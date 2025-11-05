Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Francesca Rivafinoli Magyar Péter Dömötör Csaba Európai Parlament 444

Magyar Péter már megint ropogósra égette magát – a 444 próbált ugyan segíteni neki, de valami szédületesen mellényúlt

2025. november 05. 11:58

Nem államtitkár az illető és nem azt állította, de a többi szinte stimmel.

2025. november 05. 11:58
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Magyar Péter újabb halálos bűne: pulóveres időben pulóverben gereblyézett, a Fidesz államtitkári szinten kezeli a kérdést” – ezzel a címmel sietett a 444 jól kifigurázni, hogy Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő

művinek és pózolásnak minősítette a TISZA-vezér makulátlan ingben-pulóverben végrehajtott vasárnapi kertészkedését.

Maga a cikk aztán ilyesféle felütéssel kezdi meg (a portál hitvallása alapján) a valóság torzításmentes bemutatását: „Vicces betekintést ad a kormányzati szereplők aktuális mentálhigiénés állapotába Dömötör Csaba államtitkár posztja”.

Torkomat zavarodottan köszörülgetve jegyezném meg először is csöndesen:

Dömötör Csaba már bő egy éve nem államtitkár, hanem éppenséggel európai parlamenti képviselő, ahogyan Magyar Péter is az, mondhatni azonos munkakörben dolgoznak.

Érthető persze, hogy miután a 444 véletlenül élő adásban mutatta be, miket is írogatnak egymásnak újságírói a TISZA-vezérrel kapcsolatban, kellett a villámgyors kármentés, mielőtt vendettát indítana ellenük a liberális demokraták reménysége, felszólítva követőit a Magyar Jeti Zrt. támogatásának beszüntetésére. De ettől még csúnya tévedéssel állunk szemben, sajnos.

Ezt is ajánljuk a témában

Ráadásul az újságíró olyannyira sietett, hogy végig sem olvasta Dömötör Csaba rövidke Facebook-posztját. Amelyben az EP-képviselő nemcsak azt kérdezte meg, hogy vajon az olvasói is ennyire kiöltöznek-e, amikor vasárnap a kertben melóznak, hanem megfogalmazta a következő állításokat is:

Ó, egek. Bár, ha egyetlen egy kép lenne ennek az embernek az életében, ami nem művi és pózolásra beállított. Nincsen szüksége semmiféle mesterséges intelligenciára ahhoz, hogy hamis legyen.

Ezt a részt sikerült lefelejtenie a 444 szerzőjének, aki így kizárólag a ruházatos kérdésből kiindulva megállapítja: „Dömötör Csaba posztjából arra lehet következtetni, hogy egész egyszerűen nincs kínosabb és a miniszterelnöki pozícióra az embert abstart alkalmatlanabbá tevő dolog, mint ingre húzott pulóverben könnyű kerti munkát végezni”.

Az mindenképp örömteli, ami egyes kommentszekciókból kirajzolódik: hogy ki mindenki szokott igenis akár kiskosztümben, illetve zakóban is kertet sepregetni, mert jártukban-keltükben észreveszik portájuk környékén a rendezetlenséget, és azonnal kezükbe veszik a megfelelő szerszámot, nem bajlódva átöltözéssel.

A magyar ember ezek szerint simán úgy választja meg vasárnapi otthoni outfitjét, mint egy milánói ügyvéd, és úgy szorgoskodik a kertben, mint egy tiroli háziasszony – ez biztató fejlemény (főleg innen, egy szétázott avarral borított budai utcából nézve).

Egyébként is, az apácaliliomok, a bugás hortenziák és a napraforgók igazán avatott szakértője igenis megtiszteli a sárga faleveleket azzal, hogy rendesen felöltözik hozzájuk, mielőtt sajátos kartartással a kezébe fogna egy szép tiszta, olcsó műanyag lombseprűt. Az ATV műsorába bemegy az ember (The Man) szürke kapucnis szabadidőfelsőben, az otthoni avarnak azonban kijár a megbecsülés.

