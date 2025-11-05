Magyar Péter már megint ropogósra égette magát – a 444 próbált ugyan segíteni neki, de valami szédületesen mellényúlt

„MP fasz”; „tényleg, mi van Ilikével?” – sajnálatos technikai probléma hátráltatta a 444 munkáját
Milyen kár, hogy az internet nem felejt!
Nem államtitkár az illető és nem azt állította, de a többi szinte stimmel.
„Magyar Péter újabb halálos bűne: pulóveres időben pulóverben gereblyézett, a Fidesz államtitkári szinten kezeli a kérdést” – ezzel a címmel sietett a 444 jól kifigurázni, hogy Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő
művinek és pózolásnak minősítette a TISZA-vezér makulátlan ingben-pulóverben végrehajtott vasárnapi kertészkedését.
Maga a cikk aztán ilyesféle felütéssel kezdi meg (a portál hitvallása alapján) a valóság torzításmentes bemutatását: „Vicces betekintést ad a kormányzati szereplők aktuális mentálhigiénés állapotába Dömötör Csaba államtitkár posztja”.
Torkomat zavarodottan köszörülgetve jegyezném meg először is csöndesen:
Dömötör Csaba már bő egy éve nem államtitkár, hanem éppenséggel európai parlamenti képviselő, ahogyan Magyar Péter is az, mondhatni azonos munkakörben dolgoznak.
Érthető persze, hogy miután a 444 véletlenül élő adásban mutatta be, miket is írogatnak egymásnak újságírói a TISZA-vezérrel kapcsolatban, kellett a villámgyors kármentés, mielőtt vendettát indítana ellenük a liberális demokraták reménysége, felszólítva követőit a Magyar Jeti Zrt. támogatásának beszüntetésére. De ettől még csúnya tévedéssel állunk szemben, sajnos.
Ráadásul az újságíró olyannyira sietett, hogy végig sem olvasta Dömötör Csaba rövidke Facebook-posztját. Amelyben az EP-képviselő nemcsak azt kérdezte meg, hogy vajon az olvasói is ennyire kiöltöznek-e, amikor vasárnap a kertben melóznak, hanem megfogalmazta a következő állításokat is:
„Ó, egek. Bár, ha egyetlen egy kép lenne ennek az embernek az életében, ami nem művi és pózolásra beállított. Nincsen szüksége semmiféle mesterséges intelligenciára ahhoz, hogy hamis legyen.”
Ezt a részt sikerült lefelejtenie a 444 szerzőjének, aki így kizárólag a ruházatos kérdésből kiindulva megállapítja: „Dömötör Csaba posztjából arra lehet következtetni, hogy egész egyszerűen nincs kínosabb és a miniszterelnöki pozícióra az embert abstart alkalmatlanabbá tevő dolog, mint ingre húzott pulóverben könnyű kerti munkát végezni”.
Az mindenképp örömteli, ami egyes kommentszekciókból kirajzolódik: hogy ki mindenki szokott igenis akár kiskosztümben, illetve zakóban is kertet sepregetni, mert jártukban-keltükben észreveszik portájuk környékén a rendezetlenséget, és azonnal kezükbe veszik a megfelelő szerszámot, nem bajlódva átöltözéssel.
A magyar ember ezek szerint simán úgy választja meg vasárnapi otthoni outfitjét, mint egy milánói ügyvéd, és úgy szorgoskodik a kertben, mint egy tiroli háziasszony – ez biztató fejlemény (főleg innen, egy szétázott avarral borított budai utcából nézve).
Egyébként is, az apácaliliomok, a bugás hortenziák és a napraforgók igazán avatott szakértője igenis megtiszteli a sárga faleveleket azzal, hogy rendesen felöltözik hozzájuk, mielőtt sajátos kartartással a kezébe fogna egy szép tiszta, olcsó műanyag lombseprűt. Az ATV műsorába bemegy az ember (The Man) szürke kapucnis szabadidőfelsőben, az otthoni avarnak azonban kijár a megbecsülés.
Az mondjuk érthetetlen, hogy akkor mi okból kellett éveken át kacagni azon, amikor Novák Katalin télvíz idején egy feltűrt ujjú dzsekiben, kissé rendezetlen otthoni frizurával törölte az ablakot –
Szabó Tímea például valóságos műelemzés keretében vesézte ki a fotót, rámutatva, hogy mind a ruházat megválasztása, mind az eszközhasználat ócska képmutatásra utal.
De ne keressünk folyton mindenre kényszeresen magyarázatot.
Az viszont kétségkívül nem igaz, hogy ne lenne kínosabb és a miniszterelnöki pozícióra az embert „abstart alkalmatlanabbá tevő” dolog, mint „ingre húzott pulóverben könnyű kerti munkát végezni”. Itt van például mindjárt Magyar Péter inges-pulóveres fotóval illusztrált eredeti Facebook-bejegyzése – minden öltözettől és kartartástól függetlenül is egész tárháza annak, hogy
mi minden kínos még, és mi minden kérdőjelezi meg a komoly pozíciókra való alkalmasságát.
Először is, miután egy Dr. Placsanták Géza (illetve hasonló) nevű kommentelő szkeptikusan megjegyezte, hogy a lombseprű vadonatújnak tűnik, a TISZA-vezér tíz percen belül odakommentelte neki: „3 éves .szívesen”.
Amennyiben fura mentális állapotra utal, ha egy államtitkárnak hitt EP-képviselő kritikát fogalmaz meg egy konkurens EP-képviselő valamely megnyilvánulásával szemben, akkor
az vajon mit árul el a mentális állapotot illetően, ha egy főhatalomra törekvő pártvezér Placsanták Gézák kommentjeire reagálgat a Facebookon lekezelően, sebtiben (és ezért a helyesírást tekintve fésületlenül)?
Aztán. Kertészkedős fotóját az alábbi szavakkal vezette be a TISZA-vezér: „Mivel a mesterséges intelligencia még nem képes elvégezni helyettünk a kerti munkát, ezért kihasználtuk ezt a csodás hétvégét”. Szőrszálhasogatásnak tűnhet, de tévedés, hogy a mesterséges intelligencia még nem képes efféle kerti munkára. Egy néhány éve alapított, de mára világszerte ismert sencseni cég Magyarországon is kapható robotfűnyírója például
már simán rendelkezik lombösszeszedő funkcióval
– magam se vennék ilyet, nem erről van szó, az azonban mégiscsak elvárható lenne, hogy aki államot akarna vezetni, sőt felvirágoztatni, „összeszerelő üzemek” helyébe startup-paradicsomot varázsolni, az ne fogalmazzon meg hamis állításokat a technika aktuális állásával kapcsolatban, egy úgynevezett „poén” kedvéért se. A „Kelet rossz, Nyugat jó” kifinomultságú valóságészlelés már Fekete-Győr Andrásnak is ment, ennél azonban mégis több lenne az elvárás – a szükséges többirányú tájékozódáshoz persze le kellene mondani a Dr. Placsanták Gézáknak való kommentelgetésről, időt szakítva némi művelődésre.
Akkor akár abban a kérdésben is állást lehetne foglalni, hogy mit tesz az összegyűjtött levéllel: bezsákolja-e hulladékként, vagy komposztálja, netán a kert megfelelő pontjain szétteríti?
Ja, bocsánat, ez megosztó téma, egy „miniszterelnöki pozícióra” vágyó ember pedig miért ne azzal bizonyítaná alkalmasságát, hogy nem foglalkozik megosztó kérdésekkel.
Továbbá. Miután a TISZA-vezér nagyjából egy éve kamuvideót tett közzé saját oldalán, kitalált mondatokat adva a miniszterelnök szájába, majd a minap kellően felháborodott azon, hogy ellenfele más tiszás vagy TISZA-közeli megmondóemberek valós mondatait vágta be az ő képmása alá, most kirak magáról egy ordítóan megkomponált kertészkedős fotót, hangsúlyozván, hogy ő bezzeg nem „hamisított videókat” gyártó „digitális harcos”.
Miért, a Dr. Placsanták Gézákra milyen egyéb minőségében reagálgat? Mint államférfi? Vagy mint analóg zen-tanító?
Hát az az instrukció, hogy „csinálj rólam egy fotót, amin épp úgy teszek, mintha egész délután a kertben keccsölnék”, különbözik-e minőségileg attól, hogy „ChatGPT, csinálj Magyar Péterről egy képet, amin épp úgy tesz, mintha egész délután a kertben keccsölne”? Egy tényellenőr valószínűleg mindkét esetben egyformán detektálná, hogy a fura gereblyetartás kamuképre utal.
Akkor már vasárnap inkább dolgoztassuk a mesterséges intelligenciát, ne pedig a személyi fotóst.
S végül. Lombsöprögetős képével a TISZA-vezér ötvenháromezer lájkot söpört be, míg az etikai kódexről szóló videóját 31 ezren, a halottak napján kitett fotóját 30 ezren, a nyugdíjasoknak szóló ígéretcunamiját pedig mindössze 19 ezren kedvelték.
Vessük ezt össze azzal a fennen hirdetett állítással, hogy a TISZA szimpatizánsai a magasabban iskolázottak közül kerülnek ki, míg a Fideszre az egyszerűbb, megvezethetőbb (félanalfabéta stb.) választók szavaznak
– csak nem arra kell következtetnünk (hiszen állítólag a lájkok száma sokatmondó), hogy még a sok-sok diplomás tiszásnak is leginkább a műkertészkedős bulvárfotó jön be? S ha az elmúlt héten történetesen az a Facebook-poszt futotta a legnagyobbat, akkor vajon nevetséges túlreagálás-e az, ha egy ellenoldali politikus röviden véleményezi annak tartalmát?
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?
A 444 újságírója azzal zárja cikkét, hogy nemrég az Országgyűlés fotós páholyában az egyazon embert fotózó fideszes személyi fotósok száma meghaladta a különböző sajtóorgánumok és hírügynökségek fotósainak számát.
Ha ez nem érv arra, hogy a TISZA-vezérrel bezzeg jobban járnánk, akkor semmi.
Vigyázat, tények és objektív számok következnek: fedezékbe mindenki, akiknek előítéleteit súlyosan károsíthatja az ilyesmi. Francesca Rivafinoli írása.
(Nyitókép: Magyar Nemzet / Csudai Sándor)
Ez lenne a befogadás és az egyenlőként kezelés? Az volna a keresztényi bánásmód, ha felebarátainkat döngöljük tovább befelé az áldozatszerepbe? Francesca Rivafinoli írása.
