11. 10.
hétfő
11. 10.
hétfő
Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

2025. november 10. 05:32

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

2025. november 10. 05:32
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Semmi jelentősége annak, hogy nyilvánosságra kerültek az adataim, önként is kiadnám mindet (fizetett hirdetésben is akár), csak váltsuk már le végre az Orbánt – hangzik ezekben a napokban az önszuggesztió, és hát valóban felmerülhet:

miért ne érne meg bármilyen áldozatot az, hogy végre befusson ide a varsói gyors, rajta az uniós pénzekkel,

és felvirágozhasson a magyar egészségügy (továbbá fellendülhessen a gazdaság, tízmilliósra sokasodjék a lakosság, satöbbi).

Ilyenkor kár, hogy

a TISZA-vezér azóta, hogy tavaly ilyenkor egy katowicei diszkontáruházban egy kiló cukorral pózolt, nem nagyon tájékoztat minket a lengyelországi fejleményekről.

Hogy mi újság ott, ahol közel két éve varázsütésszerűen beköszöntött a jogállamiság és így már meg is nyíltak a brüsszeli pénzcsapok.

Pótoljuk ezért ezt a hiányosságot.

Egyre több kórház küld haza betegeket, köztük rákos megbetegedésekben szenvedőket is, mivel nincs pénz a kezelésekre. Egyes tervezett kezeléseket 2026-ra halasztanak” – adja hírül a Lengyel Rádió. A beszámolók szerint országszerte korlátozások tapasztalhatók a Nemzeti Egészségügyi Alap idei forrásainak kimerülése miatt (a gdański egyetemi klinikán például többek között a kardiológia, a szívsebészet, az ortopédia és az urológia területét érintik a leállások);

a kórházak hónapok óta nem jutnak hozzá a szükséges finanszírozáshoz.

Október végén (miután kiderült, hogy egyes helyeken már a tbc-s betegeket sem tudják fogadni) a kormány további 3,5 milliárd złotyt (azaz 318 milliárd forintnak megfelelő összeget) juttatott az alapnak, az azonban így is 10,5 milliárd złotys (közel ezermilliárd forintos) hiánnyal küzd.

A negyedakkora népességgel rendelkező

Magyarországon is hír volt a minap, hogy megint csúnyán eladósodtak a kórházak, és év végére akár 100 milliárd forintos tartozást prognisztizálnak – azaz az aktuális lengyelországi összeg tizedét.

A HVG által megkérdezett szakértő szerint az eddigi kormányzati lépések és az előirányzott plusz források fényében Magyarországon „a realista forgatókönyv szerint a jövő évben a kórházi adósságok összege, ha nem is elfogadható, de kezelhető szintre süllyed” – Lengyelországban bezzeg az ottani egészségügyi minisztérium 2026-ra már 23 milliárd złotys (bő kétezer milliárd forintos) hiányt becsül, ami a finanszírozási problémák elmélyülését vetíti előre.

A hírek szerint ugyanakkor már most is egyre több lengyel kórház jelent inkább csődöt, hogy megszabaduljon az adósságtól.

„Az egészségügyi ellátórendszer egyszerűen összeomlott” – jelentette ki a Legfelsőbb Orvosi Tanács vezetője, hozzátéve: a politikusok pedig ahelyett, hogy felelősen gondoskodnának a betegekről, bűnbakokat keresnek, és leginkább az egészségügyi dolgozók túlzott béremelésére mutogatnak. A szakember arra is kitért, hogy amennyiben az egészségügyi miniszter komolyan gondolja az egyik interjúban belengetett kórházbezárásokat (nevezetesen az intézmények 30 százalékának megszüntetését), akkor álljon bele és vállalja érte a felelősséget.

A legnagyobb lengyel hírportál körkérdést intézett kórházigazgatókhoz. A válaszadók többsége nem kíván a médiában szerepelni, attól tartva, csak tovább rontanak a helyzeten;

egy közép-lengyelországi kórházvezető neve elhallgatását kérve fejtette ki, hogy ő alapból apolitikus ember, de amíg a Jog és Igazságosság (PiS) volt hatalmon, a kórházaknak nem voltak ilyen problémáik.

„Időnként kevesebbet kaptunk, mint szerettünk volna, de ehhez képest most mi van? Egyszerűen hiányzik a pénz az egészségügyi ellátásban”. Más szakemberek arról számolnak be, hogy hatalmasak a különbségek az intézmények között, 

az azonban nem várható el rákos betegektől, hogy minden alkalommal több száz kilométert utazzanak a kezelésekért,

olyan régióba, ahol még idén ellátják őket (egy nem haldokló, de kiújult limfómával diagnosztizált férfinek például októberben két hónapos várakozás után azt mondták, továbbra sem tudják fogadni, jöjjön vissza 2026 második felében).

A PiS elnöke, Jarosław Kaczyński most bejelentette, sajtótájékoztató-sorozattal fogják bemutatni, hogyan is áll a helyzet a lengyel kórházakban.

De lapozzunk át egy kicsit a gazdasági rovatra is, azok kedvéért is, akik szeretik a magyar államadósság nominális összegét lobogtatni ultima ratióként, a kormány alkalmatlanságát bizonyítandó:

újabb hitelminősítő rontotta negatívra Lengyelország kilátását. Az Eurostat számai szerint a második negyedévben „tavalyhoz képest Lengyelországban nőtt a második legnagyobb arányban az államadósság”,

egészen pontosan 6,1 százalékponttal (ezzel megelőzik Romániát; Magyarországon tavalyhoz képest elhanyagolható mértékű államadósság-csökkenés volt megfigyelhető). 2023-ban, a Tusk-kormány hivatalba lépése idején a lengyel államadósság a GDP 49,6 százalékát tette ki, míg 2025 második negyedévének végére 58,1 százalékra nőtt (ez plusz 17,1 százalék, 2010-hez viszonyítva pedig 3,2 százalékpontos növekedés); ugyanezen időszak alatt a magyar ráta a GDP 73,5 százalékáról 76,2 százalékra emelkedett (plusz 3,7 százalék, 2010-hez képest ez 4 százalékpontos csökkenés). Ettől még a lengyelek továbbra is jobban állnak az összesített arányt tekintve, de

mégis erősen úgy tűnik, mintha a vágyott uniós pénzek megérkezése ellenére csúnyább tendenciát mutatnának, mint Magyarország

– maga a lengyel kormány úgy számol, hogy jövőre már a 66 százalékot is elérhetik, ami alapján négy éven belül simán „felzárkóznak” a 75 százalékig is.

Végezetül pedig kukkantsunk bele a friss demográfiai adatokba. Igen rossz hír, hogy Magyarországon idén eddig (a tavalyi év azonos időszakában mért 1,39-hez képest) 1,32-re csökkent a teljes termékenységi arányszám – ugyanakkor úgy tűnik, Lengyelországban Tuskék hatalomra jutása egyelőre pláne nem hozta meg a gyermekvállalási kedvet, pedig már tavaly is 1,1-es termékenységi rátánál tartottak. Az ottani statisztikai hivatal épp most frissítette 2060-ig szóló előrejelzését a 2023-as korábbi prognózishoz képest, lefelé módosítva a számokat.

A 2024-es adatokból kiindulva 2060-ig negyedével, 28,4 millióra csökkenhet Lengyelország népessége – Tuskék kormányra kerülése előtt sem voltak túl optimisták, de akkor még 30,4 millióval számoltak a szakemberek.

Tekintve, hogy Magyar Péter két hónappal ezelőtt meghirdetett Szent István-programja ezzel pont ellentétes tendenciákat tenne szükségessé 2050-ig (hiszen a KSH 8,3 milliós előrejelzésével szemben bő tízmilliós népességet ígér), az például egy meggyőző húzás lenne, ha Magyarék a vonatkozó konkrét, és mindenképp hiánypótló elképzeléseiket még ma megküldenék barátilag Tuskéknak, hogy ők már ma, kormánypártként és mintegy tesztországként átültethessék azokat a gyakorlatba.

Akkor mindjárt elismerhetnénk, hogy bár a TISZA adatvédelmi képességei még döcögnek, de legalább a szakpolitikai ígéretei nem fájóan üresek.

***

(Nyitókép: Máté Krisztián / Magyar Nemzet)

gyozoporgorugasa
2025. november 10. 09:45
nuevoreynuevaley 2025. november 10. 09:41 Lengyelorszagban a minimalber 1100 euro"" Háhá itt meg 290000 ezer .Melyik a több az 1100 vagy a 290000 ezer?Na ugye.Csak a fidesz ,minket nem téveszt meg a nyugati propaganda,
nuevoreynuevaley
2025. november 10. 09:43
Ja es foleg, a lengyel brutto atlagberbol, ami eleve magasabb a magyarnal az ossz levonas 20% (magyar 33% kedvezmeny nelkul) Ugyhogy orulnenk mi ha ott lennenk ahol a lengyelek (csehek, szlovakok, horvatok, szlovenek, esztek, litvanok, romanok) Kicsit tobb szerenyseg kellene
The Loner
•••
2025. november 10. 09:42 Szerkesztve
gyozoporgorugasa 2025. november 10. 09:20 • Szerkesztve gyözö ez most gyengusra sikeredett, a múltkori (idemásolom emlékeztetőül , mert a memóriád mostanában gyakrabban vesz szabadságot, mint te.) cukorborsó.🤣🤣😎😁🐱‍🏍🐱‍🏍10 GIGAWAT, ÚRISTEN 10 GIGAWATT?????MI AZ A GIGAWATT?🤣🤣🤣😁🐱‍🏍 Ez sokkal jobb volt. Mondjuk a cica fej és a motorbicikli és a "10 GIGAWAT, " közti kapcsolatot továbbra is a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélyeként tartjuk, A vicsorgó pofát sikerült azonosítani a törpe bolonddal, de a macska–motor kombó még mindig meghaladja az emberi megértés határait." 🤔🐱🏍️
bondavary
2025. november 10. 09:41
Lengyelország belerokkan az erőltetett fegyverkezésbe, Ukrajna támogatásába,
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!