Az mondjuk érthetetlen, hogy akkor mi okból kellett éveken át kacagni azon, amikor Novák Katalin télvíz idején egy feltűrt ujjú dzsekiben, kissé rendezetlen otthoni frizurával törölte az ablakot –

Szabó Tímea például valóságos műelemzés keretében vesézte ki a fotót, rámutatva, hogy mind a ruházat megválasztása, mind az eszközhasználat ócska képmutatásra utal.

De ne keressünk folyton mindenre kényszeresen magyarázatot.

Az viszont kétségkívül nem igaz, hogy ne lenne kínosabb és a miniszterelnöki pozícióra az embert „abstart alkalmatlanabbá tevő” dolog, mint „ingre húzott pulóverben könnyű kerti munkát végezni”. Itt van például mindjárt Magyar Péter inges-pulóveres fotóval illusztrált eredeti Facebook-bejegyzése – minden öltözettől és kartartástól függetlenül is egész tárháza annak, hogy

mi minden kínos még, és mi minden kérdőjelezi meg a komoly pozíciókra való alkalmasságát.

Először is, miután egy Dr. Placsanták Géza (illetve hasonló) nevű kommentelő szkeptikusan megjegyezte, hogy a lombseprű vadonatújnak tűnik, a TISZA-vezér tíz percen belül odakommentelte neki: „3 éves .szívesen”.

Amennyiben fura mentális állapotra utal, ha egy államtitkárnak hitt EP-képviselő kritikát fogalmaz meg egy konkurens EP-képviselő valamely megnyilvánulásával szemben, akkor

az vajon mit árul el a mentális állapotot illetően, ha egy főhatalomra törekvő pártvezér Placsanták Gézák kommentjeire reagálgat a Facebookon lekezelően, sebtiben (és ezért a helyesírást tekintve fésületlenül)?

Aztán. Kertészkedős fotóját az alábbi szavakkal vezette be a TISZA-vezér: „Mivel a mesterséges intelligencia még nem képes elvégezni helyettünk a kerti munkát, ezért kihasználtuk ezt a csodás hétvégét”. Szőrszálhasogatásnak tűnhet, de tévedés, hogy a mesterséges intelligencia még nem képes efféle kerti munkára. Egy néhány éve alapított, de mára világszerte ismert sencseni cég Magyarországon is kapható robotfűnyírója például

már simán rendelkezik lombösszeszedő funkcióval

– magam se vennék ilyet, nem erről van szó, az azonban mégiscsak elvárható lenne, hogy aki államot akarna vezetni, sőt felvirágoztatni, „összeszerelő üzemek” helyébe startup-paradicsomot varázsolni, az ne fogalmazzon meg hamis állításokat a technika aktuális állásával kapcsolatban, egy úgynevezett „poén” kedvéért se. A „Kelet rossz, Nyugat jó” kifinomultságú valóságészlelés már Fekete-Győr Andrásnak is ment, ennél azonban mégis több lenne az elvárás – a szükséges többirányú tájékozódáshoz persze le kellene mondani a Dr. Placsanták Gézáknak való kommentelgetésről, időt szakítva némi művelődésre.

Akkor akár abban a kérdésben is állást lehetne foglalni, hogy mit tesz az összegyűjtött levéllel: bezsákolja-e hulladékként, vagy komposztálja, netán a kert megfelelő pontjain szétteríti?

Ja, bocsánat, ez megosztó téma, egy „miniszterelnöki pozícióra” vágyó ember pedig miért ne azzal bizonyítaná alkalmasságát, hogy nem foglalkozik megosztó kérdésekkel.

Továbbá. Miután a TISZA-vezér nagyjából egy éve kamuvideót tett közzé saját oldalán, kitalált mondatokat adva a miniszterelnök szájába, majd a minap kellően felháborodott azon, hogy ellenfele más tiszás vagy TISZA-közeli megmondóemberek valós mondatait vágta be az ő képmása alá, most kirak magáról egy ordítóan megkomponált kertészkedős fotót, hangsúlyozván, hogy ő bezzeg nem „hamisított videókat” gyártó „digitális harcos”.

