Teljes összeomlás Magyar Péteréknél: még erre is képesek voltak a választóikkal a Tisza-adó miatt

Sőt, Magyar Péter közösségi oldalán megosztotta a Tisza Párt – állítása szerint – valódi adóreformtervét: csakhogy ezzel valójában szembeköpte leghűségesebb szavazóit.

A Tisza-vezér azt írta – tehát nem kiszivárgott dokumentumról van szó, hanem kvázi közleményről –, hogy a párt kormányra kerülés esetén a minimálbért keresőknél 9 százalékra csökkenti a személyi jövedelemadót, a mediánbér alatt keresőknél is mérsékli a terhet, az átlagbér felett keresőknél pedig marad a mostani 15 százalék.

Csakhogy idén tavasszal a Tisza Párt közvélemény-kutatásán, a Nemzet Hangja nevű szavazáson 1,1 millióan mondták el véleményüket – állítólag –, 81,90 százalékuk pedig igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy „egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (SZJA) egységesen 9 százalékra csökkenjen”. Magyar Péter az eredményvárón azt ígérte, a Tisza-kormány programjának sarokkövei lesznek az emberek válaszai – az általa felvázolt adóreform viszont minden, csak nem egységes 9 százalék.

Nem ez az első eset, hogy a Tisza nem tartja be az ígéretét, hiszen a párt tagjai még az eredményhirdetés előtt szavazatukkal támogatták az Európai Parlamentben Ukrajna EU-csatlakozását, ám

most az is megtörtént, hogy Magyar Péter a kommunikációjával maga ismerte el, hogy átverte a választóit.

Úgy tűnik, a Tisza elnöke szerint ez a téma még mindig kevesebb kárt okoz, mint az, ha a választópolgárok arról beszélnek, hogy a kiszivárgott dokumentum alapján a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené. Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.

Rendkívül negatívan érintené a családokat is a megszorítás, hiszen a tervezet megszüntetné az szja-kedvezményeket.

Ez főleg a többgyermekeseknek és a fiataloknak fájna igazán, akiknek az adóterhük hirtelen évente sok százezer forinttal növekedne.

A munkavállalókra és a munkáltatókra is rosszul hatna a magasabb sarc: nemcsak a feketézést indítaná be, de a bérek emelkedését is megfojtaná. Nem beszélve arról, hogy elvándorlást okozna a magasabb keresetű szakmáknál, például az orvosok körében.

Felvetődhet a kérdés, hogy miért éri meg mégis a Tiszának egy ilyen tervezet. Nos, nem nehéz kitalálni, hogy nagy valószínűséggel Brüsszel nyomására, hiszen az Európai Bizottság már több alkalommal támadta Magyarországot az egykulcsos adórendszer miatt.