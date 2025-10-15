Ft
Tarr Zoltán Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Tisza-adó Magyar Péter 444

Ez Magyar Péter fekete napja: a 444 tavalyi tiszás fórumok helyszínein leplezett le mindent és mindenkit

2025. október 15. 12:11

Magyar Péter kívánságának megfelelően a 444 tavaly részletesen beszámolt a Tisza Párt elnökének országjárásáról, arra azonban nem számított, amit ugyanott idén tapasztalt: a választópolgárokhoz eljutott Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán botránya, valamint a kiszivárgott Tisza-adó is. Magyar Péter Facebook-kommentben dühöngött emiatt.

„Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak” – ezzel vezeti fel helyszíni riportját a Tisza Pártot eddig minden erejével támogató 444, amely fontos megállapításokat tesz a cikkben.

A párt elnökének – aki korábban épp amiatt kritizálta a baloldali sajtót, mert nem számol be a fórumairól – ez természetesen nem tetszett, azonnal reagált is Facebook-kommentben:

Megtudhattuk, hogy mi miért nem jó. A 444 még azt a bravúrt is bemutatta, hogy kiábrándult TISZA-st talált, nem fideszest. Szerencsére nem a 444 újságíróján múlik a rendszerváltás.

De vegyük végig, milyen megállapításokat tett a 444 szerzője!

Megjelentek a kiábrándult tiszás szavazók

A riportban megjelenő választó kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.

Egy másik megszólaló pedig azt mondta,

az év elején még tiszásnak vallotta magát, de Ruszin-Szendi Romulusz botrányai és a Tisza-adó kiszivárgása után teljesen elbizonytalanodott.

Jelenleg a Jakab Péter-féle Nép Pártján és a Mi Hazánk között dilemmázik.

Ezt is ajánljuk a témában

Kudarcot hoznak Magyar Péter fórumai

A söjtöri Tisza-sziget egyik névtelenséget kérő alapítója azt mondta, Magyar Péter látogatása azért nem volt politikailag jelentős, mert kevesen voltak az utolsó pillanatban, hétköznap délelőttre meghirdetett eseményen, ráadásul a résztvevők nagyjából harmada fideszes volt.

Az alapító szerint, ha Magyar újra Söjtörre menne, már kicsivel többen lennének a fórumán, de jelentős növekedésre akkor sem számítana.

Működik a szembesítés

A 444 több beszélgetésben is visszahallotta azokat az ügyeket, amelyekre a kormány és a jobboldali média világított rá az elmúlt időszakban, például a tiszás lakossági fórumokon fegyverrel mászkáló Ruszin-Szendi Romulusz kapcsán. A csesztregi nyilatkozók szerint a volt vezérkari főnök cselekedete érthetetlen és felháborító.

Ruszin-Szendi emlegetésén nem lepődtünk meg, azon viszont igen, amikor a pákai kocsmában meghallottuk Tarr Zoltán nevét”

– írja a 444, amely tehát nem számított arra, hogy Magyar Péter kulcsemberének szavai eljutnak a választópolgárokhoz is. Az EP-képviselő többek között azt mondta, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, és „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nem tartják megbízhatónak Magyar Pétert

Az egyik nyugdíjas azt mondta a riportban, hogy Orbán Viktor eddig minden évben megadta neki a nyugdíjemelést, ezért továbbra is rá szavaz majd.

Amikor a helyiségben tartózkodó egyetlen tiszás felvetette neki, hogy valószínűleg Magyar Péter is megadná neki az emelést, a férfi azt válaszolta, hogy lehet, de nem biztos. Orbán viszont biztosan megadja, így marad mellette.

Többen is azt nyilatkozták, hogy a botrányok után egyáltalán nem biztosak benne, hogy Magyar Péter betartja az ígéreteit, ha hatalomra kerül, ráadásul a helyzeten szerintük az sem segít, hogy nem ismerik a Tisza jelöltjeit, így nem tudják, milyen emberek veszik körül a pártelnököt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor komoly ember, Magyar Péter pojáca

A 444 a legnyersebb véleményt Letenyén hallotta: az egyik helyi vállalkozó azt mondta, a tiszára biztosan nem szavaz, amit ezzel indokolt:

Orbánnak azért mégiscsak barátja a világ két legfontosabb vezetője, Trump és Putyin. Magyar Péter meg csak egy pojáca.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

balbako_
2025. október 15. 14:33
Pontosítsunk. Orbán eddig minden ígéretét betartotta a Szaros meg egyet sem. Ennyi.
Válasz erre
7
0
dejavu
2025. október 15. 14:22
mintha most nem nevezte volna soros-blognak a 444-et a propi. Orbán médiája kőkorszaki szintje nektek bőven elég.
Válasz erre
0
10
dejavu
2025. október 15. 14:15
a zsák krumplit meg se említette a tata? Hálátlan vidéki nyuggerek.
Válasz erre
0
5
dejavu
2025. október 15. 14:12
survivor 2025. október 15. 14:01 StresszTeszt Hát már a 444 se igazán ellenzéki ? nem. Hanem valódi hírportál. Egy szektában ilyesmire semmi szükség.
Válasz erre
0
10