Miért, a Dr. Placsanták Gézákra milyen egyéb minőségében reagálgat? Mint államférfi? Vagy mint analóg zen-tanító?

Hát az az instrukció, hogy „csinálj rólam egy fotót, amin épp úgy teszek, mintha egész délután a kertben keccsölnék”, különbözik-e minőségileg attól, hogy „ChatGPT, csinálj Magyar Péterről egy képet, amin épp úgy tesz, mintha egész délután a kertben keccsölne”? Egy tényellenőr valószínűleg mindkét esetben egyformán detektálná, hogy a fura gereblyetartás kamuképre utal.

Akkor már vasárnap inkább dolgoztassuk a mesterséges intelligenciát, ne pedig a személyi fotóst.

S végül. Lombsöprögetős képével a TISZA-vezér ötvenháromezer lájkot söpört be, míg az etikai kódexről szóló videóját 31 ezren, a halottak napján kitett fotóját 30 ezren, a nyugdíjasoknak szóló ígéretcunamiját pedig mindössze 19 ezren kedvelték.

Vessük ezt össze azzal a fennen hirdetett állítással, hogy a TISZA szimpatizánsai a magasabban iskolázottak közül kerülnek ki, míg a Fideszre az egyszerűbb, megvezethetőbb (félanalfabéta stb.) választók szavaznak

– csak nem arra kell következtetnünk (hiszen állítólag a lájkok száma sokatmondó), hogy még a sok-sok diplomás tiszásnak is leginkább a műkertészkedős bulvárfotó jön be? S ha az elmúlt héten történetesen az a Facebook-poszt futotta a legnagyobbat, akkor vajon nevetséges túlreagálás-e az, ha egy ellenoldali politikus röviden véleményezi annak tartalmát?

Ezt is ajánljuk a témában

A 444 újságírója azzal zárja cikkét, hogy nemrég az Országgyűlés fotós páholyában az egyazon embert fotózó fideszes személyi fotósok száma meghaladta a különböző sajtóorgánumok és hírügynökségek fotósainak számát.

Ha ez nem érv arra, hogy a TISZA-vezérrel bezzeg jobban járnánk, akkor semmi.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Magyar Nemzet / Csudai Sándor)

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
coyote-0
2025. november 05. 13:09
"Dömötör Csaba már bő egy éve nem államtitkár, hanem éppenséggel európai parlamenti képviselő, ahogyan Magyar Péter is az, mondhatni azonos munkakörben dolgoznak." Honnan is tudná ezt Magyar, amikor be se jár a munkahelyére. A fizetését persze megkapja. Ilyen is csak a politikusi kasztban történhet meg, ha egy Átlag Jóska egy napot lóg már másnap kirúgják.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. november 05. 13:08
a kepződmény csak irogat, hozzáragadt a klaviatúra, miközben a fotósok lesik minden pillanatát, vele kelnek, fekszenek és fiji vizet itatnak vele. Erzsebet kiralynőt probalja utol érni. Szerencsétlen paranoiás kreten! Toka et megtalalta gyorsan a testvérei telszámát! Hova is lett? Ujabb tokaszívás, mert nem sikerült túl jól közpenzen. Ervinke, andika es az et-K sunyitanak
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. november 05. 13:06
Poloska legkeményebb üzenete: mindenkit lecsukat a Tisza-kormány jövőre! Mindenkit!
Válasz erre
0
0
pollip
2025. november 05. 13:04
Török Gábor szerint az adatáradás érdemben nem befolyásolja a választásokat. Egyrészt nem vagyok politológus. Másrészt józan ésszel kideríthető, hogy a kemény mag biztosan marad a tiszánál. De a bizonytalanok, a Tiszához csapódók hogy fognak dönteni? Aki reálisan értékeli a helyzetet és hatalmas Orbán fóbiával küzd, inkább nem fog elmenni szavazni. Jó szívvel nem tud egy ilyen gyenge minőségű alakulatra szavazni!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!