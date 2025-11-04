Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
YouTube Tisza Párt Magyar Péter Winkler Róbert 444

„MP fasz”; „tényleg, mi van Ilikével?” – sajnálatos technikai probléma hátráltatta a 444 munkáját

2025. november 04. 16:29

Milyen kár, hogy az internet nem felejt! A 444 élő adásában véletlenül bemutatták a független és objektív szerkesztőség belső levelezését: eszerint jól pörög az MP fasz tárggyal ellátott emailváltás, Winkler Róbert pedig Magyar Péter barátnője iránt érdeklődött.

2025. november 04. 16:29
null

Magyar Péter játszmája a médiával – ezzel a címmel tette fel a YouTube-ra hétfőn legfrissebb műsorát a 444, az adásban Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő elemezték többek között azt, hogy a Tisza Párt elnöke miért torpedózza újra és újra a „független sajtót”.

Mindezt eredetileg élőben közvetítették, ám később technikai problémára hivatkozva előbb privátra állították, majd végül törölték a videót. Kommentben el is ismerték:

mai élő adásunkban technikai hiba miatt megjelent belső levelezésünk. A hibáért elnézést kérünk. Emiatt élő adásunkat töröltük, korábbi hozzászólásaitok pedig ezért nem látszódnak.

Csakhogy az interneten nem ilyen egyszerű eltüntetni a nyomokat, a Redditen szélsebesen terjed egy kép az eredeti adásról, és több olvasónktól is megkaptuk a „technikai probléma” bizonyítékát.

Fotó: Reddit

Ezen az látszik, hogy

MP fasz tárggyal jól pörög egy levelezés a 444 szerkesztőségében, már 22 üzenetnél járt a felvétel pillanatában, ennek egyikeként Winkler Róbert aziránt érdeklődött, hogy „tényleg, mi van Ilikével?” – a többi, az ügyben nem releváns üzenetet mi takartuk le.

A 444 munkájával aligha lehet elégedett Magyar Péter, hiszen bár az ő kívánságának megfelelően a portál tavaly részletesen beszámolt a Tisza Párt elnökének országjárásáról, arra azonban nem számított, amit ugyanott idén tapasztalt: a választópolgárokhoz eljutott Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán botránya, valamint a kiszivárgott Tisza-adó is. Magyar Péter Facebook-kommentben dühöngött emiatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2025. november 04. 17:26
Na ezt is kikémkedte a tóni. Amúgy az úgy volt, hogy az egyik 444-es médiamunkást Molnár Pálnak hívják és a diktatúrától megcsömörlött kollégák csak őt heccelték.
Válasz erre
0
0
romanes-eunt-domus
2025. november 04. 17:25
Orbán feltörte a 444 levelezését is. Az orosz titkosügynökök segítségével. Nincs más reális magyarázat.
Válasz erre
0
0
romanes-eunt-domus
•••
2025. november 04. 17:17 Szerkesztve
Most gondolok bele ennek a levélnek a tárgyába. UGYE NINCS GRÉCZY-FOTÓ MP-ről??? Kérlek, mondjátok, hogy nincs!!!
Válasz erre
1
0
romanes-eunt-domus
2025. november 04. 17:09
Szerintem azt fogják mondani, hogy az MP nem is a diszkómessiásra vonatkozott. Valójában menopauzát jelent, ugyanis egy "rendszeres szexuális élet hatása a menopauzára" című cikket készítettek elő. Csak hát ők így hivatkoztak a cikkre egymás között. Egész jó történet. Vagy nem?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!