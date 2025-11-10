Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

Hogy mi újság ott, ahol közel két éve varázsütésszerűen beköszöntött a jogállamiság és így már meg is nyíltak a brüsszeli pénzcsapok.

Pótoljuk ezért ezt a hiányosságot.

„Egyre több kórház küld haza betegeket, köztük rákos megbetegedésekben szenvedőket is, mivel nincs pénz a kezelésekre. Egyes tervezett kezeléseket 2026-ra halasztanak” – adja hírül a Lengyel Rádió. A beszámolók szerint országszerte korlátozások tapasztalhatók a Nemzeti Egészségügyi Alap idei forrásainak kimerülése miatt (a gdański egyetemi klinikán például többek között a kardiológia, a szívsebészet, az ortopédia és az urológia területét érintik a leállások);

a kórházak hónapok óta nem jutnak hozzá a szükséges finanszírozáshoz.

Október végén (miután kiderült, hogy egyes helyeken már a tbc-s betegeket sem tudják fogadni) a kormány további 3,5 milliárd złotyt (azaz 318 milliárd forintnak megfelelő összeget) juttatott az alapnak, az azonban így is 10,5 milliárd złotys (közel ezermilliárd forintos) hiánnyal küzd.