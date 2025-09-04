Ft
Tisza Párt Tisza-adó Magyar Péter személyi jövedelemadó 21 Kutatóközpont

Teljes összeomlás Magyar Péteréknél: még erre is képesek voltak a választóikkal a Tisza-adó miatt

2025. szeptember 04. 05:21

Annyira kellemetlenül érintette a pártot a kiszivárgott adóreform botránya, hogy Magyar Péter bevállalta: maga ismeri el közösségi oldalán, hogy nem tartja be a leghűségesebb követőinek tett ígéretét, és eszében sincs egységes, 9 százalékos személyi jövedelemadót bevezetni kormányra kerülés esetén.

2025. szeptember 04. 05:21

Órákig lehetne sorolni, mi mindennel próbálkozik Magyar Péter, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról: mint ismert, az Index által kiszivárogtatott dokumentum alapján brutális adóemelésre készül kormányra kerülése esetén a párt (a mostani 15 százalék mellett 22 és 33 százalékos sáv is lenne), ennek következményeképpen 4 millió ember fizetése csökkenne, többek között tanároké, orvosoké, védőnőké, katonáké. És itt még nincs vége a történetnek: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a terveikkel kapcsolatban azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának, valamint azt állította, választást kell nyerni, „utána mindent lehet”.

Magyar Péter a kríziskommunikációban mindent bevet: tüntetést szervez a Kötcsei Piknik helyszínére; azt ígéri, hogy bemutatja további szakértőit, pedig már az eddigiek is bukást bukásra halmoztak; a Tisza Párthoz köthető 21 Kutatóközpont kihoz egy közvélemény-kutatást, amely alapján 52–36-ra vezet a Tisza; közzétesz egy belső DK-s levelezést.

Sőt, Magyar Péter közösségi oldalán megosztotta a Tisza Párt – állítása szerint – valódi adóreformtervét: csakhogy ezzel valójában szembeköpte leghűségesebb szavazóit.

A Tisza-vezér azt írta – tehát nem kiszivárgott dokumentumról van szó, hanem kvázi közleményről –, hogy a párt kormányra kerülés esetén a minimálbért keresőknél 9 százalékra csökkenti a személyi jövedelemadót, a mediánbér alatt keresőknél is mérsékli a terhet, az átlagbér felett keresőknél pedig marad a mostani 15 százalék.

Csakhogy idén tavasszal a Tisza Párt közvélemény-kutatásán, a Nemzet Hangja nevű szavazáson 1,1 millióan mondták el véleményüket – állítólag –, 81,90 százalékuk pedig igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy „egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (SZJA) egységesen 9 százalékra csökkenjen”. Magyar Péter az eredményvárón azt ígérte, a Tisza-kormány programjának sarokkövei lesznek az emberek válaszai – az általa felvázolt adóreform viszont minden, csak nem egységes 9 százalék.

Nem ez az első eset, hogy a Tisza nem tartja be az ígéretét, hiszen a párt tagjai még az eredményhirdetés előtt szavazatukkal támogatták az Európai Parlamentben Ukrajna EU-csatlakozását, ám

most az is megtörtént, hogy Magyar Péter a kommunikációjával maga ismerte el, hogy átverte a választóit.

Úgy tűnik, a Tisza elnöke szerint ez a téma még mindig kevesebb kárt okoz, mint az, ha a választópolgárok arról beszélnek, hogy a kiszivárgott dokumentum alapján a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené. Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.

Rendkívül negatívan érintené a családokat is a megszorítás, hiszen a tervezet megszüntetné az szja-kedvezményeket.

Ez főleg a többgyermekeseknek és a fiataloknak fájna igazán, akiknek az adóterhük hirtelen évente sok százezer forinttal növekedne.

A munkavállalókra és a munkáltatókra is rosszul hatna a magasabb sarc: nemcsak a feketézést indítaná be, de a bérek emelkedését is megfojtaná. Nem beszélve arról, hogy elvándorlást okozna a magasabb keresetű szakmáknál, például az orvosok körében.

Felvetődhet a kérdés, hogy miért éri meg mégis a Tiszának egy ilyen tervezet. Nos, nem nehéz kitalálni, hogy nagy valószínűséggel Brüsszel nyomására, hiszen az Európai Bizottság már több alkalommal támadta Magyarországot az egykulcsos adórendszer miatt.

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

bagira004
2025. szeptember 04. 06:28
"Választási győzelem után mindent lehet" Brüsszel támogatással , azt meg a múltból tudjuk a kommunisták kegyetlenkedésről vagyonok elkobzásáról , akasztásról , diktatúráról, nyomorról , idegen megszállók segítségével tudják magukat hatalomban tartani híresek . 1989 után másik gazdit kerestek Brüsszelben megtalálták .
Chekke-Faint
2025. szeptember 04. 06:28
Nincs itt semmiféle összeomlás szerintem. A Tiszára egyetlen egy programjáért szavaznak. Távozzon az Orbán, ha beledöglünk akkor is.... Mondjuk ehhez nem sok IQ kell, de az összejön nekik...DDDD
szilvarozsa
2025. szeptember 04. 06:25
Értem én a balfaszokat. Petya csökkenteni fogja az adókat és növelni a szociális juttatásokat. Meg tudja csinálni, mert ő a fossiás. Nagy elődje is borrá változtatta a vizet.
gyozobakancsa
2025. szeptember 04. 06:23
fogatlan-ork-medve 2025. szeptember 04. 05:32 Kinek írod ezeket?A félkegyelmű fideszesnek tök mindegy,Ha felgyújtod a a gyerekeiket és azt mondod ezt orbán így látja helyesnek ,még ő locsolja tovább őket benzinnel.DDDD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!