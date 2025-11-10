Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

– maga a lengyel kormány úgy számol, hogy jövőre már a 66 százalékot is elérhetik, ami alapján négy éven belül simán „felzárkóznak” a 75 százalékig is.
Végezetül pedig kukkantsunk bele a friss demográfiai adatokba. Igen rossz hír, hogy Magyarországon idén eddig (a tavalyi év azonos időszakában mért 1,39-hez képest) 1,32-re csökkent a teljes termékenységi arányszám – ugyanakkor úgy tűnik, Lengyelországban Tuskék hatalomra jutása egyelőre pláne nem hozta meg a gyermekvállalási kedvet, pedig már tavaly is 1,1-es termékenységi rátánál tartottak. Az ottani statisztikai hivatal épp most frissítette 2060-ig szóló előrejelzését a 2023-as korábbi prognózishoz képest, lefelé módosítva a számokat.
A 2024-es adatokból kiindulva 2060-ig negyedével, 28,4 millióra csökkenhet Lengyelország népessége – Tuskék kormányra kerülése előtt sem voltak túl optimisták, de akkor még 30,4 millióval számoltak a szakemberek.
Tekintve, hogy Magyar Péter két hónappal ezelőtt meghirdetett Szent István-programja ezzel pont ellentétes tendenciákat tenne szükségessé 2050-ig (hiszen a KSH 8,3 milliós előrejelzésével szemben bő tízmilliós népességet ígér), az például egy meggyőző húzás lenne, ha Magyarék a vonatkozó konkrét, és mindenképp hiánypótló elképzeléseiket még ma megküldenék barátilag Tuskéknak, hogy ők már ma, kormánypártként és mintegy tesztországként átültethessék azokat a gyakorlatba.
Akkor mindjárt elismerhetnénk, hogy bár a TISZA adatvédelmi képességei még döcögnek, de legalább a szakpolitikai ígéretei nem fájóan üresek.