvériséghez kötődő szervezetek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Ezen szervezetek közé tartozik a FEMYSO ifjúsági és diákszervezet, a Svéd Fiatal Muszlimok (SUM), a Franciaországi Fiatal Muszlimok, a Young Muslims UK, valamint az Osztrák Muszlim Fiatalság (MJÖ). A FEMYSO társalapítója az egyiptomi származású Ibrahim al-Zajat német állampolgár, aki a német titkosszolgálatok jelentései szerint „pók az iszlamista szervezetek hálójában”.

Az Európai Bizottság emellett mintegy 23 millió euróval (kb. 8 milliárd forint) támogatta 2007-2020 között a „vallási kisebbségekkel” szembeni rasszizmus ellen küzdő Európai Rasszizmusellenes Hálózatot (ENAR), amelyen számos iszlamista szervezet dolgozik

a FEMYSO-tól a Belgiumi Inklúziós és Iszlamofóbia-ellenes Társaságtól (CIIB) és a Franciaországi Muszlim Diákok Szövetségétől (EMF) a Muszlim Nők Európai Fórumáig (EFOMW). Ezek a szerzők szerint mind a Muszlim Testvériséghez közeli szervezetek.

Különösen sok pénzt, 40 millió eurót (mintegy 16 milliárd forintot) kapott EU-s forrásokból 2007-2020 között az Islamic Relief Worldwide (IR) nevű szervezet és leányszervezetei, amelyek többek között olyan nyilvános állítáokat tett, mint hogy 

tegyétek a zsidók hulláit a hegyek tetejére, hogy Palesztinában egyetlen kutyának se kelljen éheznie”.

A Franciaországi Iszlamofóbia-ellenes Kollektíva (CCIF) szintén éveken át kapott uniós pénzeket, ám a Samuel Paty ellen elkövetett iszlamista merénylet után Gérald Darmanin francia belügyminiszter feloszlatta azt. A CCIF ezután Európai Iszlamofóbia-ellenes Kollektívára változtatta a nevét, és tevékenységét Brüsszelből folytatta.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. december 23. 18:56
" sérülékeny csoportot ért szemmelverésért " , letöltendő jár . EURÁBIA
Válasz erre
0
0
lemez
2025. december 23. 18:48
Rohadjanak meg gátlástalan unio gyilkosok.Szórakoznak velünk a korrupt náci banda.Nememberek.
Válasz erre
2
0
madre79
2025. december 23. 18:48
Ezt a rohadék EU-s csürhét tényleg el kell takarítani!
Válasz erre
1
0
tasijani22000
•••
2025. december 23. 18:47 Szerkesztve
A Muszlim Testvériség Gerhadt von Mendétől eredeztethető, aki a Waffen SS szárnyai alatt hozta létre a náci hatalom muszlim divízióját Boszniában. A háború után von Mendét von Braunnal együtt az USA SAJÁT CÉLJAIRA HONOSÍTOTTA. A náci Handschar alakulat volt a Muszlim Testvériség minta alakulata. Az amerikaiak rájöttek, hogy úgy tudják kontrollálni az ellenséget, ha ők maguk teremtik meg azt! Számos merényletet hajtanak végre napjainkban IS muszlim terroristák és ezek túlnyomó többségét a Muszlim Testvériséghez köthető terrorbrigádok követik el... A ISIS IS egy ilyen terrorbrigád, amit 100%ig kontroll alatt tart a CIA-Mossad páros. A lefejezéses videóktól Szíria jelenlegi uralkosdójáig, akit az Abu Graib börtönben szervezett be Abu Bakr al Baghdadi alias Simon Elliot Mossad ügynök, hogy végül az ISIS alvezéreként vezesse Szíriát... youtube.com/watch?v=ztdIDGvJKfs youtube.com/watch?v=Ng6dDo1BKTY youtube.com/watch?v=CiRyux1t9TQ
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!