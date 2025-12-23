Lebuktak: Így finanszírozza az Európai Bizottság a Muszlim Testvériség céljait

A Muszlim Testvériség leleplezése: testvérizmus, iszlamofóbia és az EU címmel új jelentés látott napvilágot az Európai Unió intézményei és a szélsőséges iszlamista szervezetek közötti kapcsolatról. A jelentést két neves iszlamizmus-kutató, a francia nemzeti kutatói hálózatban dolgozó Florence Bergeaud-Blacker és Tommaso Virgili készítette az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakció megbízásából, melybe Giorgia Meloni pártja és a lengyel Jog és Igazságosság is tartoznak. A jelentést a Tichys Einblick szemlézte.

A szerzők leírják, hogy az Európai Bizottság a radikális iszlamista Muszlim Testvériség társszervezeteit támogatja az „iszlamofóbiával” szembeni küzdelmükben, ideértve például a muszlim vallási jelképek nyilvános térben való betiltása elleni küzdelmet is.

Csak az Erasmus+ program keretében – melyből a magyar alapítványi egyetemeket az Európai Bizottság kizárta – 172 iszlamofóbia elleni projektet támogat az EU forintmilliárdokból, valamint kapnak a REC és CERV programokból is a Muszlim Testvériséghez kötődő szervezetek.