„MP fasz”; „tényleg, mi van Ilikével?” – sajnálatos technikai probléma hátráltatta a 444 munkáját

Magyar Péter játszmája a médiával – ezzel a címmel tette fel a YouTube-ra hétfőn legfrissebb műsorát a 444, az adásban Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő elemezték többek között azt, hogy a Tisza Párt elnöke miért torpedózza újra és újra a „független sajtót”.

Mindezt eredetileg élőben közvetítették, ám később technikai problémára hivatkozva előbb privátra állították, majd végül törölték a videót. Kommentben el is ismerték:

mai élő adásunkban technikai hiba miatt megjelent belső levelezésünk. A hibáért elnézést kérünk. Emiatt élő adásunkat töröltük, korábbi hozzászólásaitok pedig ezért nem látszódnak.

Csakhogy az interneten nem ilyen egyszerű eltüntetni a nyomokat, a Redditen szélsebesen terjed egy kép az eredeti adásról, és több olvasónktól is megkaptuk a „technikai probléma” bizonyítékát.