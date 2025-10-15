Ez Magyar Péter fekete napja: a 444 tavalyi tiszás fórumok helyszínein leplezett le mindent és mindenkit

„Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak” – ezzel vezeti fel helyszíni riportját a Tisza Pártot eddig minden erejével támogató 444, amely fontos megállapításokat tesz a cikkben.

A párt elnökének – aki korábban épp amiatt kritizálta a baloldali sajtót, mert nem számol be a fórumairól – ez természetesen nem tetszett, azonnal reagált is Facebook-kommentben:

Megtudhattuk, hogy mi miért nem jó. A 444 még azt a bravúrt is bemutatta, hogy kiábrándult TISZA-st talált, nem fideszest. Szerencsére nem a 444 újságíróján múlik a rendszerváltás.

De vegyük végig, milyen megállapításokat tett a 444 szerzője!

Megjelentek a kiábrándult tiszás szavazók