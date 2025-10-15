Ez Magyar Péter fekete napja: a 444 tavalyi tiszás fórumok helyszínein leplezett le mindent és mindenkit

Rémisztő felvétel: még a Zsidó Kiválóságok Házában is „hullámot vetett vesetájon” Ruszin-Szendi Romulusz zakója
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
Magyar Péter kívánságának megfelelően a 444 tavaly részletesen beszámolt a Tisza Párt elnökének országjárásáról, arra azonban nem számított, amit ugyanott idén tapasztalt: a választópolgárokhoz eljutott Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán botránya, valamint a kiszivárgott Tisza-adó is. Magyar Péter Facebook-kommentben dühöngött emiatt.
„Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak” – ezzel vezeti fel helyszíni riportját a Tisza Pártot eddig minden erejével támogató 444, amely fontos megállapításokat tesz a cikkben.
A párt elnökének – aki korábban épp amiatt kritizálta a baloldali sajtót, mert nem számol be a fórumairól – ez természetesen nem tetszett, azonnal reagált is Facebook-kommentben:
Megtudhattuk, hogy mi miért nem jó. A 444 még azt a bravúrt is bemutatta, hogy kiábrándult TISZA-st talált, nem fideszest. Szerencsére nem a 444 újságíróján múlik a rendszerváltás.
De vegyük végig, milyen megállapításokat tett a 444 szerzője!
A riportban megjelenő választó kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.
Egy másik megszólaló pedig azt mondta,
az év elején még tiszásnak vallotta magát, de Ruszin-Szendi Romulusz botrányai és a Tisza-adó kiszivárgása után teljesen elbizonytalanodott.
Jelenleg a Jakab Péter-féle Nép Pártján és a Mi Hazánk között dilemmázik.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt nyilvános rendezvényén az egyik politikus éles lőfegyverrel jelent meg.
A söjtöri Tisza-sziget egyik névtelenséget kérő alapítója azt mondta, Magyar Péter látogatása azért nem volt politikailag jelentős, mert kevesen voltak az utolsó pillanatban, hétköznap délelőttre meghirdetett eseményen, ráadásul a résztvevők nagyjából harmada fideszes volt.
Az alapító szerint, ha Magyar újra Söjtörre menne, már kicsivel többen lennének a fórumán, de jelentős növekedésre akkor sem számítana.
A 444 több beszélgetésben is visszahallotta azokat az ügyeket, amelyekre a kormány és a jobboldali média világított rá az elmúlt időszakban, például a tiszás lakossági fórumokon fegyverrel mászkáló Ruszin-Szendi Romulusz kapcsán. A csesztregi nyilatkozók szerint a volt vezérkari főnök cselekedete érthetetlen és felháborító.
Ruszin-Szendi emlegetésén nem lepődtünk meg, azon viszont igen, amikor a pákai kocsmában meghallottuk Tarr Zoltán nevét”
– írja a 444, amely tehát nem számított arra, hogy Magyar Péter kulcsemberének szavai eljutnak a választópolgárokhoz is. Az EP-képviselő többek között azt mondta, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, és „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába mondja Magyar Péter, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, párttársai többször is elszólták magukat.
Az egyik nyugdíjas azt mondta a riportban, hogy Orbán Viktor eddig minden évben megadta neki a nyugdíjemelést, ezért továbbra is rá szavaz majd.
Amikor a helyiségben tartózkodó egyetlen tiszás felvetette neki, hogy valószínűleg Magyar Péter is megadná neki az emelést, a férfi azt válaszolta, hogy lehet, de nem biztos. Orbán viszont biztosan megadja, így marad mellette.
Többen is azt nyilatkozták, hogy a botrányok után egyáltalán nem biztosak benne, hogy Magyar Péter betartja az ígéreteit, ha hatalomra kerül, ráadásul a helyzeten szerintük az sem segít, hogy nem ismerik a Tisza jelöltjeit, így nem tudják, milyen emberek veszik körül a pártelnököt.
Ezt is ajánljuk a témában
A párt elnöke mindent bevállal, hogy elterelje a figyelmet a kiszivárgott adóreform botrányáról.
A 444 a legnyersebb véleményt Letenyén hallotta: az egyik helyi vállalkozó azt mondta, a tiszára biztosan nem szavaz, amit ezzel indokolt:
Orbánnak azért mégiscsak barátja a világ két legfontosabb vezetője, Trump és Putyin. Magyar Péter meg csak egy pojáca.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala