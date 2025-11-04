„MP fasz”; „tényleg, mi van Ilikével?” – sajnálatos technikai probléma hátráltatta a 444 munkáját

Ez Magyar Péter fekete napja: a 444 tavalyi tiszás fórumok helyszínein leplezett le mindent és mindenkit
A párt elnöke Facebook-kommentben dühöng.
Milyen kár, hogy az internet nem felejt! A 444 élő adásában véletlenül bemutatták a független és objektív szerkesztőség belső levelezését: eszerint jól pörög az MP fasz tárggyal ellátott emailváltás, Winkler Róbert pedig Magyar Péter barátnője iránt érdeklődött.
Magyar Péter játszmája a médiával – ezzel a címmel tette fel a YouTube-ra hétfőn legfrissebb műsorát a 444, az adásban Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő elemezték többek között azt, hogy a Tisza Párt elnöke miért torpedózza újra és újra a „független sajtót”.
Mindezt eredetileg élőben közvetítették, ám később technikai problémára hivatkozva előbb privátra állították, majd végül törölték a videót. Kommentben el is ismerték:
mai élő adásunkban technikai hiba miatt megjelent belső levelezésünk. A hibáért elnézést kérünk. Emiatt élő adásunkat töröltük, korábbi hozzászólásaitok pedig ezért nem látszódnak.
Csakhogy az interneten nem ilyen egyszerű eltüntetni a nyomokat, a Redditen szélsebesen terjed egy kép az eredeti adásról, és több olvasónktól is megkaptuk a „technikai probléma” bizonyítékát.
Ezen az látszik, hogy
MP fasz tárggyal jól pörög egy levelezés a 444 szerkesztőségében, már 22 üzenetnél járt a felvétel pillanatában, ennek egyikeként Winkler Róbert aziránt érdeklődött, hogy „tényleg, mi van Ilikével?” – a többi, az ügyben nem releváns üzenetet mi takartuk le.
A 444 munkájával aligha lehet elégedett Magyar Péter, hiszen bár az ő kívánságának megfelelően a portál tavaly részletesen beszámolt a Tisza Párt elnökének országjárásáról, arra azonban nem számított, amit ugyanott idén tapasztalt: a választópolgárokhoz eljutott Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán botránya, valamint a kiszivárgott Tisza-adó is. Magyar Péter Facebook-kommentben dühöngött emiatt.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala